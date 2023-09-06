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Kripto paraların günlük alım-satımı, yatırımcılar için heyecan verici bir aktivite olabilir. Bununla birlikte, alım-satım için en zor zaman dilimlerinden de biridir. Kripto para birimleri, gün içinde diğer birçok finansal piyasada olduğundan daha yüksek oynaklık sergileme eğilimindedir. Bu nedenle, kısa zaman dilimlerinde başarılı alım-satımlar yapmak için daha fazla beceri gerektirir. Bu dinamik ortamda ilerlerken kazançlarımızı en üst düzeye çıkarmak ve riski en aza indirmek için kendimizi en etkili stratejilerle donatmak isteriz. Bybit Learn ekibi tarafından hazırlanan içerikte günlük kripto alım-satımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler, en iyi stratejileri ele alınıyor. İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister alım-satım yolculuğunuzun başında olun, hızlı tempolu günlük kripto alım-satım dünyasını keşfetmek için muhakkak kripto okur yazarlık seviyenize katkı sağlayacak araştırmaları, doğru kaynakları, eğilimleri okuyarak bilgi edinin.

Günlük kripto alım-satımı nedir?

Günlük kripto alım-satımı, bir yatırımcının aynı gün içinde bir alım-satım işlemine girip çıkma beklentisiyle tanımlanır. Bu nedenle, gün içi fiyat dinamikleriyle etkileşime girebilmek kritik öneme sahiptir. Bir yatırımcının zaman ufku boyunca piyasayla nasıl etkileşime girdiği, uygulanan stratejiye bağlıdır.

Bununla birlikte, yatırımcılar genellikle, gün içi piyasa davranışına dayalı olarak daha küçük fiyat hareketleri arayışındadır. Yatırımcılar, gün içi alım-satım yaparak daha uzun zaman dilimlerine kıyasla daha sıkı risk parametreleri kullanabilir ve yatırım tutarını buna göre ayarlayabilirler. Bunun nedeni, bu zaman diliminde beklenen hareketin daha küçük olmasından dolayıbir alım-satımın ortalama büyüklüğünün daha uzun bir zaman ufku için kullanılandan daha büyük olmasıdır. Bununla birlikte, günlük alım-satımda gece boyunca tutma olmadığı için de ortadan kaldırılır.

En iyiyi günlük kripto alım-satım stratejileri

Yüksek Frekanslı Alım-Satım (HFT)

Yüksek frekanslı alım-satım (HFT), önceden belirlenmiş kriterlere göre saniyenin kesirleri olarak ifade edilen sürelerde emirleri gerçekleştiren, otomatik hale getirilmiş matematiksel algoritmalar tarafından yürütülür. Bu algoritmalar, son derece kısa zaman dilimlerinde (genellikle yalnızca saniyeler veya saniyenin kesirleri) dakikalık fiyat hareketlerinden yararlanmayı amaçlayan çok sayıda emri yönetir. HFT'nin bu baş döndürücü hızı, işlem botlarının kullanılmasını gerektirir. Yüksek frekanslı alım-satım yapan yatırımcılar, kayda değer büyüklükte emirlerle işlem yaparak kripto para piyasasının likiditesine katkıda bulunur. Yüksek frekanslı alım-satım yapan bir yatırımcının asıl amacı, emirlerin verimli bir şekilde yürütülmesine ve uygun maliyetli işlemlere öncelik vererek hızı optimize etmek ve işlem maliyetlerini en aza indirmektir.

Uzun Pozisyonlu Pergel

Uzun pozisyonlu pergel, piyasa oynaklığından kâr etmeyi amaçlayan bir günlük opsiyon alım-satım stratejisidir. Aynı kripto para için aynı kullanım fiyatı ve bitiş tarihine sahip bir satış ve alış sözleşmesi almayı içerir. Bu strateji pergel veya opsiyon pergeli olarak da adlandırılabilir. Uzun pozisyonlu pergelde, alım-satımın bir tarafının kayıpla sonuçlanması beklenirken kazanan pozisyondan elde edilen kârın bu kayıplardan daha ağır basması ve bir toplam net kazançla sonuçlanması beklenir.

