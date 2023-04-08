Kilo vermek günümüzün en büyük problemlerinden biri. Sağlık konusunda en çok gündemde olan kilo verme durumu kadın ve erkekleri, hatta ergenlik dönemindeki çocukları bile etkiliyor. Daha iyi görünmek isteyenler kilo verdiren yiyecekler nelerdir diye araştırma içinde. Daha iyi görünmenin öncesinde, sağlıklı bir bedene ulaşmanın hedeflenmesi uzmanlar tarafından sıkça vurgulanmakta. Yaza girmeden başlayan kilo verme telaşı, deniz sezonu açıldığında bir hayli artıyor.

Peki vücudunuzu tanıyor musunuz? Hangi besinler ile aranız iyi? Eğer en sağlıklı şekilde kilo vermek istiyorsanız, şimdi sizlere önereceğimiz kilo verdiren besinler listesine bir göz atın deriz.

Kilo verdiren yemekler ile dengeli şekilde beslendiğinizde, kısa sürede metabolizmanızı aktif hale getirip fazla olan kilolardan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Bu sürede bize düşen görev bu besinleri size tanıtmak oluyor. Sizin yapmanız gereken ise kilo verdiren meyveler ve sebzelerden ölçülü şekilde tüketip zararlı yiyeceklerden uzak durmak. İdeal kiloya ulaşmak istiyorsanız, adım adım ilerleyebilirsiniz.

Kilo verdiren bitkiler İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenen bir konudur. Listemizdeki besinler dışında Saraçoğlu’nun önerdiği ıhlamur, kuşburnu ve altın otu karışımını da bitki çayı olarak tüketerek vücudunuzda yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

Şimdi kilo vermenizde büyük payı olan besinleri tanıma zamanı!

Bilgiler genel tavsiye niteliğindedir. Besinlerin tek başına mucizevi şekilde kilo verdirme, aniden zayıflatma özelliği yoktur. Kilo vermek için size en uygun diyet programını diyetisyen kontrolünde, düzenli egzersizler eşliğinde uygulayınız.

Kilo Verdiren, Zayıflatan Yiyecekler

Somon

Yumurta

Tavuk Göğüs

Yeşil Mercimek

Lor Peyniri

Elma Sirkesi

Kuru Kayısı

Avokado

Ananas

Erik

Kepekli Ekmek

Limon

Acı Biber

Chia Tohumu

Yoğurt

Greyfurt

Elma

Maydanoz

Yulaf Ezmesi

Bulgur

İşte diyet menülerinizi destekleyecek kilo verdiren yiyecekler listesi

1) Somon

SOMON BALIĞI KALORİ VE BESİN DEĞERİ: FÜME, FIRIN, IZGARA...

Diyet beslenmesinde balık tüketiminin yeri önemlidir. Mevsim balıklarını taze yeşilliklerle tüketmeniz tavsiye edilir.

tüketmeniz tavsiye edilir. Zayıflamak isterken tercih edeceğiniz balıklardan biri de somondur.

Somon balığı içeriğinde yüksek protein, sağlıklı yağlar ve bolca mineral yer alır. Sizi tok tutar ve zayıflamanıza destek olur.

içeriğinde yüksek protein, sağlıklı yağlar ve bolca mineral yer alır. Sizi tok tutar ve zayıflamanıza destek olur. Kilo verdiren yiyecekler hangileridir sorusundan yola çıkılarak yapılan bir araştırmada kilo vermek için diyet yapan insanların beslenme listesine balık da eklendiğinde daha kolay kilo verdikleri gözlenmiştir.

2) Yumurta

KAÇ KALORİ VE PROTEİN VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Yumurta , haşlanmış olarak kahvaltıda tüketildiğinde bağırsakları rahatlatan bir besin olarak yer alır.

, haşlanmış olarak kahvaltıda tüketildiğinde bağırsakları rahatlatan bir besin olarak yer alır. Diyet kahvaltılarını süsleyip lezzetlendiren yumurta, bol sebze ile hazırlanan omlet haliyle de zayıflatır.

hazırlanan omlet haliyle de zayıflatır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır o da yumurtanın yağ ve protein içermesidir.

içermesidir. Yumurtayı pişirirken yağ eklemeden hazırlamanız önerilir.

