En İyi Basketbol Filmleri Listesi ile karşınızdayız. Spor filmleri Basketbol film önerileri arayanlar için en iyi 10 basketbol filmi listesinden bahsetmek istiyoruz. Basketseverler için En İyi Basketbol Filmleri hangileri? Spor filmleri en iyi basketbol filmleri arayanlar için 10 filme göz atacağız. Haydi yakından bakalım:

En İyi Basketbol Filmleri Listesi | Spor Filmleri Basketbol

Herhangi bir oyun gibi, basketbol da film meraklıları için canlandırıcı bir deneyim olabilir. Basketbol dünyasını hem saha içinde hem de saha dışında ele alan ve onu kazanmaktan ve kaybetmekten daha fazlasına dönüştüren filmler izlemek, adrenalinle dolu oyunun iniş çıkışlarını gerçekten anlayanlardır. Sinema tarihi boyunca basketbol, ​​yüksekten uçan smaçları, yoğun rekabeti ve sahanın ötesine geçen ilham verici mazlum hikayeleriyle izleyicileri büyüledi. Harlem sokaklarından NBA'e, tüm zamanların en iyi basketbol filmlerinden oluşan bu derlenmiş koleksiyon, 1992'de yayınlanan "Beyaz Adamlar Zıplayamaz" filminin yeniden çevriminin yayınlanmasıyla birlikte oyunun tutkusunu, cesaretini ve zaferlerini kutluyor. Ben Affleck'in "Air" filmi büyük beğeni topladı, Rotten Tomatoes'ta büyük beğeni toplayan bu filmleri ziyaret etmenin şimdi tam zamanı.

10. Beyazlar Beceremez / White Men Can't Jump (1992)

Ron Shelton tarafından yönetilen film, beklentilere meydan okuyan ve sahadaki siyah oyuncuların yeterince takdir edilmemesinden yararlanan Billy Hoyle (Woody Harrelson tarafından canlandırılan) adlı beyaz bir basketbol dolandırıcısını konu alıyor. Karizmatik Wesley Snipes'ın canlandırdığı Sidney Deane'i zekasıyla alt ettiğinde, kazançlı fırsatlar dünyasının kapıları aralanır. Birlikte, Los Angeles sokaklarında bir basketbol sahasından diğerine geçerek yüksek bahisli bir dolandırıcılık oyununa girişirler. Aldatma oyununun ortasında, Billy kendini gangsterlerin arasına karışmış halde bulur, bir yandan kıvrak zekalı, Jeopardy takıntılı karısını elinde tutmaya çalışırken, bir yandan da artan borçlarından umutsuzca kaçar! White Men Can't Jump %77 Rotten Tomatoes puanı ile tüm zamanların en iyi 10. basketbol filmi olarak gösteriliyor. Web sitesinin fikir birliği, "Beyaz Adamlar Zıplayamaz, akıllı bir senaryo ve karizmatik bir kahraman üçlüsü ile spor komedi türüne yeni bir bakış getiriyor."

9. Oyunun Galibi / He Got Game (1998)

Jake Shuttleworth (Denzel Washington) trajik bir geçmişin peşini bırakmayan bir adamdır. Şiddetli bir münakaşada kazara karısının ölümüne neden olmaktan altı yıl hapis cezasını çektikten sonra, Jake'in yetenekli basketbol dehası Jesus Shuttleworth (Ray Allen tarafından canlandırılan) oğluyla yabancılaşmış ilişkisi devreye giriyor. Bununla birlikte, beklenmedik olaylarda, mahkumun gardiyanı (Ned Beatty'nin canlandırdığı) Jake'e hayatını değiştirecek bir teklif sunar: İsa'nın valinin eski kolejine olan bağlılığını güvence altına almak için geçici şartlı tahliye ve başarılı olursa cezasının düşürüleceği vaadini sunar. Zaman geçtikçe Jake, kendi iblisleriyle mücadele ederken parçalanmış ailesinin parçalanmış parçalarını onarmayı amaçlayan duygusal bir yolculuğa çıkar. Spike Lee'nin yönettiği He Got Game, "Lee'nin en erişilebilir filmlerinden biri" olarak anıldı ve şu anda %80 RT puanına sahip.

