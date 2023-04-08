Zayıflamayı Hızlandıran Besinler Nelerdir?
Kilo vermek günümüzün en büyük problemlerinden biri. Sağlık konusunda en çok gündemde olan kilo verme durumu kadın ve erkekleri, hatta ergenlik dönemindeki çocukları bile etkiliyor. Daha iyi görünmek isteyenler kilo verdiren yiyecekler nelerdir diye araştırma içinde. Daha iyi görünmenin öncesinde, sağlıklı bir bedene ulaşmanın hedeflenmesi uzmanlar tarafından sıkça vurgulanmakta. Yaza girmeden başlayan kilo verme telaşı, deniz sezonu açıldığında bir hayli artıyor.
Peki vücudunuzu tanıyor musunuz? Hangi besinler ile aranız iyi? Eğer en sağlıklı şekilde kilo vermek istiyorsanız, şimdi sizlere önereceğimiz kilo verdiren besinler listesine bir göz atın deriz.
Kilo verdiren yemekler ile dengeli şekilde beslendiğinizde, kısa sürede metabolizmanızı aktif hale getirip fazla olan kilolardan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Bu sürede bize düşen görev bu besinleri size tanıtmak oluyor. Sizin yapmanız gereken ise kilo verdiren meyveler ve sebzelerden ölçülü şekilde tüketip zararlı yiyeceklerden uzak durmak. İdeal kiloya ulaşmak istiyorsanız, adım adım ilerleyebilirsiniz.
Kilo verdiren bitkiler İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenen bir konudur. Listemizdeki besinler dışında Saraçoğlu’nun önerdiği ıhlamur, kuşburnu ve altın otu karışımını da bitki çayı olarak tüketerek vücudunuzda yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.
Şimdi kilo vermenizde büyük payı olan besinleri tanıma zamanı!
Bilgiler genel tavsiye niteliğindedir. Besinlerin tek başına mucizevi şekilde kilo verdirme, aniden zayıflatma özelliği yoktur. Kilo vermek için size en uygun diyet programını diyetisyen kontrolünde, düzenli egzersizler eşliğinde uygulayınız.
Kilo Verdiren, Zayıflatan Yiyecekler
- Somon
- Yumurta
- Tavuk Göğüs
- Yeşil Mercimek
- Lor Peyniri
- Elma Sirkesi
- Kuru Kayısı
- Avokado
- Ananas
- Erik
- Kepekli Ekmek
- Limon
- Acı Biber
- Chia Tohumu
- Yoğurt
- Greyfurt
- Elma
- Maydanoz
- Yulaf Ezmesi
- Bulgur
İşte diyet menülerinizi destekleyecek kilo verdiren yiyecekler listesi
1) Somon
SOMON BALIĞI KALORİ VE BESİN DEĞERİ: FÜME, FIRIN, IZGARA...
- Diyet beslenmesinde balık tüketiminin yeri önemlidir. Mevsim balıklarını taze yeşilliklerle tüketmeniz tavsiye edilir.
- Zayıflamak isterken tercih edeceğiniz balıklardan biri de somondur.
- Somon balığı içeriğinde yüksek protein, sağlıklı yağlar ve bolca mineral yer alır. Sizi tok tutar ve zayıflamanıza destek olur.
- Kilo verdiren yiyecekler hangileridir sorusundan yola çıkılarak yapılan bir araştırmada kilo vermek için diyet yapan insanların beslenme listesine balık da eklendiğinde daha kolay kilo verdikleri gözlenmiştir.
2) Yumurta
KAÇ KALORİ VE PROTEİN VE BESİN DEĞERİ NEDİR?
- Yumurta, haşlanmış olarak kahvaltıda tüketildiğinde bağırsakları rahatlatan bir besin olarak yer alır.
- Diyet kahvaltılarını süsleyip lezzetlendiren yumurta, bol sebze ile hazırlanan omlet haliyle de zayıflatır.
- Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır o da yumurtanın yağ ve protein içermesidir.
- Yumurtayı pişirirken yağ eklemeden hazırlamanız önerilir.
- Kilo verdiren yiyecekler baharatlar ile birlikte daha da etkili hale gelebilir. Yumurtaya ekleyeceğiniz karabiber sayesinde fazlalık olan yağ hücrelerini daha kolay yakabilirsiniz.
- Kilo verdiren yiyecekler Canan Karatay tarafından da masaya yatırılan bir konudur. Karatay kilo vermek isteyenlerin mutlaka D vitamini konusuna özen göstermeleri gerektiğini söylemektedir. Bunun için Güneş’ten faydalanmalı ve yumurta gibi gıdaları tüketmelisiniz.
3) Tavuk Göğüs
TAVUK GÖĞSÜ KAÇ KALORİ? HAŞLAMA, IZGARA, KIZARTMA - BESİN DEĞERLERİ
- Tavuk protein içeren bir et türüdür.
- Sizi tok tutar ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
- Kilo verdiren yiyecekler tarifleri konusunda alternatifler arıyorsanız tavuk göğsünü birçok farklı şekilde yapabilirsiniz.
- Tavuk ızgara, haşlama ya da fırın haliyle diyet tabaklarına konuk olabilir.
- Bol sebze ilavesi ile zayıflatan yiyecekler arasında dikkatleri üzerine toplar.
- Tavuk göğsü işlenmemiş bir et olduğu için sağlıklı yağlar grubunda da yer alır.
- Salata ve yemeklerde tüketerek kilo verebilirsiniz.
- Tavuğun en yağsız yeri olan tavuk göğüs eti en ideal tercih olacaktır.
4) Yeşil Mercimek
FAYDALARI, KALORİ, PROTEİN VE BESİN DEĞERİ
- Kilo verdiren yiyecekler için uzun süre tok tutucu olma özelliğini olması önemli bir avantajdır.
- Et tüketmeyi sevmeyenlerin kurtarıcısı olan yeşil mercimek, tok tutarak zayıflatan bir besin oluyor.
- Yeşil mercimek güçlü protein ve demir kaynağıdır.
- Yeşil mercimek yüksek lif içerdiği için metabolizmayı canlandırmaktadır.
- Yemeği ve salatası ile zayıflamak isteyenlerin damaklarını lezzetlendirir.
- Yeşil mercimek tüketirken yağ oranına dikkat etmeniz önerilir.
5) Lor Peyniri
LOR PEYNİRİ NASIL YAPILIR VE FAYDALARI NELERDİR?
- Kilo verdiren az kalorili yiyecekler listenize lor peynirini rahatlıkla ekleyebilirsiniz.
- Düşük kalorili besinlerden biri olan lor peyniri, kilo verme konusunda oldukça başarılı.
- Her öğünde tok tutan özelliği ile sıkça tüketilmektedir.
- Zayıflarken ihtiyacınız olan proteini en güçlü şekilde ve yağsız haliyle lor peynirinden alabilirsiniz.
- Lor peynirinde yağ yakan kalsiyum mineralleri bulunuyor.
- Damak tadından ödün vermeden zayıflamak için tercih edebilirsiniz.
- Kilo verdiren yiyecekler listesi içinde bulunan hafif lor peyniri sayesinde diyet yaparken kahvaltılarda rahatça peynir tüketebilirsiniz.
6) Elma Sirkesi
ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR? FAYDALARI NELERDİR?
- Elma sirkesi yağ yakımını hızlandırmak isteyenlerin en yakın arkadaşı.
- Elma sirkesi kan şekerini dengeleyen bir yardımcı besindir.
- Salatalara eklenerek tüketilebilir.
- Karbonhidrat ağırlıklı yemeklerin yanında elma sirkesi eklenmiş salata ile sindirim rahatlatılabilir.