Kilo verdiren yiyecekler baharatlar ile birlikte daha da etkili hale gelebilir. Yumurtaya ekleyeceğiniz karabiber sayesinde fazlalık olan yağ hücrelerini daha kolay yakabilirsiniz.

ile birlikte daha da etkili hale gelebilir. Yumurtaya ekleyeceğiniz karabiber sayesinde fazlalık olan yağ hücrelerini daha kolay yakabilirsiniz. Kilo verdiren yiyecekler Canan Karatay tarafından da masaya yatırılan bir konudur. Karatay kilo vermek isteyenlerin mutlaka D vitamini konusuna özen göstermeleri gerektiğini söylemektedir. Bunun için Güneş’ten faydalanmalı ve yumurta gibi gıdaları tüketmelisiniz.

3) Tavuk Göğüs

TAVUK GÖĞSÜ KAÇ KALORİ? HAŞLAMA, IZGARA, KIZARTMA - BESİN DEĞERLERİ

Tavuk protein içeren bir et türüdür.

içeren bir et türüdür. Sizi tok tutar ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kilo verdiren yiyecekler tarifleri konusunda alternatifler arıyorsanız tavuk göğsünü birçok farklı şekilde yapabilirsiniz.

konusunda alternatifler arıyorsanız tavuk göğsünü birçok farklı şekilde yapabilirsiniz. Tavuk ızgara, haşlama ya da fırın haliyle diyet tabaklarına konuk olabilir.

Bol sebze ilavesi ile zayıflatan yiyecekler arasında dikkatleri üzerine toplar.

Tavuk göğsü işlenmemiş bir et olduğu için sağlıklı yağlar grubunda da yer alır.

işlenmemiş bir et olduğu için sağlıklı yağlar grubunda da yer alır. Salata ve yemeklerde tüketerek kilo verebilirsiniz.

Tavuğun en yağsız yeri olan tavuk göğüs eti en ideal tercih olacaktır.

4) Yeşil Mercimek

FAYDALARI, KALORİ, PROTEİN VE BESİN DEĞERİ

Kilo verdiren yiyecekler için uzun süre tok tutucu olma özelliğini olması önemli bir avantajdır.

için uzun süre tok tutucu olma özelliğini olması önemli bir avantajdır. Et tüketmeyi sevmeyenlerin kurtarıcısı olan yeşil mercimek , tok tutarak zayıflatan bir besin oluyor.

, tok tutarak zayıflatan bir besin oluyor. Yeşil mercimek güçlü protein ve demir kaynağıdır.

kaynağıdır. Yeşil mercimek yüksek lif içerdiği için metabolizmayı canlandırmaktadır.

metabolizmayı canlandırmaktadır. Yemeği ve salatası ile zayıflamak isteyenlerin damaklarını lezzetlendirir.

Yeşil mercimek tüketirken yağ oranına dikkat etmeniz önerilir.

5) Lor Peyniri

LOR PEYNİRİ NASIL YAPILIR VE FAYDALARI NELERDİR?

Kilo verdiren az kalorili yiyecekler listenize lor peynirini rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Düşük kalorili besinlerden biri olan lor peyniri , kilo verme konusunda oldukça başarılı.

, kilo verme konusunda oldukça başarılı. Her öğünde tok tutan özelliği ile sıkça tüketilmektedir.

ile sıkça tüketilmektedir. Zayıflarken ihtiyacınız olan proteini en güçlü şekilde ve yağsız haliyle lor peynirinden alabilirsiniz.

lor peynirinden alabilirsiniz. Lor peynirinde yağ yakan kalsiyum mineralleri bulunuyor.

bulunuyor. Damak tadından ödün vermeden zayıflamak için tercih edebilirsiniz.

Kilo verdiren yiyecekler listesi içinde bulunan hafif lor peyniri sayesinde diyet yaparken kahvaltılarda rahatça peynir tüketebilirsiniz.

6) Elma Sirkesi

ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR? FAYDALARI NELERDİR?

Elma sirkesi yağ yakımını hızlandırmak isteyenlerin en yakın arkadaşı.

yağ yakımını hızlandırmak isteyenlerin en yakın arkadaşı. Elma sirkesi kan şekerini dengeleyen bir yardımcı besindir.

bir yardımcı besindir. Salatalara eklenerek tüketilebilir.

Karbonhidrat ağırlıklı yemeklerin yanında elma sirkesi eklenmiş salata ile sindirim rahatlatılabilir.

Ayrıca elma sirkesini bir miktar su ile karıştırıp içerseniz, ideal kilonuza bir adım daha yaklaşmış olursunuz.

7) Kuru Kayısı

KURU KAYISI KAÇ KALORİ?