8. Dönüş Yolu / The Way Back (2020)

Rotten Tomatoes için %84 puan alan Ben Affleck, oyunculuk kariyerine kısa bir aradan sonra “The Way Back” ile geri dönüyor ve tüm zamanların en iyi basketbol filmleri sıralamasında 8. sırayı alıyor. Bunu daha da ilginç ve ironik yapan şey, Affleck'in o sırada alkolizm nedeniyle hayatının nasıl kötüye gittiği ve bunun onun geri dönüşü olması gerekiyordu. Film, spordan açıklanamaz bir şekilde ayrılışı ardında cevapsız sorular bırakan, bir zamanlar gelecek vaat eden bir lise basketbol süperstarı olan Jack Cunningham'ı (Affleck) konu alıyor. Yıllar sonra Jack, evliliğini paramparça eden ve hayallerini paramparça eden alkolizm iblisleriyle savaşırken, monoton ve tatmin edici olmayan bir işte kapana kısılmış bulur. Ancak kader araya girince, Jack'e her şeyi değiştirebilecek bir kefaret şansı sunulur. Mezun olduğu okulun zorlu basketbol programına koçluk yapmakla görevli, geçmişinin hayaletleriyle ve peşini bırakmayan pişmanlıklarla yüzleşmek zorundadır. Zaferden umutsuzluğa kendi yolculuğunu yansıtan bir ekibe rehberlik ederken Jack, kurtuluşa giden yolun zorluklar, dayanıklılık ve kendini keşfetme ile döşeli olduğunu keşfeder.

7. Love & Basketball (2000)

Gina Price-Bythwood kısa süre önce 'The Old Guard' ve 'The Woman King' gibi büyük bütçeli filmleri yönetmesi için teklif alınınca takdir topladı. Ancak çok az kişi onun 2000 yapımı "Love & Basketball" filmiyle başladığını hatırlıyor. En iyi basketbol filmleri listeasi Love Basketbol ile devam ediyor. Monica Wright rolünde Sanaa Lathan'ın ve Quincy McCall rolünde Omar Epps'in rol aldığı film, çocukluktan beri ayrılmaz olan ve derin bir basketbol tutkusunu paylaşan ikiliyi konu alıyor. Her ikisi de profesyonel oyuncu olmayı hayal ediyor ama oyunlarına taban tabana zıt yaklaşımlara sahipler.Efsanevi Los Angeles Clippers oyuncusu Zeke'nin (Dennis Haysbert) oğlu Quincy'nin doğal bir yeteneği ve liderliği olsa da, Monica sahada amansız ve serttir. bazen duygularının onu yenmesine izin vermek. Basketbol yolculuklarının iniş çıkışlarında yol alırken aralarındaki bağ derinleşir ve arkadaşlıkları yavaş yavaş ikisinin de inkar edemeyeceği bir aşka dönüşür. Birbirleri için hissettikleri manyetik çekiciliğe rağmen, basketbol yıldızı olma yolundaki ayrı yolları, ilişkilerini zorlamaya başlar.

6. The Heart of the Game (2005)

Rotten Tomatoes'a göre 2005 yapımı "The Heart of the Game" belgeseli, %87 RT puanıyla tüm zamanların en iyi basketbol filmlerinden biridir. Web sitesinin fikir birliği, eleştirmenlerin bunu "etkili" ve "ilham verici" olarak nitelendirdiği "Bu liseli kız grubu ve onların ilginç basketbol koçları, alışılmadık insanlıkları ve dürtüleriyle kolayca kalbinizi kazanıyor" şeklindedir. Ludacris tarafından anlatılan ve Ward Terrill tarafından yönetilen The Heart of the Game, ağırlıklı olarak beyaz, hali vakti yerinde Roosevelt Lisesi'ne katılan Afrikalı-Amerikalı bir öğrenci olan Darnellia Russell hakkındadır. Hayvan ve doğa temalarını kullanan motivasyon teknikleriyle tanınan Koç Bill Resler'ın yönetimindeki kadın basketbol takımı, Washington Eyalet Şampiyonası'nı kazanmak için yola çıkar, ancak ilk maçında başarısız olur. Daha sonra, yeteneğiyle tanınan Russell üniversite takımına katılır, ancak hamile kalıp okulu bıraktığında aksiliklerle karşılaşır. Belgeselin geri kalanı, onun hem sahada hem de saha dışında savaşlar vererek mahkemeye giden çalkantılı yolculuğunun izini sürüyor.

