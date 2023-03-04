Ödül hakkında bilgi veren (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Kadınların yönettiği şirketler, kadın istihdamına çok daha fazla önem veriyor. 'Girişimci Kadın Gücü' kategorimiz, sadece kadın girişimcilerimizin başvurularına açıktı. Burada, en hızlı büyüyen, ihracatını en çok artıran, en çok dijitalleşen ve en çevre dostu olan kadın girişimcilerimiz, 2019-2021 dönemi performanslarına göre değerlendirildi” dedi.

Yarışmaya 22 ilden kadın girişimcilerin başvuru yaptığını aktaran Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilerin Türkiye'nin milli gelir büyümesine göre 2 kat hızlı büyüdüğünün görüldüğünü söyledi.

‘Uçan ve uçuran girişimci’

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise çalışma yaşındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı büyüme beklenemeyeceğini vurguladı. Ödül alanları tebrik eden Öztürk, Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız’ı ise ‘Uçan ve uçuran girişimci’ olarak tanıttı.

Dev firmaları geride bıraktı

2 ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduğunu belirten Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız ise “2 ödüle layık görüldük. Hem de ikisinde de Türkiye birincisi olarak. Bizi bu ödüllere götüren şey, en büyük tutkum, cesaretim, değişmez kararlılığım ve hayatım boyunca aldığım inisiyatifler oldu. Tebrikler Patiswiss. Türkiye’nin dev firmaları arasından sıyrılıp birinci olduğun için sonsuz teşekkür” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi