En çok ihracat yapan firmalar hangileri? Türkiye'de en çok ihracat yapan firmaların listesinde hangi firmalar var? Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesi açıklandı. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2022 listesinde bulunan firmaları haberimizin detaylarında bulacaksınız.

"Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasına göre, Türkiye'nin toplam ihracatı 2022 yılında 344 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatı 254 milyar dolar, hizmet ihracatı ise 90 milyar dolar olarak kaydedildi.

THY birinci sırada

Araştırmaya göre, en yüksek ihracat yapan ilk 1000 firma toplamda 161,9 milyar dolarlık bir performans sergiledi. Bu firmalar arasında Türk Hava Yolları (THY) 15,8 milyar dolar ile ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 6,3 milyar dolar ve Türkiye Petrol Rafinerileri 4,1 milyar dolar ile sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

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İlk 10 firmanın içerisinde ise Socar Turkey 3,5 milyar dolar, Toyota Otomotiv 3,4 milyar dolar, Kibar Dış Ticaret 2,9 milyar dolar, Vestel 2,3 milyar dolar, Arçelik 2,2 milyar dolar, Pegasus 1,8 milyar dolar ve TGS Dış Ticaret 1,76 milyar dolarlık ihracatla yer aldı.

21 şirketin de 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptı

İlk 1000 firma arasında sadece THY'nin çift haneli rakamlarda ihracat yapmayı başardığı belirlendi. Ancak, 21 şirketin de 1 milyar dolardan fazla ihracat yapmayı başardığı görüldü.

İhracat yapan firmaların büyüklüklerine göre dağılımı ise şu şekilde oldu: 23 şirket 500-999 milyon dolar, 251 firma 100-499 milyon dolar, 331 işletme 50-99 milyon dolar, ve 374 şirket 31-49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İlk 1000 firma arasında İstanbul'dan 448, İzmir'den 76 olmak üzere toplamda 51 ilden firmalar yer aldı. İlk 1000 firmadan 524'ü sadece İstanbul ve İzmir'den çıktı. Gaziantep'ten 63, Kocaeli'den 61, Ankara ve Bursa'dan 48'er, Denizli'den 25, Adana ve Manisa'dan 21'er, Kayseri'den 16, Mersin ve Antalya'dan 15'er, Tekirdağ'dan 14, Samsun'dan 10 firma listeye dahil oldu.

Diğer illerden de birçok firma ilk 1000 listesine girdi. Her ilin katkısı Türkiye'nin ihracatındaki çeşitliliği ve geniş coğrafi dağılımı göstermektedir."

