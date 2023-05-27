En düşük adresi ücret ne kadar olacak? 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar? Milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konuların başında asgari ücretine gelecek zam miktarı geliyor. Vatandaşlar temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Kamu çalışanlarından sonra gözler asgari ücrete gelecek zam miktarı ve yüzdesine geldi. Peki asgari ücret kaç TL olacak? 2023 Temmuz zam miktarı ne kadar? Merak ettiklerinizi yenigün gazetesi olarak haberimize derledik. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğini vurgulayarak, asgari ücretin yükselmesiyle birlikte diğer ücretlerin de artış gösterdiğini ifade etti. Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" şeklinde bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Asgari ücretle ilgili olarak tarihsel bir adım attıklarını dile getiren Bakan Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması uygulamasını 1 buçuk yıldır sürdürdüklerini aktardı. Ayrıca, gelecek ay yapacakları düzenlemeyle asgari ücretin reel alım gücünün korunacağını söyledi.

Bakan Bilgin, ocak ayında gerçekleştirdikleri düzenlemeyle asgari ücretin Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 455 doların üzerine çıkarıldığını hatırlattı ve temmuzda da benzer bir düzenleme yapacaklarını belirtti. Bakan, yaklaşık 500 dolar civarında bir asgari ücret düzenlemesi yapılması gerektiği düşüncesini paylaştı ve bu konuda çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

KAMU İŞÇİSİ 2023 ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamu işçilerine yönelik gerçekleştirilen toplu sözleşme sonucunda önemli bir zam ve iyileştirme paketi hayata geçirildi. En düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseltilerek refah payı dahil yüzde 45 zam sağlandı. Bu gelişme, kamu işçileri arasındaki gelir adaletsizliğini azaltmayı hedeflemektedir.

Toplu sözleşme kapsamında, kamu işçilerinin maaşlarına ilişkin zam oranları da belirlendi. Buna göre, birinci yılın ilk 6 ayında yüzde 45 zam uygulanacak. İkinci 6 ayda ise yüzde 15 zam artı enflasyon farkı ödemesi yapılacak. İkinci yılın ilk 6 ayında yüzde 10 zam artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayında ise yüzde 10 zam artı enflasyon farkı verilecektir.

Toplu sözleşme sürecinde ayrıca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi getirildi. Bu sayede, işçilerin gelirlerinin artırılması ve çalışma motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilere de çıplak ücretlerine yüzde 10'luk bir ilave yapılacaktır.

Gece çalışan işçilerin ücretleri yüzde 8 artırılarak gece çalışmalarının karşılığı olan ek ücret iyileştirildi. Ayrıca, fazla çalışma ücretlerinde de yüzde 70'lik bir artış sağlandı. Bu adım, işçilerin daha adil bir şekilde ek mesai ve fazla çalışma sürelerine karşılık daha iyi bir ücret almasını sağlamayı hedeflemektedir.