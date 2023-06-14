En Güçlü 100 2. Sezon ne zaman? Netflix Physical 100 2. Sezon Çıkış Tarihi ne zaman? Netflix'in sevilen programı ikinci sezon onayı aldı. En güçlü 100 kadın yarışmacılar kimler? En Güçlü 100 2. Sezon yarışmacıları kimler? Acaba Netflix En güçlü 100 kaç bölüm? En Güçlü 100 kim kazandı Netflix? Physical 100 (En Güçlü 100) 2. sezon hakkında bilinenler şunlar:

En Güçlü 100 2. Sezon ne zaman?

Netflix'in heyecan verici Kore yarışma programı 2023'ün başlarında gösterime girdi ve hem izleyiciler hem de eleştirmenler arasında kısa sürede büyük bir hit oldu; hatta Netflix'in İngilizce olmayan en popüler TV programı haline gelen ilk senaryosuz şovdu. Netflix, En güçlü 100 2. sezonunun geliştirilmekte olduğunu onayladı.

En Güçlü 100 2. Sezon olacak mı?

Netflix'in Physical 100 (En Güçlü 100) isimli yapımı büyük ilgi çekti. Reality programı olarak tarif edilen En Güçlü 100 programı bir dizi havasında. Hayranları 2. sezon var mı, yok mu diye merak ediyorlar. Netflix, bugün itibariyle 2. sezon için açıklama yaptı. 14 Haziran 2023 günü itibariyle 2. sezon onayı alındı. Netflix tarafından resmi yapılan açıklamaya göre En Güçlü 100 2. Sezon olacak. Peki En Güçlü 100 2. Sezon ne zaman?

En Güçlü 100 2. Sezon çıkış tarihi

Netflix ikinci sezonun çekimleri için başlandığını söylese de çıkış tarihini söylemedi. Netflix En Güçlü 100 2. sezonun çıkış tarihini henüz doğrulamadığı için açıklamaya kadar beklememiz gerekecek.

En Güçlü 100 2. Sezon konusu

Yönetmen Jang Ho-gi, yeni dizi için nelerin korunduğu ve nelerin değiştirildiğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kesin olan bir şey var: Bu seri, çıtayı neredeyse her açıdan yükseltmeyi amaçlıyor. Yönetmenin açıklaması kısaca şöyle:

"Fiziksel: 100'ün dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından çok fazla sevgi almasına çok minnettarız ve tüm yorum ve geri bildirimlere dikkat ediyoruz. Yeni unsurlar sunarken serinin özünü - mükemmel fiziği bulmayı - korumaya karar verdik. Bu, serinin hayranlarına şükranlarımızı ifade etme şeklimizdir. Bir sonraki tamamen uygun rakip grubumuzu test edecek yeni görevler tasarlamak için bir ekiple çalışıyoruz. Aşırı nitelikli olduğunu düşündüğüm birçok adayla tanıştığım için onur duyuyorum. Ayrıca izleyicileri koltuklarının kenarında bırakacak daha heyecan verici ve iyi tasarlanmış görevlerimiz olmasını sağlamak için birçok uzmanla işbirliği yapıyorum."

En Güçlü 100 2. Sezon oyuncuları

Maalesef 2. sezona kimlerin katılacağını henüz bilmiyoruz. Şimdilik tek bildiğimiz, yüz yarışmacıdan oluşan yeni bir grubun yaş, cinsiyet, milliyet veya ağırlık sınıfına bakılmaksızın ayakta kalan son kişi olmak için yarışacağı. Physical: 100 1. sezonun oyuncu kadrosunda vücut geliştiriciler, Olimpiyatçılar, askerler, CrossFitter'lar, dansçılar, modeller, YouTuber'lar, güreşçiler ve profesyonel dövüşçüler yer aldı.

En Güçlü 100 kadın yarışmacılar

İlk sezonda tam 23 kadın yarışmacı vardı. Ahn Da Jeong, Choi Hyun Mi, Elaine Yuki Wong, Hwang Bit Yeoul, Jang Eun Sil, Jeong Bo Kyeong, Joo Jo Yeon, Kkang Mi gibi güçlü kadın yarışmacılar şova damga vurdular.

En Güçlü 100 kim kazandı Netflix?

İlk turda 100 yarışmacı yer almasına rağmen, bunlardan sadece biri Physical: 100'ün devasa nakit ödülünü almayı başardı. Bu yarışmacı, kendisine yapılan her testten sağ çıkarak "mükemmel fiziğe" sahip tek yıldız olduğunu kanıtlayan bir CrossFit atleti ve snowboardcu olan Woo Jin-yong'du.

En Güçlü 100 kaç bölüm?

İlk sezon 9 bölümden oluşuyordu. 2. sezonun da benzer şekilde 9 bölümden oluşmasını bekliyoruz.

Kaynak: HABER MERKEZİ