Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Hak arama, hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı, rahmet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu da, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

UMUTLA, DİRAYETLE, EL BİRLİĞİYLE, YENİDEN!

5 Nisan Avukatlar Günü'nde, deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşlarımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden; evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan; enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz.”

AVUKATLAR GÜNÜ MESASLARI

5 Nisan Avukatlar Günü, avukatların toplumda daha fazla saygı ve takdir görmesi, mesleğin öneminin vurgulanması ve avukatların haklarının korunması için bir fırsat sağlar. Avukatlar Günü mesajları ile kutlayarak, avukatların adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için yaptıkları önemli çalışmaları takdir etmiş oluruz. İşte kıymetli adalet savunucuları için 5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları ve sözleri…