Fortnite: Epic Games tarafından geliştirilen bu savaş royale oyunu, dünya genelinde geniş bir oyuncu kitlesi tarafından takip ediliyor ve oynanıyor. Fortnite, çevrimiçi oyunlar ve e-spor turnuvalarıyla oyun dünyasında büyük bir etkiye sahiptir.



Call of Duty: Activision tarafından geliştirilen bu popüler birinci şahıs nişancı serisi, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından takip ediliyor. Özellikle "Call of Duty: Warzone" ve "Call of Duty: Black Ops Cold War" gibi son oyunlarıyla büyük ilgi görmektedir.



Among Us: InnerSloth tarafından geliştirilen bu sosyal-dedektif oyunu, özellikle pandemi döneminde büyük bir popülariteye ulaştı. Oyuncuların bir uzay gemisinde görevli karakterlerle oynadığı Among Us, arkadaşlarla eğlenceli zaman geçirmek için tercih edilen oyunlardan biri.



Minecraft: Mojang Studios tarafından geliştirilen ve 2009'da piyasaya sürülen Minecraft, dünya genelinde en çok satan oyunlardan biri olmayı başardı. Oyuncuların kendi dünyalarını inşa etmesine olanak tanıyan Minecraft, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli ve yaratıcı bir deneyim sunuyor.



Grand Theft Auto V (GTA V): Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2013'te piyasaya sürülen GTA V, açık dünya ve aksiyon-macera türünde büyük bir başarı yakaladı. Hikâye modu ve çevrimiçi oynanabilen "GTA Online" ile oyun dünyasında önemli bir popülariteye sahip.



Bu oyunlar, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından takip edilerek oyun dünyasında büyük ilgi görüyor. Ayrıca, bu oyunlar sayesinde oyuncular, hem eğlence hem de heyecanı bir arada yaşayarak, keyifli zaman geçirebiliyorlar.

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