Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 3,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,56 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 55,18, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 76,61 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 71,83, yurt içi üretici fiyatları yüzde 120,72 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,15, Yİ-ÜFE yüzde 1,56 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10, Yİ-ÜFE ise 5,78 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 55,18, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 76,61 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içi üretici fiyatları ise son 15 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, TÜİK, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta Gaziantep, Malatya ve Hatay bölge müdürlüklerine bağlı illerde "alan (saha) fiyatları"nın derlenemediğini bildirdi. Bu üç bölge müdürlüğüne bağlı illerde "iş yeri barkod tarama verileri" ve "veri kazıma yöntemi" ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edildi.

Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 93,92, imalatta yüzde 65,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 152,11 ve su temininde yüzde 103,6 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,39, imalatta yüzde 2,63 ve su temininde yüzde 0,9 artış ve elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,78 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 57,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,34, dayanıksız tüketim malında yüzde 92,95, enerjide yüzde 129,5 ve sermaye malında yüzde 58,04 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 2,76, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,89, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,14, sermaye malında yüzde 3,38 artış ve enerjide ise yüzde 4,47 azalış görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 29,4 ile ana metaller, yüzde 40,03 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 43,08 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 152,11, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 144,73, içecekler yüzde 133,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 6,78 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 1,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,69 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Öte yandan elektrikli teçhizat yüzde 6,89, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 4,98, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 5,69 ile eğitim, yüzde 4,07 ile lokantalar ve oteller oldu.

Şubatta aylık bazda azalış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,43 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kaydedildi.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller, yüzde 70,08 ile sağlık, yüzde 69,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.

Şubat 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 21,69, ile giyim ve ayakkabı, yüzde 36,44 ile haberleşme, yüzde 44,15 ile eğitim olarak belirlendi.

Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 3,52 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceğini hesaplamıştı.