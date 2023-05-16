Endorfinler, stres ve ağrıdan kurtulmak için vücut tarafından üretilen kimyasallardır. Endorfin olarak adlandırdığımız hormon hipofiz bezinin ön lobu tarafından sentezlenir ve salgılanır.

Düşük Endorfin Seviyesi Ve Neden Olabileceği Sorunlar

Endorfin seviyeleri çok düşük olduğunda, bir kişinin sağlığı olumsuz etkilenebilir. Endorfinlerle sağlık durumu arasındaki bağlantıyı araştıran çalışmalar devam etmektedir. Bazı çalışmalar, aşağıdaki sağlık sorunları ile düşük endorfin seviyeleri arasında olası bir bağlantı olduğunu göstermiştir:

Depresyon

Yeterli endorfin düzeyi vücutta bulunmuyorsa, bir kişinin depresyona yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir. Amerikan Psikiyatri Dergisi’ndeki bir makale, özellikle diğer tedavilerin başarısız olduğu vakalarda depresyon için opioid tedavilerinin uzun süredir kullanılmasını tartışıyor. Başka bir makalede, yüksek endorfin düzeylerinin, ödül ile ilişkisi nedeniyle depresyon belirtileri üzerinde etkili olduğu ileri sürülmektedir.

Fibromiyalji

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Fibromiyaljinin yaygın belirtileri şunlardır; Vücutta uzun süreli ağrı, dokunulduğunda incinen hassas noktalar, kas sertliği, yorgunluk ve düşük enerji, uyku sorunları. Fibromiyaljisi olan insanlar normalden düşük endorfin seviyelerine sahip olabilirler.

Kronik Baş Ağrısı

Devam eden baş ağrılarının olası bir nedeni anormal endorfin düzeyleri olabilir. Bazı araştırmalar depresyona katkıda bulunan benzer endorfin dengesizliğinin kronik baş ağrısı olan insanlarda da bulunduğunu ileri sürmektedir.

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