Zayıflatan besinlerden biri de kuru kayısıdır.

Sağlıklı beslenirken ara öğünler yapıyorsanız, bitki çayının ya da kahvenizin yanında 2 adet kuru kayısı ile birkaç saat tok kalabilirsiniz.

ile birkaç saat tok kalabilirsiniz. Bir sonraki öğüne sizi hazırlayan kuru kayısı, metabolizmanızın dostu olmaktadır.

8) Avokado

AVOKADO KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERİ NEDİR? DİYETTE YENİR Mİ?

Zayıflamak isterken tropik lezzetlerden faydalanmayı unutmayın.

Avokadonun yağ yakımına olan etkisi birçok uzman tarafından vurgulanmakta.

birçok uzman tarafından vurgulanmakta. Avokado meyvesini zayıflama sürecinde kahvaltıda, salatada, ana yemeklerin yanında ezmesi ile ya da smoothie şeklinde tüketebilirsiniz.

9) Ananas

ANANAS DİYETİ NASIL YAPILIR?

KOLAYCA ZAYIFLATAN ŞOK DİYET LİSTELERİ...

Bir tropik besin daha sizinle!

Ananas zayıflamak isteyenlerin meyve tabaklarını süsleyen bir meyve.

zayıflamak isteyenlerin meyve tabaklarını süsleyen bir meyve. Yağ yakımı üzerinde büyük etkisi olan ananas, ölçülü tüketildiğinde ideal kiloya ulaşmanıza yardım eder.

üzerinde büyük etkisi olan ananas, ölçülü tüketildiğinde ideal kiloya ulaşmanıza yardım eder. Lifli ve posalı olduğu için sindirim sistemi daha hızlı çalışacaktır.

10) Erik

KURU, KIRMIZI VE YEŞİL ERİK KAÇ KALORİ?

Yaz ayları geldiğinde meyve reyonlarında yerini alan erik yüksek lif içermesi nedeniyle zayıflatan besinlerden biri olmaktadır.

yüksek lif içermesi nedeniyle zayıflatan besinlerden biri olmaktadır. Ara öğünlerde 10 adet erik tüketerek bağırsaklarınızı hareketlendirebilirsiniz.

tüketerek bağırsaklarınızı hareketlendirebilirsiniz. Erik yiyerek zayıflamak için tuzsuz ve tek meyve tercihi olarak tüketmelisiniz.

için tuzsuz ve tek meyve tercihi olarak tüketmelisiniz. Erik ile beraber diğer meyvelerin tüketimi şeker miktarı açısından riskli olabilir.

11) Kepekli Ekmek

1 DİLİM KEPEKLİ EKMEK KAÇ KALORİ? ZAYIFLATIR MI?

İŞTE KEPEKLİ EKMEĞİN FAYDALARI, BESİN DEĞERİ...

Beyaz ekmeğin kilo aldırdığı ve yüksek kalori içerdiği artık bilinen bir gerçektir.

Diyetisyenler, beyaz ekmek yerine kepekli ve tam buğday ekmekleri önermektedir.

önermektedir. Öğünlerde ölçülü şekilde tüketilen kepekli ekmek , lifli bir besin olduğu için sindirimi rahatlatır ve besinlerin yakılmasını sağlar.

, lifli bir besin olduğu için sindirimi rahatlatır ve besinlerin yakılmasını sağlar. Kilo verdiren besinler arasında yer alan kepekli ekmek kahvaltıda ve ana öğünlerde doyurucu özelliği ile sevilmektedir.

12) Limon

LİMONLU SU ZAYIFLATIR MI? İŞTE MUCİZEVİ ETKİLERİ...

Limon detoks sularında, yoğurt kürlerinde ve salatalarda vazgeçilmez bir besin.

sularında, yoğurt kürlerinde ve salatalarda vazgeçilmez bir besin. C vitaminine sahip olması, kilo vermek isteyenleri memnun ediyor.

Limonlu su metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını gerçekleştirecektir.

metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını gerçekleştirecektir. Daha ferah bir mide ve düz karın bölgesi için limon tüketebilirsiniz.

13) Acı Biber

ACI BİBERİN FAYDALARI VE İLAÇ GİBİ 5 ETKİSİ

Acı biber içerisinde bulunan kapsaisin maddesi, bedeni uyaran bir maddedir.

içerisinde bulunan kapsaisin maddesi, bedeni uyaran bir maddedir. Kişiye enerji verirken, bağırsakları da harekete geçirir.

