Fortnite: Battle Royale - Epic Games tarafından geliştirilen bu savaş royale oyunu, dünya genelinde geniş bir oyuncu kitlesi tarafından takip ediliyor ve oynanıyor.

League of Legends - Riot Games tarafından geliştirilen bu çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında en çok oynanan oyun, yoğun strateji ve takım oyunu gerektiren rekabetçi oynanışıyla ünlüdür.

Call of Duty: Warzone - Activision tarafından geliştirilen ve Call of Duty serisinin bir parçası olan bu savaş royale oyunu, büyük ölçekli haritalar ve yoğun aksiyon sunuyor.

Dota 2 - Valve Corporation tarafından geliştirilen bu çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında en çok oynanan oyun, rekabetçi oynanışı ve e-spor turnuvalarıyla ünlüdür. Siber suçlular Darknet üzerinden zararlı Google Play uygulamalarını 20 bin ABD dolarına varan fiyatlarla satıyor

Apex Legends - Respawn Entertainment tarafından geliştirilen bu savaş royale oyunu, hızlı tempolu ve takım odaklı oynanışıyla dikkat çekiyor.

Counter-Strike: Global Offensive - Valve tarafından geliştirilen bu popüler birinci şahıs nişancı oyunu, rekabetçi oynanışı ve e-spor dünyasındaki önemiyle bilinir.

Valorant - Riot Games tarafından geliştirilen bu takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunu, hızlı tempolu ve rekabetçi oynanışıyla e-spor dünyasında popülerlik kazandı.

World of Warcraft - Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen bu devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG), büyük bir oyuncu kitlesi ve sürekli güncellenen içerikle popülerliğini koruyor.

Minecraft - Mojang Studios tarafından geliştirilen ve 2009'da piyasaya sürülen Minecraft, oyuncuların kendi dünyalarını inşa etmesine olanak tanıyan eğlenceli ve yaratıcı bir deneyim sunuyor.