5. High Flying Bird (2019)

Steven Soderbergh'in 2019 Netflix filmi bir iPhone'da çekildi ve RT konsensüsü yerinde bir şekilde şöyle dedi: "Yüksek Uçan Kuş, Steven Soderbergh'in yeni sinema teknolojisinin sınırlarını test etmeye devam ettiğini gören profesyonel sporlara düşünceli ve sürükleyici bir bakış." 138 incelemeye göre %91 puan alan film, karantina sırasında profesyonel basketbol dünyasında dönüyor ve sporun içindeki perde arkası müzakerelere ve güç dinamiklerine odaklanıyor. Hikaye, kendisini lokavtın ortasında bulan ve yerleşik sisteme meydan okumaya çalışan André Holland'ın canlandırdığı Ray Burke adlı bir spor ajanını takip ediyor. Ray, çaylak müşterisi Erick Scott'ı (Melvin Gregg canlandırıyor) kariyerinin kontrolünü ele geçirmeye teşvik ederek NBA'in güç yapısını bozmak için cüretkar bir plan yapar. Asistanı Sam'in (Zazie Beetz tarafından canlandırılan) yardımıyla Ray, basketbolun karmaşık ve acımasız meselelerinde yol alarak oyuncuları güçlendirmeyi ve kontrol dengesini lig sahiplerinden sporcuların kendilerine kaydırmayı hedefliyor.

4. Kazanmak Arzusu / Hoosiers (1986)

Başarısız kolej koçu Norman Dale (Gene Hackman), beklenmedik bir şekilde Indiana kırsalındaki küçük bir lisede basketbol programını yönetmesi için işe alındığında kendini kurtarmak için bir şans bulur. Akademisyenlerini ciddiye aldığı için yıldız oyuncuları Jimmy Chitwood'a dava açıldığında Dale, kazanan bir takım oluşturmak için çetin bir mücadeleyle karşı karşıya kalır. Başlangıçta yeteneklerinden şüphe duyan birbirine sıkı sıkıya bağlı topluluk, Dale'i bazen ateşli öfkesi ve alışılmışın dışında yardımcı koç seçimi nedeniyle eleştirmeye devam ediyor: Alkolizmle mücadele eden eski bir basketbol yıldızı olan Shooter (Dennis Hopper). Ancak, aksiliklere rağmen, azimleri, ekip çalışmaları ve sarsılmaz inançları, topluluğun başlangıçtaki şüphelerine meydan okuyan uyumlu bir birim olmalarına yardımcı olur. RT fikir birliğinin belirttiği gibi, "Sporun güçsüz formülüne bağlı olabilir, ancak Hoosiers o kadar sevgi dolu bir işçilikle üretildi ve o kadar mükemmel bir performans sergiliyor ki, direnmesi zor," film, yabancı modelin tüm olası klişelerini takip ediyor. Yine de, filmi tüm zamanların en iyi basketbol filmleri listesine koymamanızın hiçbir yolu yok.

3. Air (2023)

Listeye en son eklenen Ben Affleck'in Air'i. Şu anda %92 gibi etkileyici bir Rotten Tomatoes puanına sahip olan film, tamamen basketbol odaklı olmamasına rağmen listede kendine yer buluyor. Bununla birlikte, büyük Micheal Jordan'ın adı onunla ilişkilendirildiği için, filmin kalbini ve oyuna olan sevgisini gerçekten deşmeden edemiyor insan. Genç, hevesli bir Michael Jordan ile Nike'ın filizlenen basketbol bölümü arasındaki çığır açan ortaklığı gözler önüne seren film, ikonik Air Jordan markasıyla sporda ve çağdaş kültürde bir devrim yaratan anlaşmayı konu alıyor. Hikaye, alışılmadık bir takımın tüm zamanların en iyi basketbolcusunu yanlarında olmaya ikna etmek için aldığı kariyer belirleyici riskleri ele alıyor. Jordan'ın çaylak yılı ve o zamandan beri Nike olarak bildiğimiz bir ayakkabı markasının arka planında Air, gerçek bir hikayenin müthiş bir yeniden anlatımı. Hafif ama yaklaşımı ölçülü olan Ben Affleck imzalı Air, sahaya yalnızca bir kez çıktığı zaman bile basketbolun en iyi filmlerinden biridir.

2. Hustle (2022)

Sandler basketbolu sever. Amerikalı aktör/komedyen, oyunculuğa olan sevgisini birçok kez en az bir düzine kez dile getirdi. Bu yüzden onun için devam etme ve bu konuda bir film yapma zamanı gelmişti. Sandler'ın Happy Madison Productions ve Netflix film anlaşması kapsamında çekilen Hustle, bugüne kadarki en iyi Netflix filmi olduğunu kanıtladı. Şu anda %93'lük bir RT puanında, fikir birliği "Hustle'ın herhangi bir süslü hareketi yok ama onlara ihtiyacı yok - Adam Sandler'ın herkesin cazibesi bu düzeni kolay görünmesini sağlıyor" diyor. Bu arada film, basketbol oyununa sarsılmaz bir tutkuyla bağlı, kenarda tespit etme becerilerinden daha fazlasını isteyen, yorulmak bilmez bir Philadelphia 76ers avcısı olan Stanley Sugerman'ı (Adam Sandler) takip ediyor. Oyuna olan sevgisine rağmen, koç olmak ve kalıcı bir etki yaratmak için derin bir arzusu var. Ancak, kendisini sürekli olarak uzak yerlerde bir sonraki gizli mücevheri ararken bulur. Gözlem gezilerinden biri sırasında, Stanley'nin gezisi onu İspanya'ya götürür ve burada sorunlu bir geçmişe sahip olağanüstü bir sokak basketbolu oyuncusu olan Bo Cruz (NBA oyuncusu Juancho Hernangómez) ile karşılaşır. Hustle tamamen Stanley ve Bo'nun hem saha içinde hem de saha dışında oluşturduğu bağlantıyla ilgilidir; sadece kazanma arzusuyla değil, aynı zamanda sadık aile erkekleri olarak rolleriyle de hareket ettiklerini keşfederler. Hikaye, hayatta gerçekten istediklerini elde etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bu iki mazlum hakkındadır.

1. Hoop Dreams (1994)

Steve James'in 1994 yapımı Hoop Dreams belgeseli, yalnızca tüm zamanların en iyi basketbol filmi olarak değil, aynı zamanda Rotten Tomatoes'un listesinde bir numara olarak lanse ediliyor. 5 yıllık bir sürede çekilen film, William Gates ve Arthur Agee adlı iki yetenekli Afrikalı-Amerikalı gencin her okul günü, bulundukları yerden Westchester, Illinois'deki St. Joseph's Lisesi'ne 90 dakikalık zorlu bir yolculuğa çıkmalarını konu alıyor. Bunun nedeni, ikisinin de parçası olmak istediği ünlü bir basketbol programı sunan banliyö okulu. Çoğunluğu beyaz üniversite öğrencilerinden oluşan, NBA yıldızı olma hayalleri kuran gençler, birçok sosyal ve fiziksel engele rağmen oyunun bir parçası olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Irksal eşitsizliği, kültürel asimilasyon ve yabancı olmanın zorluklarını vurgulayan belgesel, sıkıntıların ortasında hayallerin peşinden gitmek için gereken dayanıklılığı ve gücü vurgulayarak, yolculuklarının incelikli bir resmini çiziyor.