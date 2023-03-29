Six Senses Kocataş Mansions'ta gerçekleşen davette Uğur Batur müzayede yaptı. Müzayededen elde edilen gelirle 80 kişiye tekerlekli sandalye alınarak, davetin katılımcılarıyla birlikte afet bölgesine götürülecek.
İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı müzayedede birbirinden değerli antika eserler ilgi gördü.
Aslı Aydın, Arte Tahir, Nurdan Keçeli, Firuze Gök, Hülya Şendir, Işık Durak, Banu Gökyar,Tülin Kartoz, Nesrin İlter, Refika Özdemir, Nazan Kodal, Tuğba Tosyalı gibi isimler davete katılanlar arasındaydı. (YHM)