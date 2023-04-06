Sofraların vazgeçilmez sebzelerinden biri olan kuru soğanın kilosu rekor kırıyor. Geçen yıl pazarda satılan ürünlerin hepsine zam gelirken, fiyatı en fazla artan ürün hem pazarda hem de üreticide kuru soğan oldu. Kuru soğanın kilosu muz ve mandalina gibi meyveleri bile geride bıraktı. Muzun kilosu 25 TL’ye satılırken mandalinanın kilosu 15 TL’ye satılıyor. Bu yıl fiyatı en fazla artan kuru soğanı yüzde 38,68 ile salatalık, yüzde 24,07 ile limon ve yüzde 15,68 ile ekmek izledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