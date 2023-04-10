Apple iPad (9. Nesil) : 7.299TL
- 10,2 inç Retina ekran
- A13 Bionic çip
- 3 GB RAM, 64/256 GB dahili hafıza
- iOS işletim sistemi
- 8 MP arka kamera, 12 MP ön kamera
- Apple Pencil ve Smart Keyboard uyumluluğu
Samsung Galaxy Tab S7 7.999TL
- 11 inç LTPS TFT ekran, 2560 x 1600 çözünürlük
- Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci
- 6/8 GB RAM, 128/256 GB dahili hafıza
- Android işletim sistemi
- 13 MP + 5 MP arka kamera, 8 MP ön kamera
- S Pen desteği
Xiaomi Mi Pad 5 9.449TL
- 11 inç IPS ekran, 2560 x 1600 çözünürlük
- Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
- 6 GB RAM, 128/256 GB dahili hafıza
- Android 11 işletim sistemi
- 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera
- Stylus kalem uyumluluğu
Lenovo Tab P11 Pro 10.139TL
- 11,5 inç OLED ekran, 2560 x 1600 çözünürlük
- Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G işlemci
- 4/6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza
- Android 10 işletim sistemi
- 13 MP + 5 MP arka kamera, 8 MP + 8 MP ön kamera
- Lenovo Precision Pen 2 uyumluluğu
Amazon Fire HD 10 3.899TL
- 10,1 inç IPS ekran, 1920 x 1200 çözünürlük
- Sekiz çekirdekli MediaTek işlemci
- 2 GB RAM, 32/64 GB dahili hafıza
- Fire OS işletim sistemi
- 2 MP arka kamera, 2 MP ön kamera
Yukarıdaki liste, popüler tablet modellerinden örnekler sunmaktadır. Bu modeller, her bir kullanıcının ihtiyaçlarına göre farklı özellikler ve fiyat aralıklarında seçenekler sunar.
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