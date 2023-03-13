Mücevher sektörünün gözü İstanbul’a çevrildi. Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan “Istanbul Jewelry Show” için sayılı günler kaldı. Informa Markets tarafından 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, ekonomiye de olumlu katkılar sağlayacak. ABD’den Hindistan’a kadar farklı coğrafyalardan alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı sağlayacak organizasyona katılacak firmalar özel ürün ve koleksiyonlarını, 140’ı aşkın ülkeden gelecek 40 bin sektör profesyonelinin beğenisine sunacak. Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün gruplarını kapsayan 1.500 katılımcı firma ve marka yer alacak.

Mücevher Sektörünün Trendleri Belirlenecek

Yerli yabancı sektör profesyonellerini ağırlayacak fuarda Mücevher İhracatçıları Birliği ve Istanbul Jewelry Show’un ortak projesi olan Designer Club ile takı tasarımcıları ve ustaları ürettikleri tasarım ve takıları onlara ayrılan özel bir stantta sergileme şansı buluyor. Fuar alanında oluşturulan bu bölüm ile tasarımcılar, yeni fırsatların kapılarını aralarken, dünyaya da açılıyor. Fuarda ayrıca Istanbul Jewelry Show ve Mücevher İhracatçıları Birliği iş birliğinde organize edilen Art for Jewellery – Inspiration Hub etkinliği düzenlenecek. Farklı projelerle sanatın ve sanatçıların mücevher sektörüne katkıda bulunmasını amaçlayan etkinlik kapsamında dünyanın 1 numaralı trend öngörü firması WSGN, sektöre dair trendlerini açıklarken "Jewel's Time Warp- Mücevherin Zaman Tüneli" enstalasyonu ile de takı ve kuyumculuğun Anadolu’da 12 bin yıl öncesinden beri başlayan medeniyet serüvenindeki hikayesi anlatılacak.

“Sektörün Büyüklüğü Artarken İhracata Olumlu Katkılar Sağlanacak”

6 Milyar dolarlık sektör ihracatının yüzde 80’ninin fuarda gerçekleşeceğini belirten Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, “Büyük buluşma için için sayılı günler kaldı. Sektörü 53’üncü kez bir araya getirecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Mücevher, ülkemiz için stratejik öneme sahip sektörlerin başında geliyor. Fuarda da gerçekleşecek iş görüşmeleri ve anlaşmalar ile hem sektörün büyüklüğü arttıracak hem de ihracatımıza olumlu katkılar sağlayacağız. Tüm katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin verimli bir fuar geçirmesini diliyorum” dedi.

En Son Fuarda 98 Ton Çöp Toplandı

Sürdürülebilirlik vizyonu ile fuarda çevreye duyarlı birçok çalışma, konunun önemine dikkati çekiyor. En son organize edilen Ekim 2022 fuarında, 98 ton çöp toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Etkinliğin karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla; basılı materyallerin azaltılması, yaka kartlarını ve fuar halılarını geri dönüştürülmesi, LED teknolojisi kullanarak elektrik tasarrufu sağlanması, kağıt kullanımını azaltmak için ziyaretçi anketlerini tablet aracılığıyla online yapılması, CO2 emisyonunu en aza indirmek adına katılımcı ve ziyaretçileri, fuar alanına toplu taşıma ile ulaştırılması gibi detaylar ön plana çıkıyor. (YHM)