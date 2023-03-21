Bir start-up olan İzmir merkezli Werover ile Türkiye’de ilk kez geliştirilen su altı ölçüm robotu, hidroelektrik santrallerinin su altında kalan bölümlerini ve tünellerini kapsayan operasyonlarını hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Hidroelektrik santrallerde su altında kalan bölümlerin ve tünellerin incelenmesi için normal şartlarda suyun tamamen boşaltılması gerekiyor. Bu işlem her bakım çalışması ve incelemede kaynak israfıyla birlikte su yapıları üzerinde basınç ve denge değerlerinin bozulmasıyla sonuçlanabiliyor. Uçtan uca dijital dönüşüm alanında enerji sektörüne öncülük eden Enerjisa Üretim, bu soruna çözüm getirmek amacıyla Werover ile birlikte Türkiye’de ilk kez geliştirilen su altı ölçüm robotu Hydrov Profiler’ı üretti.

Karanlıkta bile gören göz

İleri teknolojik kamera sisteminin yanı sıra deniz radaları ile (sonar) donatılmış olan Hydrov Profiler, aynı zamanda bir denizaltı mantığıyla çalışıyor. Robotun üzerinde bulunan 360 derecelik sonar sayesinde görüşün sıfır olduğu durumlarda bile tünel yüzeyi net bir biçimdegörüntülenebiliyor. Böylece yapıdahasar ya da göçme varsa boşaltma işlemi yapılmaksızın tespit edilebiliyor. 450 metre derinliğe kadar dalış yapabilen, 8 – 12 saat aralığında su altında kalabilen Hydrov Profiler’ın eşsiz özelliklerinden biri de sahada karşılaşılan problemlere kısa zamanda müdahale şansı tanıyan kompakt yapıdaki batarya beslemeli sisteme sahip olması.

Hydrov Profiler ile her 1 kilometrelik çalışmada yaklaşık 27.000 metreküp su tasarrufu sağlanıyor

Enerji üretiminin ritmine uygun bir şekilde tasarlanan Hydrov Profiler, hidroelektrik santrallerinddeki suyun boşaltılması sonrasında insan gücüyle yapılan tüm denetlemeleri kaynak israfı yapmadan ve üretim kesilmeden gerçekleştirerek maliyet ve iş gücü tasarrufunun yanında iş sağlığı ve güvenliği yönünden de önemli riskleri ortadan kaldırıyor. Yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek enerji üretme misyonuyla, doğal kaynak kullanıma olduça önem veren Enerjisa Üretim, Hydrov Profiler su altı ölçüm robotu ile her 1 kilometrelik çalışmasında yaklaşık 27.000 metreküp su tasarrufu sağlıyor.

Dışa bağımlılığı azaltmak için teknoloji geliştirmek şart

Türkiye genelinde 23 santralde, 5 farklı teknolojiyle toplamda 3.727 megavatlık kapasiteyle elektrik üreten Enerjisa Üretim, tüm santrallerinde ve faaliyetlerinde uçtan uca dijitalleşmeyle iş süreçlerini mükemmelleştirmeye odaklanıyor. Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, enerji alanında işleyişin ve üretimin zamanlamasına uygun çözümler geliştirmenin önemine dikkat çekerek, “Start – up olan Werover ile geliştirdiğimiz Hydrov Profiler aslında denizaltı mantığıyla çalışan ve yüksek teknolojiyle donatılmış bir su altı robotu. Bu proje her iki şirkete de inovasyon, araştırma ve geliştirme kültürü kazandırdı. Hydrov Profiler sayesinde hidroelektrik santrallerimizde uzunluğu 14 kilometreye ulaşan tünellerin, ya da 300 metre derinliği olan bacaların incelenmesi için çok ciddi bir zaman ve iş gücü gerektiren, suyun tümüyle boşaltılmasını gerekli kılan eski uygulama yerine çok daha hızlı, güvenli ve teknoloji tabanlı bir takip ve ölçüm sistemine kavuşmuş olduk. Diğer taraftan tümüyle yerli üretim olan bu teknolojinin geliştirilmesi aşamasında Werover ile kurduğumuz sinerji her iki şirketin bilgi birikimi yönünden önemli kazanımlar elde etmesini sağladı. Bu açıdan hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok değerli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından yalnızca enerjinin yerli üretimi değil bu alandaki teknolojilerin ülkemizde geliştirilmesinin ve başka ülkelere de ihraç edilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Hydrov Profiler aynı zamanda sahada çalışan ekip arkadaşlarımızın bu çalışmalarda aldığı iş güvenliği riskini ve harcadıkları zamanı da ortadan kaldırmış olacak. Enerjisa Üretim olarak, enerji üretiminin tüm alanlarında teknolojiyi mümkün olan en kapsamlı ve etkin şekilde operasyonel süreçlerimize entegre etmeye ve start–up iş birliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.