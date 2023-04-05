Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Hak arama, hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı, rahmet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Barosu da, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;
UMUTLA, DİRAYETLE, EL BİRLİĞİYLE, YENİDEN!
5 Nisan Avukatlar Günü'nde, deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşlarımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden; evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan; enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz.”
AVUKATLAR GÜNÜ MESASLARI
5 Nisan Avukatlar Günü, avukatların toplumda daha fazla saygı ve takdir görmesi, mesleğin öneminin vurgulanması ve avukatların haklarının korunması için bir fırsat sağlar. Avukatlar Günü mesajları ile kutlayarak, avukatların adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için yaptıkları önemli çalışmaları takdir etmiş oluruz. İşte kıymetli adalet savunucuları için 5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları ve sözleri…
AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2023
- Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.
- Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.
- Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.
- Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.
- Bir ülkede hukukun üstünlüğü, insan hakları ile demokratik hak ve özgürlüklerin güvencesini oluşturur. Eğer hukuk tarafsız, bağımsız ve açık değilse o ülkede insan haklarından ve demokrasiden bahsedilemez.
- Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.
- Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.
- Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.
- Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.
- Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.
- Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark) Avukatlar Gününü kutlarım.
- Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.
- Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.
- Müslüman ülkelerdeki adaleti sorduklarında, Onlara Hz. Ömer öldü deyin! Benim ve tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.
- Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.