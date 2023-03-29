Üç Kız Kardeş 44. Bölüm Fragmanı izle

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İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı müzayedede birbirinden değerli antika eserler ilgi gördü.

Six Senses Kocataş Mansions 'ta gerçekleşen davette Uğur Batur müzayede yaptı. Müzayededen elde edilen gelirle 80 kişiye tekerlekli sandalye alınarak, davetin katılımcılarıyla birlikte afet bölgesine götürülecek.