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi

1 TÜRK HAVA YOLLARI A.O
2 FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.
3 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş.
4 SOCAR TURKEY PETROL TİC. A.Ş.
5 TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş.
6 KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş
7 VESTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8 ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
9 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
10 TGS DIŞ TİC. A.Ş.
11 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
12 OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
13 GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.
14 MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
15 HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
16 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULASIM SANAYİ A.Ş.
17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN.MÜD.
18 BAYKAR MAKİNA SAN.VETİC.A.Ş.
19 İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş.
20 DİLER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21 CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
23 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24 ŞİŞECAM DIŞ TİC.A.Ş.
25 BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş
26 TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
27 EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.
28 PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş.
29 YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
30 TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş.
31 YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
32 AHLATÇI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
33 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
34 ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
35 TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.
36 STAR RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ
37 AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
38 TAHA PAZ. VE MAĞAZACILIK A.Ş.
39 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş.
40 EKOL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
41 BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.
42 DGS DIŞ TİCARET A.Ş.
43 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
44 ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
45 SASA DIŞ TİC.A.Ş.
46 LC WAİKİKİ  MAĞAZACILIK  HİZM. TİC. A.Ş.
47 MP TURKEY TURİZM A.Ş.
48 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI. TİC. A.Ş.
49 KAPTAN METAL DIŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş.
50 ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.
51 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
52 HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
53 ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş.
54 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.
55 ANEXSERVICES TURIZM ORG.TAŞ.TİC.A.Ş
56 BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHR. DIŞ TİC. A.Ş.
57 BORUSAN MANNESMANN BORU SAN.VE TIC.A.S.
58 BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
59 TATMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
60 FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.
61 KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
62 YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FAB. A.Ş.
63 MSC GEMİ ACENTALIĞI A.Ş.
64 TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZARI ŞUBESİ
65 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
66 MAN TRUCK&BUS SE DAR MÜKELLEF TEM.MAN.TÜRKİYE A.Ş.
67 PETLAS LASTİK SAN.TİC.A.Ş.
68 CANDY HOOVER EUROSIA EV GEREÇLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
69 BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
70 DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
71 MARS LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DEP. DAĞITIM VE TİC. AŞ.
72 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
73 BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş.
74 OBA FOOD GIDA SAN.TİC.A.Ş.
75 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ
76 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA  A.Ş.
77 ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ
78 BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
79 ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.
80 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
81 DİCLE GIDA VE TARIM ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
82 KİPAŞ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
83 DSV HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.
84 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
85 KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.
86 İSTANBUL GIDA DIŞ TİC.A.Ş.
87 ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
88 BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN.VE TİC.AŞ.
89 GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
90 POLİMER KAUÇUK SAN. VE PAZARLAMA A.Ş.
91 SANKO DIŞ TİC.A.Ş.
92 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
93 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
94 ARKAS KONTEYNER TAŞIMACILIK A.Ş.
95 POSCO ASSAN TST ÇEL.SAN. A.Ş
96 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
97 MUTLU MAKARNACILIK SAN.VE TİC.A.Ş.
98 FEDERAL MOGUL DIŞ TİC.A.Ş.
99 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.
100 BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş.
101 TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
102 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
103 TUSAŞ MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
104 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
105 TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş
106 MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
107 KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
108 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
109 TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş.
110 VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞ.SAN. TİC. A.Ş.
111 MESCİER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
112 PRATT&WHITNEY THY TEK. UÇAK MOT.BAK.MERK.LTD.ŞTİ.
113 RAM DIŞ TİCARET A.Ş.
114 MAXİON İNCİ JANT SANAYİ A.Ş.
115 FINE OTEL TURİZM İŞL.A.Ş.
116 GALERİ KRİSTAL TUR.İNŞ.PAZ.VE TİC.A.Ş.
117 PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER ANONİM ŞİRKETİ
118 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
119 FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
120 TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.
121 S.S.P. OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş.
122 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
123 LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
124 ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
125 SAMPA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
126 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
127 SEVAL İHRACAT İTHALAT PAZARLAMA TİC. VE A.Ş.
128 MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
129 KARDEMİR DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
130 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
131 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
132 GÖKIRMAK MADEN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
133 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
134 TEKNİK ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.
135 TOROS TARIM SAN. VE TIC. A.Ş.
136 BERİL OTELCİLİK TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
137 HES HACILAR ELEKTRİK SAN.TİC.A.Ş.
138 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
139 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
140 SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
141 KADOOĞLU YAĞ SAN.VE TİC.A.Ş.
