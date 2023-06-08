Doğuştan en depresif 3 burç! Astrolojinin pek çok farklı yönü vardır. İnsanların karakterlerini, kişiliklerini ve hatta hayatlarını etkileyebilecekleri düşünülen burçlar da bu yönler arasında yer alır. Pek çok insan burçları hakkında meraklıdır ve hayatlarına dair farklı ipuçları bulmaya çalışırlar. Ancak bazı burçların depresif bir yapıya sahip oldukları düşünülür. İşte doğuştan en depresif 3 burç! Bu insanlar hayatınızı çekilmez hale getirebilir

Koç Burcu

Koç burcu insanları, sert mizaçları ve kararlı yapıları ile tanınırlar. Ancak bu özellikleri, depresif ruh hallerine de sebep olabilir. Koç burcu insanları, başarısız oldukları durumlarda kendilerini suçlama eğiliminde olabilirler ve bu da onların depresif olmalarına neden olabilir.

Başak Burcu

Başak burcu insanları, mükemmeliyetçi yapılarıyla bilinirler. Her şeyin tam olmasını isterler ve hata yapmaktan korkarlar. Ancak bu özellikleri de onların depresif olmalarına neden olabilir. Başak burcu insanları, beklentilerinin karşılanmaması durumunda kendilerini suçlama eğiliminde olabilirler ve bu da onların depresif olmalarına neden olabilir.

Akrep Burcu

Akrep burcu insanları, yoğun duygusal yapıları ile bilinirler. Bu özellikleri, hayal kırıklığı yaşadıklarında onların depresif olmalarına neden olabilir. Akrep burcu insanları, duygusal olarak bağlandıkları biri tarafından terk edildiklerinde kendilerini suçlama eğiliminde olabilirler ve bu da onların depresif olmalarına neden olabilir.