Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), 11 şehri etkileyen deprem felaketinden sonra yaraları sarmak ve olası afetlere hazırlık yapmak için kolları sıvadı. Depremin ilk günlerinden itibaren sektör paydaşlarıyla, üyesi olduğu uluslararası FESPA federasyonu ve diğer yurtdışı bağlantılarının desteğiyle barınma konusunda ‘Konteyner Kentlerimizi Birlikte İnşa Edelim’ kampanyası başlatarak çadır ve konteyner kent kurulumu yapan ARED, şimdi de gönüllü kurtarma ekiplerini oluşturmak için harekete geçti.

AFAD koordinasyonuyla eğitilecekler

Deprem felaketi, endüstriyel reklamcılık sektörünün sahip olduğu yetkinlik ve donanımın olası afetler için oynayacağı hayati rolü ortaya koydu. Sektör temsilcilerinin kullandığı ekipmanlar ve çalışanların özellikle montaj gibi aşamalardaki uzmanlıkları afet dönemlerinde ihtiyaç duyulan kişiler olabileceklerine ilişkin farkındalık yarattı.

Sektörün bu alandaki potansiyelini öne çıkaran ARED, dayanışma bilinciyle tüm illerde afet durumları için “GÖNÜLLÜ KURTARMA EKİPLERİ”ni kurmak üzere eğitimlere başlama kararı aldı.

Proje kapsamında AFAD koordinasyonuyla ARED yönetiminde gönüllü şirketlerle tüm şehirleri kapsayacak şekilde kurtarma ekipleri için eğitim süreci başlayacak. Başvuruları almaya başlayan ARED, eğitimlerden sonra her şehirde akredite ve uzman ekiplerle afetlere hazır olacak.

Tüm sektörü kapsayacak

Sektör olarak sorumluluk bilinci ve gönüllülük esasıyla olası afetlere daha hazır bir Türkiye için çalıştıklarını belirten ARED Başkanı Şahin Acar şöyle konuştu: “Etkin ekipmanlarla çalışan, gerektiğinde yüksek riskli işlerde yer alan yapıya sahip bir sektörü temsil ediyoruz. Arama-kurtarma anlamında bilinçlendirilmiş sektör çalışanlarının, felaket günlerinde ülkemiz için önemli aktörler olacağının farkındayız. ARED yönetimi ve ekibinden başlayarak tüm sektör mensuplarımızı kapsayacak bir eğitim çalışması başlatıyoruz. Sektörümüzü harekete geçirerek bu projeyle tüm Türkiye’yi kapsayacak ve daha güvenli bir gelecek için çalışacağız.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