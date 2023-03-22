Hükümet emekli maaşlarını artırmak için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin artırılması için alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çalışma bu hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Burada bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerini artıracak alternatif modelleri incelediklerini açıkladı.

'Ciddi rahatlama sağlayacak'

Bakan Bilgin, asgari emeklilik ve bayram ikramiyesi işlerine EYT yönetmeliği kapsamında emekli olanların da dahil edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın teklifimizi olumlu değerlendireceğini umuyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatlarına büyük kolaylık sağlayacak.

İkramiyeler ne zaman yatacak?

" Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 1 hafta önceden hesaba yatırılması beklenmektedir.