Scalping

Scalp yöntemini kullanan yatırımcılar, kısa ve hızlı fiyat hareketlerinden yararlanır ve yeniden satış yoluyla küçük fiyat dalgalanmalarından kâr etmek adına alım-satım sıklığını artırmak için genellikle otomatik botlar kullanırlar. Daha uzun zaman dilimleriyle karşılaştırıldığında scalping, hedeflenen fiyat değişiklikleri nispeten daha küçük olduğundan, daha yüksek sıklık, daha büyük işlem hacimleri ve daha büyük pozisyonlar içerir. Sonuç olarak, yatırımcının gelirinin önemli bir bölümünü tüketebileceği için işlem maliyetlerini dikkate almak önemlidir. Güvenilir formasyonların daha kısa bir zaman dilimi içinde tanımlanması ve kullanılması daha zor hale geldiğinden, scalping riskli olabilir. Bu nedenle, scalp yöntemini kullanan yatırımcılar, katı bir çıkış stratejisine bağlı kalarak önemli bir kaybın, elde edilen çok sayıda küçük kazancı ortadan kaldırmayacağından emin olmalı.

Scalping iki şekilde ele alınabilir; ilk yaklaşım, kısa ve hızlı fiyat hareketlerinden yararlanmak için çok sayıda alım-satımı yüksek hacimde gerçekleştirmeyi içerir. İkinci yaklaşım, yüksek frekanslı scalping'e göre daha yavaş bir alım-satım sürecini benimser ve biraz daha büyük ancak yine de nispeten küçük fiyat hareketlerine, daha az sayıda alım-satıma, daha küçük pozisyon boyutlandırmasına ve biraz daha uzun elde tutma sürelerine odaklanır.

Range Trading

Kripto para piyasaları sürekli olarak trend ve konsolidasyon ortamları arasında gidip gelir. Range trading, önceden belirlenmiş bir fiyat aralığından kâr etmek için konsolidasyon dönemlerinden yararlanmayı içerir. Aralık, önemli destek ve direnç seviyeleri ile tanımlanır, genellikle veya simetrik üçgenler gibi klasik konsolidasyon formasyonlarıyla temsil edilir. Range Trading'de yatırımcılar, dirençle karşılaşılan aralığın tepesine yakın bir dirençte kısa bir pozisyona girmeyi veya uzun bir pozisyonu kapatmayı amaçlar. Bunun aksine, destek etrafında aralığın dip noktasının yakınında uzun bir pozisyon başlatmayı veya kısa bir pozisyon kapatmayı da hedefleyebilirler. Zarar durdurma emirleri, olumsuz fiyat hareketlerinden kaynaklanan riski azaltmak için aralığın uç noktalarının ötesinde verilir.

Kripto Arbitrajı

Kripto arbitrajı yapan yatırımcılar, farklı kripto para borsaları arasındaki kısa vadeli fiyat farklılıklarından yararlanmayı amaçlar. Bu yatırımcılar, bir borsada kripto alıp başka bir borsada hızla daha yüksek bir fiyata satmaya çalışırlar. Yatırımcılar alternatif olarak, kısa pozisyonlarda, pozisyonu kapatmak için bir borsada satış yapıp başka bir borsada alım yaparlar. Kripto arbitraj işlemlerinde hız çok önemlidir. Bu nedenle, borsalar arasında arbitraj fırsatlarını hızla yakalamak için sıklıkla otomatik araçlar kullanılır. Büyük işlem hacmi göz önüne alındığında, getirileri tamamen optimize etmek için işlem maliyetlerini düşük tutmak hayati önem taşır.

Teknik Analiz

Teknik analiz esas olarak, alım-satım stratejileri ve risk yönetimi protokollerine yönelik grafik formasyonlarını kullanır. Üç prensibe göre çalışır: 1) Piyasa her şeyi iskonto eder. 2) Fiyatlar trendler ve karşı trendler halinde hareket eder. 3) Tarih tekerrürden ibarettir.

Esas fikir, fiyat hareketinin, daha sonra piyasalarda yön bulmak için bir araç olarak kullanılabilecek belirli yinelenen formasyonları izlemesidir.

Genellikle fiyata ve/veya hacme dayalı olan teknik göstergelerin veya çalışmaların kullanımı da dahil olmak üzere, teknik analize dayalı bir stratejiyi uygulamaya koymanın birçok yolu vardır. Burada önemli olan, yatırımcıya avantaj sağlayabilecek belirli fiyat formasyonlarını tanımlamaktır. Teknik analiz kullanılırken iki temel yaklaşım izlenir: trend takibi ve karşı trend ile alım-satım.

Trend Takibi

Trendi takip eden yatırımcılar, mümkün olduğunca hakim bir trendi yakalamaya çalışırlar. Bu yatırımcıların odaklandıkları trend türü, kısa, orta veya uzun vadeli olabilen birincil zaman ufkuna bağlıdır. Herhangi bir zaman dilimi grafiğinde trendlere göre alım-satım yapılabilir ve yatırımcılar, kararlarına yön vermesi için sıklıkla trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi trend göstergelerini temel alırlar.

