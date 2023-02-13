Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in "Enerji krizine karşı ulusal maliye politikası tepkileri" başlıklı çalışması yayımlandı.

Buna göre, toptan enerji fiyatlarındaki artış, Avrupa ülkelerindeki hükümetleri, tüketicileri artan fiyatların doğrudan etkisinden korumak için önlemler almaya sevk etti.

Bu çerçevede, Avrupa ülkeleri genelinde enerji krizinin başladığı Eylül 2021-Ocak 2023 döneminde tüketicileri artan enerji maliyetlerinden korumak için toplam 792 milyar avro kaynak tahsis edildi.

Almanya, toplam 268,1 milyar avro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu. Almanya'yı 103,3 milyar avro ile İngiltere, 99,3 milyar avroyla İtalya, 92,1 milyar avroyla Fransa, 40,2 milyar avroyla İspanya, 39,2 milyar avroyla Hollanda, 21,5 milyar avroyla Avusturya, 20,6 milyar avroyla Danimarka ve 12,4 milyar avro ile Polonya izledi.

Enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranında ise ilk sırayı yüzde 9,3 ile Slovakya aldı. Bu ülkeyi, yüzde 7,5 ile Almanya, yüzde 7,1 ile Malta yüzde 6,1 ile Danimarka yüzde 5,7 ile Bulgaristan ve yüzde 5,6 ile İtalya takip etti.

Böylece, AB üyesi 27 ülke enerji krizine karşı 681 milyar avro kaynak ayırdı.

Avrupa ülkelerinde enerji krizine karşı kişi başına en yüksek kaynak tahsisini ise 3 bin 765 avroyla Lüksemburg, 3 bin 512 avroyla Danimarka, 3 bin 221 avroyla Almanya, 2 bin 399 avroyla Avusturya ve 2 bin 227 avroyla Hollanda gerçekleştirdi.