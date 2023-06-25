Temmuz ayına sayılı günler kala gözler emekli zamlarına çevrildi. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı ve yeni asgari ücret 11.402 TL oldu. Peki; en düşük memur emeklisi ne kadar maaş alacak? Ayrıntılar haberimizde... Ara dönemde 5500 TL olan en düşük emekli maaşı 7500 TL’ye yükseltilmişti. En düşük memur maaşını 22 bin lira olarak baz alındığında şu anda en düşük memur emeklisinin maaşı 7 bin 901 lira oluyor. Bu bağlamda uzmanlar; memurlara yapılacak olan zammı, emekli maaşlarına uyarlandığı zaman en düşük memur emekli maaşını 15 bin 320 lirayı bulacağını öngörüyor. Uzmanlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek olan zammın ise en az yüzde 35 oranında olacağını öngörüyor.