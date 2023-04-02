Dönmez, İskenderun'a dün üçüncü geminin geldiğini açıkladı ve şunları ekledi:

"Bu gemiyi öğrencilere tahsis etmeyi düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk ve YKS ve LGS'ye hazırlanan gençlerimize, istekleri doğrultusunda yatılı eğitim imkanı sunacak bir organizasyon düzenliyoruz. Bayrama kadar eğitimde önemli bir ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Bazı öğrenciler ve aileleri il dışına taşındı ve eğitimlerine başka şehirlerde devam ediyorlar. Ancak burada kalmaya devam eden ve mücadeleye devam eden insanlar ve gençler de var. Onların eğitimlerine her türlü desteği sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Okul binalarında büyük ölçüde olumsuz bir durum yok. Öğretmenler buraya geri döndüler veya dönmeye devam ediyorlar. Eğer evlerinde kalmaları mümkün değilse, konteynerler sağlayarak onlara yardımcı oluyoruz."

Kaynak:AA