142 İLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
143 MMK METALURJİ SAN.TİC.VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
144 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
145 AUTOLİV CANKOR OTO.EMNİYET SİS. SAN. VE TİC. A.Ş
146 ATAKAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
147 PAMUKKALE KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
148 GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
149 DTS DENİZLİ TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş.
150 HEMA EXİM TİCARET A.Ş.
151 KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.
152 ALTEK DÖKÜM HADDE MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş
153 KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
154 BALSU GIDA SAN.VE TIC.A.Ş
155 ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
156 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
157 ASIL CELIK SAN.VE TIC.A.S.
158 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
159 GRAM ALTIN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
160 SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ .VE TİCARET A.Ş.
161 AYGAZ A.Ş.
162 GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
163 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
164 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
165 GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİC.A.Ş.
166 DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
167 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
168 ÇİMSA ÇİMENTO SAN.TİC.A.Ş.
169 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
170 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
171 ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.
172 YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
173 WE İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
174 ONSA RAFINERI ANONIM SIRKETI
175 NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
176 HİTACHİ ENERGY TURKEY ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
177 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
178 JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
179 SARP İNTERMODAL HİZ. İÇ VE TIDŞ TİC. A.Ş.
180 RE-MA METAL TEKSTİL İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
181 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
182 AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
183 MİTAŞ ENDÜSTRİ SAN.TİC.A.Ş.
184 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
185 HİDROMEK HİDROLIK VE MEKANİK  IML.SAN.VE TİC.A.Ş.
186 ARSLAN ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ
187 YILDIZDEMİR ÇELİK SAN.A.Ş.
188 PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
189 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
190 BAŞHAN TARIMSAL ÜRN.PAZ.SAN. DIŞ TİC.A.Ş.
191 POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.
192 FORE ULUSLARARASI PAZ.VE TİC.A.Ş.
193 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
194 ORO ISTANBUL ALTIN VE GÜMÜŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
195 BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
196 ACIBADEM SAĞLIK HİZ.VE TİC.A.Ş.
197 AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.
198 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
199 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
200 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
201 NADİR YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
202 ANADOLU DENİZ İNŞAAT KIZAKLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
203 KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş.
204 YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAK.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
205 CFN KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
206 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
207 BAYKAN DENİM KONFEKSİYON A.Ş.
208 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
209 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
210 AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TIC. AŞ.
211 PENİNSULA TOURS TURİZM SEYAHAT ORGANİZATÖRLÜK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
212 ATOM KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
213 PERFETTI VAN MELLE GIDA SAN.VE TIC.A.Ş.
214 ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SAN.TİC.A.Ş.
215 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
216 UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
217 ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.
218 MİLTEKS SPOR GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
219 SARBAK METAL TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
220 YAVUZKAN HAZEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
221 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
222 KAR MAGNEZYUM METAL PAZ.VE DIŞ TİC.A.Ş.
223 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
224 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
225 TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
226 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
227 ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
228 AVES ENERJİ YAĞ GI.SAN.A.Ş.
229 ADALI OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON TİCARET A.Ş
230 GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
231 VATAN KABLO METAL ENDÜSTİ VE TİC. A.Ş.
232 CROSS TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
233 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
234 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
235 TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
236 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
237 GRİD SOLUTİONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş.
238 SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SANAYİ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
239 ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A. Ş.
240 AKSA JENERATOR SANAYI ANONİM ŞİRKETİ
241 ULAŞ GIDA UN TEKSTIL NAKLIYE TIC. VE SAN A.Ş
242 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
243 KAYSERİ METAL CENTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
244 BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A. Ş.
245 ENPAY ENDÜSTRIYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.
246 WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
247 ULUSOY UN SANAYI VE TIC.A.Ş.
248 TAYPA TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
249 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
250 ÖZGUVEN KABLO SAN.VE TIC.LTD.S TI.
251 İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
252 EKIN MADEN TICARET VE SANAYI A.S.
253 FPS TURKEY AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
254 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
255 ASTER GLOBAL PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş.
256 ALP HAVACILIK SAN.TİC. A.Ş.
257 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
258 MİLAT HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
259 MAXİON JANTAŞ JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
260 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
261 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
262 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
263 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
264 MURAT TİCARET KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
265 OFİ TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
266 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
267 DÜNYA-93 DIŞ TİC. A.Ş
268 SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
269 BUNGE GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.
270 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
271 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
272 ÖZER METAL SANAYİ A.Ş.
273 ERKUNT SANAYİ A. Ş.
274 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
