Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un araştırmasına göre halkın en çok güvendiği isim şarkıcı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent oldu. Levent'i sunucu Müge Anlı ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu takip etti.

6 Şubat'ta meydana Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplumun ilk reaksiyonlarını ölçen Ipsos'un araştırmasında en güvenilir ünlü Haluk Levent oldu. Levent'in 2013 yılında kurduğu AHBAP Platformu depremzedelere yapılan yardımlarda ön plandaydı. Haluk Levent, 3 yıldır en güvenilen ünlü olarak ilk sırada yer alıyor. Depremden hemen sonra gerçekleştirilen Ipsos Antikriz araştırmasında görülen değerler pandemi dönemlerinin de üzerine çıktı.

Haluk Levent'in yanı sıra ilk beşte Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu, İlber Ortaylı ve Acun Ilıcalı yer aldı. Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen 'Ünlüler Güven Endeksi' araştırmasında sıralama şöyle:

1. Haluk Levent %68,

2. Müge Anlı % 50,

3. Kenan İmirzalıoğlu %49,

4. İlber Ortaylı %48,

5. Acun Ilıcalı %46