Apple iPad (9. Nesil) : 7.299TL

10,2 inç Retina ekran

A13 Bionic çip

3 GB RAM, 64/256 GB dahili hafıza

iOS işletim sistemi

8 MP arka kamera, 12 MP ön kamera

Apple Pencil ve Smart Keyboard uyumluluğu

Samsung Galaxy Tab S7 7.999TL

11 inç LTPS TFT ekran, 2560 x 1600 çözünürlük

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci

6/8 GB RAM, 128/256 GB dahili hafıza

Android işletim sistemi

13 MP + 5 MP arka kamera, 8 MP ön kamera

S Pen desteği

Xiaomi Mi Pad 5 9.449TL

11 inç IPS ekran, 2560 x 1600 çözünürlük

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemci

6 GB RAM, 128/256 GB dahili hafıza

Android 11 işletim sistemi

13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera

Stylus kalem uyumluluğu

Lenovo Tab P11 Pro 10.139TL

11,5 inç OLED ekran, 2560 x 1600 çözünürlük

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G işlemci

4/6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza

Android 10 işletim sistemi

13 MP + 5 MP arka kamera, 8 MP + 8 MP ön kamera

Lenovo Precision Pen 2 uyumluluğu

Amazon Fire HD 10 3.899TL

10,1 inç IPS ekran, 1920 x 1200 çözünürlük

Sekiz çekirdekli MediaTek işlemci

2 GB RAM, 32/64 GB dahili hafıza

Fire OS işletim sistemi

2 MP arka kamera, 2 MP ön kamera

Yukarıdaki liste, popüler tablet modellerinden örnekler sunmaktadır. Bu modeller, her bir kullanıcının ihtiyaçlarına göre farklı özellikler ve fiyat aralıklarında seçenekler sunar.

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