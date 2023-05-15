Seda Sayan ile Sinan Engin'in evliliğinden dünyaya gelen Oğulcan Engin 2 yıla yakındır oyuncu Miray Daner'le birlikteydi. Seda Sayan, oğlunun sevgilisi Miray Daner'i gelini olarak benimsemiş ve onu kendi gençliğine benzetmişti.

Miray Daner, Kubilay Aka ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra iş insanı ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Daha sonra Oğulcan ile tanışan Daner onunla sevgili olmuştu.

"Oğulcan Mesajları Yakaladı"

Miray Daner geçtiğimiz Mart ayında Oğulcan Engin ile birlikteyken, eski sevgilisi iş insanı ile mesjlaşmış ve o mesajları Oğulcan yakalamıştı. Çiftin arasında krize neden olan bu olay sonrası ikili bu haberleri yalamış ve ele ele bir mekan çıkışı görüntülenmişti.

Seda Sayan'ın geçtiğimiz gün 2. sayafa'ya konuk olarak önce öve öve bitiremediği genç çiftin 10-15 gün önce ayrıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi