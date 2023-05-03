Enflasyon, fiyatların genel düzeyinin sürekli ve hissedilir şekilde artışıdır. Enflasyon, sadece belirli bir malın ya da hizmetin fiyatının yalnız başına artması değildir. Fiyatların genel düzeyinin sürekli olarak bir artış göstermesidir.

Enflasyonun düşmesi ise, fiyatların daha az artarak, insanların alım güçlerinin daha az şekilde azalması ve bunun sonucunda da istikrar ve refah anlamına gelir.

Enflasyon, fiyatların artış oranlarına göre; yüksek enflasyon, hiperenflasyon ve ılımlı enflasyon olarak üç farklı gruba ayrılır.

-Yüksek Enflasyon: Gelirler ile fiyatlar arasındaki makasın açıldığı, buna bağlı olarak da satın alma gücü düştüğü için ekonomiye güveni olumsuz etkileyen ve toplam talebe zarar veren bir enflasyon türüdür. Yüksek enflasyon ne azalır ne de artarsa, uzun süre belirli oranlarda seyrederse kronikleşir. Bu duruma ise kronik enflasyon adı verilir.

-Hiperenflasyon: Diğer adıyla dört nala enflasyon paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyondur. Hiperenflasyonun nedenleri, talep arzındaki artış ve talep yönlü enflasyondur. Ülkelerin para birimleri çok hızlı bir şekilde değer kaybeder ve fiyatlarda aşırı artışlar gözlemlenir.

-Ilımlı Enflasyon: Diğer adıyla sürünen enflasyon, enflasyon türleri arasında en zararsızıdır. Ilımlı enflasyonda, fiyat yükselişlerinin yavaş bir tempoda seyrettiği bir dönem yaşanır.

Enflasyonun Yapısal Nedenleri

-Talep enflasyonu: Ekonomik bir sistemde talebin arzı aşmasından dolayı oluşan enflasyon türüdür. Örneğin, günlük 5000 ekmek tüketilen bir şehirde, 4000 ekmek üretimi yapıldığında ekmeğin fiyatı artar. Talep, arzı aşar. Bu da talep enflasyonunu yaratır.

-Maliyet enflasyonu: Diğer adıyla arz enflasyonu, üretilen ürünlerdeki hammaddenin fiyatının artması ya da üretim maliyetinin yükselmesi maliyet enflasyonunun temel sebebidir.

Talep düşmediği halde üretim miktarında düşüş varsa arzda daralma söz konusudur. Bu da fiyatlarda yükselişin görülmesine ve maliyet enflasyonunun oluşmasına yol açabilir.

-Yapısal enflasyon: Yapısal enflasyon, ülkede bir ürüne artan talebin üretimle karşılayama halidir. Nüfus artışı veya göçlerle artan tüketim talebinin üretimin çok üstünde olması yapısal enflasyonun nedenleri arasında gösterilebilir.

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