- Ayrıca elma sirkesini bir miktar su ile karıştırıp içerseniz, ideal kilonuza bir adım daha yaklaşmış olursunuz.
7) Kuru Kayısı
KURU KAYISI KAÇ KALORİ?
- Zayıflatan besinlerden biri de kuru kayısıdır.
- Sağlıklı beslenirken ara öğünler yapıyorsanız, bitki çayının ya da kahvenizin yanında 2 adet kuru kayısı ile birkaç saat tok kalabilirsiniz.
- Bir sonraki öğüne sizi hazırlayan kuru kayısı, metabolizmanızın dostu olmaktadır.
8) Avokado
AVOKADO KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERİ NEDİR? DİYETTE YENİR Mİ?
- Zayıflamak isterken tropik lezzetlerden faydalanmayı unutmayın.
- Avokadonun yağ yakımına olan etkisi birçok uzman tarafından vurgulanmakta.
- Avokado meyvesini zayıflama sürecinde kahvaltıda, salatada, ana yemeklerin yanında ezmesi ile ya da smoothie şeklinde tüketebilirsiniz.
9) Ananas
ANANAS DİYETİ NASIL YAPILIR?
KOLAYCA ZAYIFLATAN ŞOK DİYET LİSTELERİ...
- Bir tropik besin daha sizinle!
- Ananas zayıflamak isteyenlerin meyve tabaklarını süsleyen bir meyve.
- Yağ yakımı üzerinde büyük etkisi olan ananas, ölçülü tüketildiğinde ideal kiloya ulaşmanıza yardım eder.
- Lifli ve posalı olduğu için sindirim sistemi daha hızlı çalışacaktır.
10) Erik
KURU, KIRMIZI VE YEŞİL ERİK KAÇ KALORİ?
- Yaz ayları geldiğinde meyve reyonlarında yerini alan erik yüksek lif içermesi nedeniyle zayıflatan besinlerden biri olmaktadır.
- Ara öğünlerde 10 adet erik tüketerek bağırsaklarınızı hareketlendirebilirsiniz.
- Erik yiyerek zayıflamak için tuzsuz ve tek meyve tercihi olarak tüketmelisiniz.
- Erik ile beraber diğer meyvelerin tüketimi şeker miktarı açısından riskli olabilir.
11) Kepekli Ekmek
1 DİLİM KEPEKLİ EKMEK KAÇ KALORİ? ZAYIFLATIR MI?
İŞTE KEPEKLİ EKMEĞİN FAYDALARI, BESİN DEĞERİ...
- Beyaz ekmeğin kilo aldırdığı ve yüksek kalori içerdiği artık bilinen bir gerçektir.
- Diyetisyenler, beyaz ekmek yerine kepekli ve tam buğday ekmekleri önermektedir.
- Öğünlerde ölçülü şekilde tüketilen kepekli ekmek, lifli bir besin olduğu için sindirimi rahatlatır ve besinlerin yakılmasını sağlar.
- Kilo verdiren besinler arasında yer alan kepekli ekmek kahvaltıda ve ana öğünlerde doyurucu özelliği ile sevilmektedir.
12) Limon
LİMONLU SU ZAYIFLATIR MI? İŞTE MUCİZEVİ ETKİLERİ...
- Limon detoks sularında, yoğurt kürlerinde ve salatalarda vazgeçilmez bir besin.
- C vitaminine sahip olması, kilo vermek isteyenleri memnun ediyor.
- Limonlu su metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakımını gerçekleştirecektir.
- Daha ferah bir mide ve düz karın bölgesi için limon tüketebilirsiniz.
13) Acı Biber
ACI BİBERİN FAYDALARI VE İLAÇ GİBİ 5 ETKİSİ
- Acı biber içerisinde bulunan kapsaisin maddesi, bedeni uyaran bir maddedir.
- Kişiye enerji verirken, bağırsakları da harekete geçirir.