Karşı Trend ile Alım-Satım

Fiyat hareketleri, bir yöndeki (yukarı veya aşağı) fiyat artışlarını takip eden düzeltmeler veya karşı trend hareketlerinden oluşan trendler halinde gerçekleşir. Karşı trend ile alım-satım yapan yatırımcılar, daha büyük trendlerdeki bu düzeltmelerden yararlanmaya çalışırlar. Bu, trend takibi ile alım-satımdan biraz daha riskli bir strateji olarak kabul edilir ve daha fazla beceri gerektirir. Karşı trend ile alım-satım yapan yatırımcılar, daha büyük trende karşı alım-satım yaparak o sırada hakim olan güce (yukarı veya aşağı) karşı hareket ettikleri için daha fazla risk alırlar.

Piyasa Algısı Analizi

Piyasa algısını anlamak kritik öneme sahiptir. Piyasa katılımcılarının güvenindeki değişimlere dayalı olarak piyasaların yükselişini ve düşüşünü yönlendirir. Piyasa algısı, yatırımcıların ve alım-satım yapan kişilerin belirli bir finansal varlığa veya genel olarak piyasaya yönelik toplu tutumunu temsil eder. Yatırımcılar, piyasa algısını analiz ederek arz ve talepteki ve dolayısıyla fiyatlardaki değişiklikleri etkileyebilecek tutum ve güven değişikliklerini belirleyebilirler. Piyasa algısı analizinin bazı unsurları arasında Korku ve Açgözlülük Endeksi, Bitcoin hakimiyet oranı, haberler, sosyal medya ve Google Trendler yer alır.

Korku ve Açgözlülük Endeksi

Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasa algısını korkudan açgözlülüğe kadar her yönüyle ölçen bir duygu ölçüm cihazı görevi görür. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini tahmin etmek için bu endeksi aşırı okumalar yönünden yakından izler. Piyasa algısı tersine dönmenin eşiğinde olabileceğinden, aşırı korku satın alma fırsatlarına yol açabilir. Diğer yandan, aşırı açgözlülük, düzeltme gerektirebilecek bir aşırı yükseliş algısına işaret eder.

Endeks; coin hakimiyeti, momentum ve hacim, sosyal medya, Google Trendler ve fiyat oynaklığının ölçümü dahil olmak üzere çeşitli girdiler kullanır.

Bitcoin Hakimiyet Oranı

Bitcoin hakimiyet oranı, tüm kripto para piyasasının toplam piyasa değerine göre Bitcoin'in piyasa değerini ölçer. Piyasa değeri daha düşük olan birçok coin Bitcoin'in trendini takip ettiğinden veya bununla bir şekilde bağlantılı olduğundan bu oran, genel piyasa üzerinde bir etkiye sahiptir. Azalan bir oran, altcoinlerin Bitcoin'e göre daha iyi performans gösterdiğini gösterir.

Haberler

Kripto paraları etkileyebilecek haberleri takip etmek ve belirtilen görüşleri ve bakış açılarını dikkate almak, piyasa algısını değerlendirmenin diğer bir yoludur. Bu, yatırımcılara piyasadaki tutumları hakkında bir fikir verebilir ve diğer analizleri tamamlayabilir. Haber akışlarını bir RSS toplayıcıda (Feedly gibi) takip etmek inceleme sürecini hızlandırabilir. Bir kripto tokenini harekete geçirebilecek haberleri belirlemek için gelişmiş bilgisayar algoritmaları kullanan aboneliğe dayalı ve olay odaklı haber hizmetleri de vardır.

Sosyal Medya

Sosyal kanalları gözlemlemek, piyasa algısı hakkında bir fikir verebilir. Bunu yapmanın bir yolu da, Twitter için TweetDeck gibi bir izleme yazılımı kullanmaktır. Güvenilir olduğunu düşündüğünüz kaynaklara göre etkinlikleri takip etmek için akışı kategorize edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Böylece sizi ilgilendirmeyen haberleri atlayarak çoğunlukla seçtiğiniz kaynaklardan gelen gönderileri ve yorumları görürsünüz.

Sosyal medya algı göstergeleri, çeşitli sosyal medya sitelerinden verileri toplar ve ardından belirli bir kripto para, sektör, bölge veya ülkeyle ilgili trendleri veya artan etkinliği belirlemek üzere bu verileri analiz eder.

