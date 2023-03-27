ESMAÜ!L Hüsna'yı oluşturan Allah'ın 99 adı; ebru, seramik ve el nakışı sanatlarıyla hazırlanarak, İstanbul Lale Vakfında (İLAV) sergilenmeye başladı,

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen sergi, İstanbul Lale Vakfı'nda 2 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Sergi süresince enstitü tarafından lale motifli nakış, tahta boyama ve seramik workshopları da düzenlenecek. Sergi daha sonrada yurt dışında yolculuğuna devam edecek. Sergiyi Demet SABANCI ve sanat severlerin ilk günden ilgi göstermesi gözden kaçmadı. (YHM)