Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı "Yeni dünyanın yeni yatırım aracı yenilenebilir enerji olacak. Türkiye’de ilk kez endüstriyel bazda enerjiyi halk satacak. Yani kendi ürettikleri enerjide, kendileri söz sahibi olacak. Üstelik sistem 5 bin euro yatırımla 17 yıllık getiriyi mümkün kılıyor” diyor. Dünyada etkili olan kuraklık, pandemi döneminde yaşanan tedarik sıkıntısı, kömür fiyatları ile karbon vergisi fiyatlarındaki artış, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile doğalgaz sevkiyatında yaşanan kesintiler dünyada enerji krizini derinleştirdi. Kriz aynı zamanda alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi de artırdı. Enerji üretimi, stratejik ve ekonomik bir eylem olmasının yanı sıra önemli bir yatırım aracı hüviyeti de kazandı. Bu talebe yanıt vermek amacıyla kurulan, özelleştirilmemiş, demokratik bir yapıya sahip yeni nesil enerji kooperatifi Katılım Enerji bu dönemde yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yeni gözdesi oldu.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ ENDÜSTRİYEL BAZDA ENERJİYİ HALK SATACAK

Katılım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, sisteme dair merak edilenleri anlattı: “Türkiye’nin elektrik kapasitesinde güneşin payı yüzde 7,5 ve sürekli artmaya devam ediyor. Biz de “Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir Kazanç” mottosuyla çıktığımız bu yolda, 20 bin üye kapasiteli bir enerji kooperatifi olan Katılım Enerji’yi kurduk. Türkiye’de ilk kez halkın enerji üretimine ve dağıtımına katılarak demokratik bir sistemde gelir elde ettiği, %93 kadın çalışan oranıyla kadın istihdamına destek veren, ülkemizin enerji ithalatı yükünü azaltarak sosyal sorumluluk yapısı da olan yerli ve milli bir oluşum bu. GES üzerine planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya üçgeninde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsisi yapılacak hazine arazileri üzerinde etap etap olmak üzere 50 MW elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Her etap minimum 1 MW elektrik üretimi gerçekleştirecek şekilde, minimum 400 üyeliğe ulaşıldığında başlatılacak.“

YATIRIM AMORTİ SÜRESİ 4-5 YIL

Sistemi yeni nesil yüksek kar marjlı yatırım aracı olarak tanımlayan Ferhan Şavlı, kooperatif yapısının getirdiği avantajları şöyle sıraladı: “Kuracağımız güneş panellerinin ömrü 25 yıl. 25 yılda bir yenileneceğiz. Üretim faaliyetleri doğrultusunda, 17 yıllık getirisini yatırımcıya net kar olarak bırakan karlı bir sistem. Bu süreç içerisinde yatırım için pay başına ödenen 5 bin 300 euro, üretimin başlaması, enerji maliyetleri ve talebin artmasına istinaden, arzın sabit olması nedeniyle 8-9 bin euro değerine ulaşıp kendini 4-5 yıl gibi kısa bir sürede amorti edebiliyor. Üyelerine, hem yatırım maliyetlerini hem de santralin üretim değerlerini Katılım Enerji web sitesi ve mobil uygulama üzerinden, her aşamasında kolaylıkla takip edebilecekleri, şeffaf bir sistem sunuyor. Üstelik üyelerimiz, paylarını e-devlet sistemi üzerinden diledikleri zaman görüntüleyebiliyorlar.”

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