- Acı bibere karşı alerjiniz yoksa ve mide probleminden uzaksanız tüketmeniz faydalı olabilir.
- Acı biberin özellikle de göbek bölgesindeki yağların yakılmasında etkili olduğu düşünülmekte.
14) Chia Tohumu
CHİA TOHUMU DİYETİ NASIL YAPILIR?
İŞTE DİYET LİSTESİ VE ZAYIFLATAN DETOKS KÜRÜ...
- Son yılların trend zayıflama tahılı Chia tohumu, ideal kiloya ulaşmak isteyenlerin popüler tercihi oluyor.
- Chia tohumunda bulunan vitamin ve mineraller, kolayca kilo vermenizi sağlayacaktır.
- Süt ya da yoğurt ile tüketilmesi önerilmektedir.
15) Yoğurt
YOĞURDUN FAYDALARI... YOĞURT SUYU FAYDALI MI?
- Bağırsak florası için etkili olan yoğurt, ev yapımı olduğunda daha da güçlü bir besin oluyor.
- Yoğurt yiyerek metabolizmanızı hızlandırıp kolayca kilolardan arınabilirsiniz.
- Eğer demir eksikliğiniz varsa öğünlerde et yemeklerinin yanında yoğurt tüketmemelisiniz.
- Bu gibi hassas durumlarda yoğurt, ara öğünlerde meyve ile tüketilebilir.
16) Greyfurt
GREYFURT KAÇ KALORİ? DİYETTE NASIL TÜKETİLMELİ?
- Kilo verme konusunda insülin direnci ile mücadele ediyorsanız, greyfurt tüketmenin tam zamanı diye düşünüyoruz.
- Greyfurt insülin direncini ortadan kaldıran ve kilo vermek için karşınıza çıkan engelleri yok eden bir meyvedir.
- İştahı bastıran, tok tutan greyfurt içecek ve meyve salatası olarak tüketilebilir.
17) Elma
ELMA KAÇ KALORİDİR?
Zayıflama sürecinde elma meyvesini her mevsim tüketebilirsiniz.
- Dikkat etmeniz gereken husus, elmanın kabuklarıyla beraber tercih edilmesidir.
- Lif ve posa ihtiyacınızı 1 adet elmadan rahatlıkla alabilirsiniz.
- Süt, yoğurt ya da kahve ile mükemmel bir ara öğün olabilir.
18) Maydanoz
MAYDANOZ KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERİ NE, ZAYIFLATIR MI?
- Ödem atıcı, yağ yaktıran kiloların düşmanı maydanoz zayıflama döneminde sıkça tüketilmelidir.
- Antioksidan bir sebze olan maydanoz, midenin rahatlamasını sağlamaktadır.
- Salatada, omlette, bulgur pilavında bolca tüketerek kilo alımına karşı önlem alabilirsiniz.
19) Yulaf Ezmesi
YULAF EZMESİ KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERİ NEDİR?
- Kilo verdiren doyurucu yiyecekler nelerdir diyenlerin en çok tercih ettiği gıdalardan biri de yulaf ezmesidir.
- Yulaf ezmesi, kişiye tokluk hissini uzun bir süre yaşatan bir tahıl ürünüdür.
- Lifli yapısından dolayı tercih edilen yulaf ezmesi, süt ile pişirilip de tüketilebilir.
- Yoğurt üzerine birkaç kaşık eklenen yulaf ezmesi doyurucu ve yağ yakıcı bir ara öğün olabilir.
20) Bulgur
BULGUR KAÇ KALORİ?
- Bakliyat tercihinizi bulgurdan yana yaparsanız bu süreç daha hızlı ilerler.
- Bulgurda bulunan B vitaminleri, vücut direncinizi korurken aynı zamanda glisemik indeksi düşük olan besinlerden biri olması ile de zayıflamanıza destek oluyor.
- Bulgur ile pilav yaparak ya da salata içinde afiyetle tüketebilirsiniz.