En iyi kameralı telefonlar 2023 En iyi kameraya sahip telefonlar 2023 listesi ile karşınızdayız. DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu. Kamerası en iyi olan telefon hangisi diye merak edenlere hemen listeyi paylaşalım. 2023 yılı güncel en iyi kameralı telefonlar listesi şöyle:

En iyi kameralı telefonlar 2023 Listesi

Kamerası en iyi telefonlar hep merak edilir. Kimisi İphone, kimisi Samsung, kimisi Xiaomi telefonunun kamerasını en iyi kamera olarak bilir. Peki gerçekte nasıl? DxOMark, tüm telefonların kameralarını testlere tabi tutuyor ve onlara puan veriyor. En iyi kameraya sahip telefonlar 2023 listesini DxOMark verilerinden aldık. En iyi kameralı telefonlar, görüntüleme teknolojisinin zirvesi ile jilet keskinliğinde ekranlar ve ışık hızında internet bağlantısının cazip bir kombinasyonunu sunar. Kameralı cep telefonu teknolojisi ilerledikçe, mevcut en son cep telefonlarını takip etmekte zorlanabilirsiniz. En iyi kameralı cep telefonlarında yalnızca güçlü görüntüleme sensörleri bulunmaz. Örneğin, Samsung Galaxy S23 Ultra, en iyi profesyonel kameraların çoğundan daha yüksek olan etkileyici bir 200 MP sensöre sahiptir.

En iyi kameraya sahip telefonlar 2023

Peki en iyi kameralı telefon hangisi? DxOMark’a göre en iyi kameralı telefon, yeni tanıtılan Huawei P60 Pro oldu. Huawei'nin bu telefonu fotoğrafta 159, zoomda 158 ve videoda 147 puan almayı başardı. Huawei P60 Pro'nun ortalama puanı ise 156 oldu ve en iyi kameraya sahip telefonlar 2023 listemizin başında yer aldı. En iyi kameralı telefonlar listenin ikinci sırasında ise Oppo Find X6 Pro yer alıyor. Fotoğrafta 153, zoomda 154 ve videoda 148 puan alan Oppo Find X6 Pronun ortalama puanı ise 153. Honor Magic 5 Pro ise listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Honor'un bu modeli fotoğrafta 154, zoomda 156 ve videoda 144 puan aldı. Ortalama puanı ise 152 olan Honor Magic 5 Pro, en iyi kameraya sahip telefonlar 2023 listesinde ilk üçe girmeyi başardı.

En iyi kameralı telefonlar 2023