Acı bibere karşı alerjiniz yoksa ve mide probleminden uzaksanız tüketmeniz faydalı olabilir.

Acı biberin özellikle de göbek bölgesindeki yağların yakılmasında etkili olduğu düşünülmekte.

14) Chia Tohumu

CHİA TOHUMU DİYETİ NASIL YAPILIR?

İŞTE DİYET LİSTESİ VE ZAYIFLATAN DETOKS KÜRÜ...

Son yılların trend zayıflama tahılı Chia tohumu , ideal kiloya ulaşmak isteyenlerin popüler tercihi oluyor.

, ideal kiloya ulaşmak isteyenlerin popüler tercihi oluyor. Chia tohumunda bulunan vitamin ve mineraller, kolayca kilo vermenizi sağlayacaktır.

kolayca kilo vermenizi sağlayacaktır. Süt ya da yoğurt ile tüketilmesi önerilmektedir.

15) Yoğurt

YOĞURDUN FAYDALARI... YOĞURT SUYU FAYDALI MI?

Bağırsak florası için etkili olan yoğurt , ev yapımı olduğunda daha da güçlü bir besin oluyor.

, ev yapımı olduğunda daha da güçlü bir besin oluyor. Yoğurt yiyerek metabolizmanızı hızlandırıp kolayca kilolardan arınabilirsiniz.

kolayca kilolardan arınabilirsiniz. Eğer demir eksikliğiniz varsa öğünlerde et yemeklerinin yanında yoğurt tüketmemelisiniz.

öğünlerde et yemeklerinin yanında yoğurt tüketmemelisiniz. Bu gibi hassas durumlarda yoğurt, ara öğünlerde meyve ile tüketilebilir.

16) Greyfurt

GREYFURT KAÇ KALORİ? DİYETTE NASIL TÜKETİLMELİ?

Kilo verme konusunda insülin direnci ile mücadele ediyorsanız, greyfurt tüketmenin tam zamanı diye düşünüyoruz.

ediyorsanız, tüketmenin tam zamanı diye düşünüyoruz. Greyfurt insülin direncini ortadan kaldıran ve kilo vermek için karşınıza çıkan engelleri yok eden bir meyvedir.

İştahı bastıran, tok tutan greyfurt içecek ve meyve salatası olarak tüketilebilir.

17) Elma

ELMA KAÇ KALORİDİR?

Zayıflama sürecinde elma meyvesini her mevsim tüketebilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken husus, elmanın kabuklarıyla beraber tercih edilmesidir.

Lif ve posa ihtiyacınızı 1 adet elmadan rahatlıkla alabilirsiniz.

ihtiyacınızı 1 adet elmadan rahatlıkla alabilirsiniz. Süt, yoğurt ya da kahve ile mükemmel bir ara öğün olabilir.

18) Maydanoz

MAYDANOZ KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERİ NE, ZAYIFLATIR MI?



Hızlı kilo verdiren yiyecekler nelerdir, hemen 1-2 kilo zayıflamam lazım diyorsanız maydanozdan faydalanabilirsiniz.

Ödem atıcı, yağ yaktıran kiloların düşmanı maydanoz zayıflama döneminde sıkça tüketilmelidir.

kiloların düşmanı zayıflama döneminde sıkça tüketilmelidir. Antioksidan bir sebze olan maydanoz, midenin rahatlamasını sağlamaktadır.

bir sebze olan maydanoz, midenin rahatlamasını sağlamaktadır. Salatada, omlette, bulgur pilavında bolca tüketerek kilo alımına karşı önlem alabilirsiniz.

19) Yulaf Ezmesi

YULAF EZMESİ KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERİ NEDİR?

Kilo verdiren doyurucu yiyecekler nelerdir diyenlerin en çok tercih ettiği gıdalardan biri de yulaf ezmesidir.

nelerdir diyenlerin en çok tercih ettiği gıdalardan biri de yulaf ezmesidir. Yulaf ezmesi , kişiye tokluk hissini uzun bir süre yaşatan bir tahıl ürünüdür.

, kişiye bir tahıl ürünüdür. Lifli yapısından dolayı tercih edilen yulaf ezmesi, süt ile pişirilip de tüketilebilir.

Yoğurt üzerine birkaç kaşık eklenen yulaf ezmesi doyurucu ve yağ yakıcı bir ara öğün olabilir.

20) Bulgur

BULGUR KAÇ KALORİ?

Zayıflamak istediğiniz günlerde pilav yemek isteyebilirsiniz.