-
Fortnite: Battle Royale - Epic Games tarafından geliştirilen bu savaş royale oyunu, dünya genelinde geniş bir oyuncu kitlesi tarafından takip ediliyor ve oynanıyor.
-
League of Legends - Riot Games tarafından geliştirilen bu çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında en çok oynanan oyun, yoğun strateji ve takım oyunu gerektiren rekabetçi oynanışıyla ünlüdür.
-
Call of Duty: Warzone - Activision tarafından geliştirilen ve Call of Duty serisinin bir parçası olan bu savaş royale oyunu, büyük ölçekli haritalar ve yoğun aksiyon sunuyor.
-
Dota 2 - Valve Corporation tarafından geliştirilen bu çok oyunculu çevrimiçi savaş arenasında en çok oynanan oyun, rekabetçi oynanışı ve e-spor turnuvalarıyla ünlüdür.
-
Apex Legends - Respawn Entertainment tarafından geliştirilen bu savaş royale oyunu, hızlı tempolu ve takım odaklı oynanışıyla dikkat çekiyor.
-
Counter-Strike: Global Offensive - Valve tarafından geliştirilen bu popüler birinci şahıs nişancı oyunu, rekabetçi oynanışı ve e-spor dünyasındaki önemiyle bilinir.
-
Valorant - Riot Games tarafından geliştirilen bu takım tabanlı birinci şahıs nişancı oyunu, hızlı tempolu ve rekabetçi oynanışıyla e-spor dünyasında popülerlik kazandı.
-
World of Warcraft - Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen bu devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG), büyük bir oyuncu kitlesi ve sürekli güncellenen içerikle popülerliğini koruyor.
-
Minecraft - Mojang Studios tarafından geliştirilen ve 2009'da piyasaya sürülen Minecraft, oyuncuların kendi dünyalarını inşa etmesine olanak tanıyan eğlenceli ve yaratıcı bir deneyim sunuyor.
-
PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) - PUBG Corporation tarafından geliştirilen bu savaş royale oyunu, büyük haritalar ve gerçekçi oynanışıyla dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından takip ediliyor.
Bu çevrimiçi oyunlar, oyunculara heyecan verici, rekabetçi ve sosyal deneyimler sunarak dünya çapında popülerlik kazanmıştır.
YENİGÜN HABER MERKEZİ