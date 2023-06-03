Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Alpaslan Bayraktar yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Peki, Alpaslan Bayraktar kimdir? İşte Alpaslan Bayraktar'ın siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Alparslan Bayraktar Kimdir?

Alpaslan Bayraktar, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahip olan Bayraktar, doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yaptı.

2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yapan Alpaslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

YENİGÜN HABER MERKEZİ