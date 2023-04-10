Apple iPad (9. Nesil) : 7.299TL

  • 10,2 inç Retina ekran
  • A13 Bionic çip
  • 3 GB RAM, 64/256 GB dahili hafıza
  • iOS işletim sistemi
  • 8 MP arka kamera, 12 MP ön kamera
  • Apple Pencil ve Smart Keyboard uyumluluğu

Samsung Galaxy Tab S7 7.999TL

  • 11 inç LTPS TFT ekran, 2560 x 1600 çözünürlük
  • Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci
  • 6/8 GB RAM, 128/256 GB dahili hafıza
  • Android işletim sistemi
  • 13 MP + 5 MP arka kamera, 8 MP ön kamera
  • S Pen desteği

Xiaomi Mi Pad 5 9.449TL

  • 11 inç IPS ekran, 2560 x 1600 çözünürlük
  • Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
  • 6 GB RAM, 128/256 GB dahili hafıza
  • Android 11 işletim sistemi
  • 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera
  • Stylus kalem uyumluluğu

Lenovo Tab P11 Pro 10.139TL

  • 11,5 inç OLED ekran, 2560 x 1600 çözünürlük
  • Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G işlemci
  • 4/6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza
  • Android 10 işletim sistemi
  • 13 MP + 5 MP arka kamera, 8 MP + 8 MP ön kamera
  • Lenovo Precision Pen 2 uyumluluğu

Amazon Fire HD 10 3.899TL

Bisiklet alırken hangi özellikler dikkate alınmalıdır? Son Dönemde Bisiklet Fiyatların nedir ? Bisiklet alırken hangi özellikler dikkate alınmalıdır? Son Dönemde Bisiklet Fiyatların nedir ?
  • 10,1 inç IPS ekran, 1920 x 1200 çözünürlük
  • Sekiz çekirdekli MediaTek işlemci
  • 2 GB RAM, 32/64 GB dahili hafıza
  • Fire OS işletim sistemi
  • 2 MP arka kamera, 2 MP ön kamera

Yukarıdaki liste, popüler tablet modellerinden örnekler sunmaktadır. Bu modeller, her bir kullanıcının ihtiyaçlarına göre farklı özellikler ve fiyat aralıklarında seçenekler sunar.

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