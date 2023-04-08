Diyet yaparken ya da çeşitli sebeplerle az yiyip uzun süre tok kalmak istediğimiz durumlarda hepimizin aklında şu sorular var: "Ne yesem uzun süre acıkmam? Tok tutan yiyecekler hangileri?"

İşte bu soruya yanıt vermek için çıktık yola ve içerdiği mineraller, vitaminler ve diğer özellikler sayesinde insan bünyesine uzun süre tokluk hissi veren kahraman yiyecekleri bir bir derledik.

Bunları az miktarda yeseniz bile uzun saatler boyunca kendinizi tok hissedecek ve hiç açlık hissetmeyeceksiniz.

Kuru yemiş

İçinde sağlıklı yağlar bulunan kuru yemişler kişiye enerji verip onu dinç tutmakla kalmıyor, aynı zamanda karnının acıkmasını da önlüyor. Diyet listelerinin ara öğünlerinde kuru yemiş olması bu yüzden çok da sürpriz değil. Ama tabii her şeyin fazlası nasıl zararsa kuru yemişin fazla tüketimi de kilo yapmaya müsait. Bu yüzden günde bir avuçtan fazla tüketmeyin ve gece saatlerinde kuru yemiş yemekten kaçının.

Elma

Tam bir lif kaynağı olan elma kan şekerini de dengede tutuyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Yağ yakıcı özelliği de bulunan özellikle yeşil elmayı öğünlerden yarım saat önce yemek o öğünü hafif geçirmenizi ve gün boyunca acıkmamanıza yardımcı oluyor.

Mercimek, nohut gibi baklagiller

Lif demişken baklagilleri atlamak olmaz. Örneğin sadece lif değil aynı zamanda protein kaynağı olan mercimekle hazırlayacağınız bir salata sizi uzun süre tok tutacak ve açlık hissini size unutturacaktır.

Hurma

Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip hurma aslında en masum tatlı. İçinde doğal şekerler barındıran hurmanın tek bir tanesiyle tatlı krizlerinin önüne geçebilir ve kendinizi uzun süre doymuş hissedebilirsiniz.

Yulaf ezmesi

Yine lif ve protein açısından oldukça zengin olan bir besinde sıra: Yulaf ezmesi. Yulaftaki karbonhidratlar vücut tarafından çok daha geç yakıldığı için sizi tok tutuyor ve kan şekerinizi düzenliyor. Örneğin kahvaltıda onu sütle karıştırarak tüketebilir, öğle yemeklerinde salatalarınıza ekleyebilir ya da ara öğünlerde yoğurtla birlikte yiyebilirsiniz.

Yumurta

Güne protein kaynağı olan yumurta ile başlarsanız daha geç acıktığınızı fark edeceksiniz. Sizi gün boyunca dinç de tutacak olan yumurtayı haşlayarak yerseniz bu etkisini daha çok hissedersiniz.

Süt, ayran gibi süt ürünleri

Özellikle ayran içerdiği proteinler sayesinde uzun süre tokluk hissetmenizi sağlar. Göbek çevresindeki yağları da yaktığı söylenen ayranı evde kendiniz yaparsanız çok daha etkili olduğunu göreceksiniz.

Turşu

Kornişon Turşusu tarifi

İçindeki yararlı bakteriler sayesinde tokluk hissi yaratan bir diğer besin ise turşu. Fermente bir besin olan turşu her fermente gıda gibi sindirim sistemi için çok faydalı. Özellikle salatalık turşusunun tok tutma özelliğinin daha çok olduğunu söyleyelim ve fazla turşu tüketiminin kilo almanıza yol açabileceği uyarısını da yapmadan bitirmeyelim.

SEBZE ÇORBALARI

Terbiyeli Sebze Çorbası tarifi

Sebzeler haşlanırken tüm liflerini çorbaya da aktaracakları için bir kase çorba sizi uzun süre tok tutacak ve gün içindeki öğünlerinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Hem az kalorili ve sağlıklı, hem de midede çok yer kaplayan doyurucu bir besin arıyorsanız sebze çorbaları tam size göre.

Avokado

Son olarak ise son yılların popüler meyvesi avokadodan bahsedelim. Bolca lif içerip doymamış yağ ihtiva eden avokado bağırsak düzenini sağlarken kişiyi uzun süre tok da tutuyor. Örneğin sabah kahvaltıda sadece yarım avokado yeseniz bile iştahınızın kapandığını ve uzun süre acıkmadığını fark edeceksiniz.