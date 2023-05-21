Kahve dünya genelinde birçok farklı çeşidiyle tüketilmektedir. İşte en çok tüketilen kahve çeşitlerinden bazıları:

Espresso

Yoğun ve koyu kavrulmuş kahve çekirdeklerinin basınç altında sıcak suyla hazırlanarak elde edilen bir kahve türüdür. Genellikle tek bir shot olarak servis edilir ve diğer kahve bazlı içeceklerin temelini oluşturur.

Latte

Espresso üzerine buharla ısıtılmış süt eklenerek hazırlanan bir kahve çeşididir. Genellikle sütlü ve hafif bir tatlılık içerir. Üzerine süt köpüğü de eklenerek süslemek mümkündür.

Cappuccino

Espresso, buharla ısıtılmış süt ve süt köpüğünün dengeli bir kombinasyonudur. Cappuccino, genellikle üç katmandan oluşur: espresso, sıcak süt ve süt köpüğü. Üzerine genellikle kakao veya tarçın serpilerek servis edilir.

Americano

Bir shot espresso üzerine sıcak su eklenerek hazırlanan bir kahve çeşididir. Genellikle daha yumuşak ve seyreltilmiş bir tat sunar. Amerika'da popülerdir ve uzun bir süre boyunca daha fazla kahve içmek isteyen kişiler tarafından tercih edilir.

Mocha

Espresso, sıcak çikolata ve buharla ısıtılmış sütün karıştırılmasıyla elde edilen bir kahve çeşididir. Tatlı ve çikolatalı bir lezzete sahiptir.

Filter Kahve

Öğütülmüş kahve çekirdekleri üzerinden sıcak suyun süzülerek geçtiği bir demleme yöntemidir. Genellikle filtre kahve makinesi veya French press gibi ekipmanlar kullanılarak hazırlanır.

Cold Brew

Uzun süre boyunca soğuk suyla demlenen kahvedir. Daha düşük asidik içeriği ve pürüzsüz tadıyla bilinir. Genellikle buzla servis edilir.

Türk Kahvesi

İnce öğütülmüş kahve çekirdeklerinin kaynar su ile demlendiği ve cezve denilen bir kapta hazırlandığı geleneksel bir kahve çeşididir. Yoğun, koyu ve köpüklü bir tada sahiptir.

Bu sadece bazı popüler kahve çeşitlerinden birkaçıdır ve her bölge veya ülke kendi geleneksel kahve türlerine sahip olabilir. Ayrıca, her çeşidin farklı varyasyonları da bulunabilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi