Enflasyon, genel fiyat seviyelerinde sürekli ve belirgin bir artışı ifade eder. Enflasyon olduğunda, bir para biriminin satın alma gücü düşer çünkü her birim para aynı miktarda mal veya hizmeti satın almak için daha az değerlidir. Enflasyon, bir ekonomide fazla likidite veya mal ve hizmetlerin talebinin, mevcut arzını aşması durumunda oluşur.

Deflasyon ise genel fiyat seviyelerinde sürekli ve belirgin bir düşüşü ifade eder. Deflasyon olduğunda, bir para biriminin satın alma gücü artar çünkü her birim para daha fazla mal veya hizmet satın alabilir. Deflasyon genellikle, ekonomik durgunluk dönemlerinde mal ve hizmetlerin talebinin, mevcut arzını aşmaması durumunda oluşur.

Her iki durum da aşırı olduğunda ekonomi için zararlı olabilir. Yüksek enflasyon, tüketicilerin ve işletmelerin maliyetlerini ve ekonomik belirsizliği artırabilir. Deflasyon ise genellikle talebin düşmesi ve ekonomik durgunlukla ilişkilidir; tüketiciler ve işletmeler harcamalarını erteleyebilir çünkü fiyatların gelecekte daha da düşeceğini beklerler. Bu, ekonomik aktiviteyi daha da azaltabilir ve bir deflasyon spirali oluşturabilir. Bu nedenle, merkez bankaları genellikle ılımlı ve istikrarlı bir enflasyon oranını hedefler.