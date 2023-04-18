Fortnite: Battle Royale - Epic Games tarafından geliştirilen bu savaş royale oyunu, dünya genelinde geniş bir oyuncu kitlesi tarafından takip ediliyor ve oynanıyor.

Apex Legends - Respawn Entertainment tarafından geliştirilen bu savaş royale oyunu, hızlı tempolu ve takım odaklı oynanışıyla dikkat çekiyor.

Call of Duty: Warzone - Activision tarafından geliştirilen ve Call of Duty serisinin bir parçası olan bu savaş royale oyunu, büyük ölçekli haritalar ve yoğun aksiyon sunuyor.

Genshin Impact - miHoYo tarafından geliştirilen bu açık dünya aksiyon rol yapma oyunu, etkileyici grafikleri ve ilgi çekici hikâyesiyle büyük beğeni topluyor.

Valorant - Riot Games tarafından geliştirilen bu takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunu, hızlı tempolu ve rekabetçi oynanışıyla e-spor dünyasında popülerlik kazandı.

Warframe - Digital Extremes tarafından geliştirilen bu çevrimiçi aksiyon rol yapma oyunu, oyuncuların fütüristik savaşçılar olan Warframe'leri kontrol ettiği, ilgi çekici bir oyun dünyası sunuyor.

Path of Exile - Grinding Gear Games tarafından geliştirilen bu aksiyon rol yapma oyunu, Diablo tarzı oynanış ve karmaşık karakter yapılandırmasıyla dikkat çekiyor.

Dota 2 - Valve Corporation tarafından geliştirilen bu çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında en çok oynanan oyun, rekabetçi oynanışı ve e-spor turnuvalarıyla ünlüdür. E-spor dünyasında en popüler oyunlar nelerdir?

Paladins - Hi-Rez Studios tarafından geliştirilen bu takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunu, farklı şampiyonlar ve benzersiz yeteneklerle dolu renkli bir dünya sunuyor.