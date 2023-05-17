Güneş sistemindeki en soğuk gezegen olan Uranüs'te sıcaklık -224 derece olarak ölçülmüştür. Uranüs güneşe olan uzaklık bakımından 7.sırada yer almaktadır. Uranüs'ün güneşe olan uzaklığı ise 2 milyar 872 milyon kilometredir. Mavi bir buz topu olan Uranüs, pek çok sayıda rüzgarın etkisi altındadır. Rüzgarlar, haliyle Uranüs’ün ısısını büyük oranda düşüren etmenlerdir. Uranüs'ün en soğuk gezegen olmasının diğer sebebi ise, Uranüs’ün eksen eğikliğidir. Eksen eğikliği 98 derece olan Uranüs’ün böyle yamuk dönmesinin sebebi; gezegenin ilk zamanlarında yaklaşık olarak Dünya büyüklüğünde bir cisim ile çarpışmasından dolayı yana yattığı düşünülmektedir.

Satürn ve Neptün arasında yer alan, toplamda 3 ana tabakadan oluşan Uranüs bilim adamları tarafından bir teleskop yardımıyla keşfedilen ilk gezegendir. Uranüs’ün kütlesi Dünya’nın kütlesinden yaklaşık 15 kat daha büyüktür.

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