Google Trendler

Google Trendler, kriptoyla ilgili konuların veya tokenlerin Google aramalarında nasıl bir trend izlediğini görmek için kullanılabilir. "Bitcoin'de yükseliş" gibi belirli aramaların artan veya azalan bir trend izleyip izlemediğini analiz etmek, Bitcoin'e ilişkin beklentiler ve genel tablo hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir.

Uzun Vadeli Pozisyon Alım-Satımı

Uzun vadeli pozisyon alım-satımı, günlük alım-satım yapan tüm aktif yatırımcıların ana odak noktası olmasa da bu yatırımcıların yaklaşımlarında rol oynayabilir. Bu stratejiyi uygulamak için aylık ve üç aylık fiyat grafikleri dahil edilerek daha uzun bir zaman dilimi analiz edilir. Bir alım-satım planı aylık bir grafikte tetiklenirse planın diğer birçok stratejiden daha uzun süre tutulması beklenir. Potansiyel fiyat hareketinden yararlanmak ve kazançları tam anlamıyla en üst düzeye çıkarmak için daha uzun bir zaman ufku gereklidir.

Kırılma Noktası Stratejisi

Kırılma noktası stratejisini izleyen yatırımcılar, fiyat belirli bir seviyeden çıktığında, bu hareket yönündeki hızlı ivmeden yararlanmaya yönelik bir alım-satıma girmeyi amaçlar. Kırılma noktaları, yukarı veya aşağı (alt kırılım) yönde meydana gelebilir. Planlar, trendin tersine dönüşüne ilişkin kırılma noktalarını veya devamlılık formasyonlarını; hareketli ortalama üzerinden fiyat kırılmasını veya yeni bir yüksek veya düşük trend oluşturan fiyatları içerebilir.

Pullback Stratejisi

Pullback stratejisi analizinde trend ve formasyon tanımlaması yer alır. Burada amaç, tam ana yönüne dönmek üzereyken bir trende girmektir. Bu strateji hem yükseliş trendlerinde hem de düşüş trendlerinde kullanılabilir. Önemli destek seviyelerinin yetkin bir analizine ve yükseliş sonrası fiyat kırılmasının ne zaman tamamlandığını (planın olası bir tersine dönüşüne işaret eder) belirlemeye yönelik bir tekniğe dayalıdır.

Günlük kripto alım satımında başarılı olmak için üç ipuçu

Günlük alım-satımda oynaklık sergileyen kripto paralar son derece öngörülemez olabileceğinden, başlamadan önce net hedefler belirleyin ve risk toleransınızı tanımlayın. Fiyatlar günlük alım-satımda hızlı hareket edebilir. Bu nedenle, yaklaşık üç ila beş kripto para gibi sınırlı sayıda kripto paraya odaklanın. Zamanınızı ve çabanızı sınırlı sayıda kripto paraya ayırmak, bu kripto paraların gün içinde nasıl davrandığına dair fikir edinmenize yardımcı olur. Potansiyel kayıpları sınırlandırmak için zarar durdurma emirleri ayarlamak ve önceden belirlenmiş seviyelerde kâr etmek gibi uygun risk yönetimi tekniklerini uygulayın.

Günlük Kripto Alım-Satımına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Günlük kripto alım-satımı kârlı mıdır?

Bu, yatırımcının kendisine bağlıdır ancak genel olarak, daha kısa bir zaman diliminde alım-satımın, daha uzun bir zaman dilimine göre daha karmaşık olduğu kabul edilir. Bu nedenle, günlük alım-satım, varlıkları bir günden fazla tutmaya göre daha fazla çaba gerektirir.

En iyi günlük kripto alım-satım stratejisi nedir?



Evrensel olarak üstün bir günlük alım-satım stratejisi yoktur çünkü her yatırımcı kendine özgüdür ve kendi anlayış ve konfor seviyesine uygun bir strateji seçmelidir. Bağımsız yatırımcılar tarafından daha yaygın olarak kullanılan stratejiler arasında teknik analiz, scalping ve range trading yer alır. Günlük alım-satım için en iyi kripto coinleri hangileridir?

Bu, yatırımcının deneyim düzeyi, becerisi ve hesap büyüklüğü gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Genel olarak, nispeten yüksek hacim seviyelerine sahip ve piyasa değeri daha yüksek coinler seçerek daha düşük riskli bir ortamda alım-satıma başlamanız önerilir. İlk 30 kripto para listesi (piyasa değerine göre) iyi bir başlangıç noktasıdır. Daha sonra bu listeyi yaptığınız seçimlere göre daha da kısaltabilirsiniz. Daha fazla gün içi fiyat oynaklığı arıyorsanız listeyi piyasa değerine göre sonraki 30 kriptoyu içerecek şekilde genişletin.