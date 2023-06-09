Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına geçmesi ve TL’deki değer kaybının da etkisiyle seçim öncesine göre %20’nin üzerinde bir getiri sağlayarak 5600’ün üzerine yükselmeyi başaran endekste, gelen kar satışlarının karşılandığını görüyoruz. Yurtdışında ana endekslerde olumlu görünüm korunurken, BIST-100 endeksi ortaya koyduğu güçlü performansla yurtdışı borsalardan pozitif ayrışmayı başarmış durumda. Yurt dışı piyasalarda kısa vadeli yönü 14 Haziran’da yapılacak Fed toplantısındaki faiz kararı ve önümüzdeki döneme yönelik verilecek mesajlar belirleyecek. Toplantı öncesinde global piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurtdışında önemli bir veri bulunmazken, içeride ise Nisan ayı sanayi üretim endeksi açıklanacak.

TL: USD/TL Çarşamba günü gerçekleştirdiği %8’e yakın yükselişin ardından dün nispeten sakin bir gün geçirdi. Bu sabah ise TL’deki değer kaybı eğilimin devam ettiğini görüyoruz. %1,5’e yakın değer kaybeden TL için özellikle iki hafta sonra yapılacak PPK toplantısında alınacak kararlar oldukça kritik. Toplantıda faiz artırımı bekleyen piyasalar için olası bir artırımın büyüklüğü ve MB’nin önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını sağlayabilmek için alabileceği önlemlere yönelik vereceği mesajlar dolar/TL’nin hangi seviyede denge bulacağını da belirleyecek. TL’deki değer kaybı 26 Mayıs tarihine göre %18 seviyesine ulaşmış durumda. Seçim öncesi dönemde enflasyonun altında değer kaybeden TL’de, ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüleceği beklentisiyle normalleşme sürecinin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Borsa İstanbul: Endekste haftanın ilk 3 gününde gerçekleşen %9’a yakın primin ardından gelen realizasyonlarla 5500 desteğinin altına inerek, grafikte bıraktığı boşluğu büyük ölçüde kapattığını görüyoruz. Kapanışın 5500 desteğinin üzerinde olması güçlü görünümün korunması açısından pozitif. Endekste 5500 ilk planda destek olarak korunurken, bu seviye üzerinde kalmayı başardığı sürece 5700 tarihi zirvesini hedeflemeye devam edecek. Endekste gerilemeler bu aşamada düzeltme olarak görünüyor ve yükselişin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi açısından olumlu buluyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6503 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6479, 6433, 6371 ve 6330 destek olarak izlenebilir. 6525, 6550, 6603 ve 67100 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 24.20 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 24.04, 23.82, 23.63 ve 23.48 destek olarak izlenebilir. 24.36, 24.528 ve 24.72 ise direnç noktalarını oluşturuyor.