275 DURMAZLAR MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.
276 ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
277 STAR PIRLANTA SANAYİ VE TICARET LİMİTED ŞİRKETİ
278 AKD DÖKÜM TİCARET A.Ş.
279 P.M.S.METAL PROFİL ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
280 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
281 YAKUPOĞLU TEKSTİL VE DERİ SAN. TİC. A.Ş.
282 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
283 EROL DIŞ TIC.LTD.ŞTI
284 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
285 ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş.
286 KLİMASAN KLİMA SANAYİ  VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
287 NUROL MAKİNA SANAYİ A.Ş.
288 GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM SAN.TİC.A.Ş.
289 TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
290 ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
291 AKINAL SENTETİK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.
292 FİLPA AMBALAJ VE DIŞ TİC.A.Ş.
293 ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş.
294 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
295 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
296 ŞENPILIÇ GIDA SAN. A.Ş.
297 YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
298 AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
299 MEMİŞOĞLU TARIM ÜRN.TİC.LTD.ŞTİ.
300 KARANFİL GROUP DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK A.Ş.
301 DALGAKIRAN KOMPRESÖR SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
302 NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
303 ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
304 DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİC. A.Ş.
305 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
306 İSKUR TEKS. ENERJİ TİC. SAN. A.Ş.
307 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTH.İHR.TİC.VE SAN. A.Ş.
308 BALIKESIR ELEKTRO MEKANIK SAN. TESISLERI A.S.
309 REXPORT DIŞ TİC.A.Ş.
310 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
311 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
312 JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
313 HAS ÇELIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
314 ASYAPORT LİMAN ANONİM ŞİRKETİ
315 ELİTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
316 TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.
317 EUROPEN DIŞ TİC. A.Ş.
318 SAYINLAR GIDA MAD. SAN. TİC. A.Ş.
319 KONYA ŞEKER SAN.TİC.A.Ş.
320 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
321 AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
322 IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
323 ORTADOĞU RULMAN SAN.TİC.A.Ş.
324 KOTON MAĞAZACILIK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
325 KARTAL HALI TEKSTİL SAN.VE TİC A.Ş.
326 DOSSODOSSİ TEKS. SAN. TURZ. VE ORG. A.Ş.
327 NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
328 KOROZO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
329 GELİŞİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
330 LM WIND POWER BLADES TURKEY SAN. VE TİC. A. Ş.
331 MİKROPOR MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
332 İSTOR KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
333 DORUK UN SAN. A.Ş
334 NOORDZEE SU ÜRÜN.İHR.SAN.VE TİC.A.Ş.
335 ESSEL SELÜLOZ VE KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
336 VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
337 SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
338 KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş.
339 ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
340 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
341 HAVAALANLARI YER HIZMETLERI A.Ş.
342 YÜKSEL DIŞ TİC.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.
343 ETİK DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.
344 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
345 GAMATEKS TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş
346 ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC.A.Ş.
347 MED MARİNE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
348 ETSUN DIŞ TİC. A.Ş.
349 SHELL&TURCAS PETROL A.S.
350 AYTEK KONFEKSİYON TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
351 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
352 DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
353 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
354 MARS HAVA VE DENİZ KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş.
355 TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. DIŞ TİC. A.Ş.
356 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
357 MARZİNC DIŞ TİC. A.Ş.
358 TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
359 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
360 ERDOĞANLAR ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş.
361 DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.
362 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
363 CS WİND TURKEY KULE İMALATI ANONİM ŞİRKETİ
364 PANDA ALÜMİNYUM  A. Ş.
365 DEMİR MADEN ÇİM.HAZ.BET.İNŞ.NAK.SAN.TİC.AŞ.
366 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
367 DURMAZ İHRACAT VE İTHALAT DEMİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
368 ALFA METAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
369 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
370 FİT TURİZM EMLAK İNŞ. TİC. A.Ş.
371 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.
372 ÜNTEL KABLOLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
373 CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
374 MERİNOS HALI SAN.VE TİC.A.Ş.
375 LOGİTRANS LOJİSTİK A.Ş.
376 ÖZAK TEKS.KONF.SAN.VE TİC.A.Ş.
377 ALTINMARKA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş
378 ERPA HAZIR GİYİM İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
379 CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş
380 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
381 LESAFFRE TURQUIE MAYACILIK ÜR.TİC. A.Ş
382 ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİC. A. Ş.
383 OTTOMET KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
384 VİG METAL SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
385 NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
386 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
387 KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
388 GAZİ METAL MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
389 GEMCİLER GÜVEN METAL SAN.TİC.A.Ş.
390 K.F.C.GIDA TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
391 ÖZ KA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
392 ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
393 KRONE TRAILER INTERNATIONAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
394 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
395 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
396 TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
397 HİTACHİ ENERGY İHRACAT TİCARET VE ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
398 BVB TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
399 SLN TEKSTİL VE MODA SAN.TİC.A.Ş.
400 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
401 ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ  VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
402 YORGLASS CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
403 POLİNAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
404 ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş.
405 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
406 ZF SACHS  SÜSPANSİYON  SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
407 MAKBAŞ ALÜMİNYUM PROFİL İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
408 NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
409 ÇUKUROVA İNŞAAT MAKİNALARI SAN .TİC.A.Ş.
410 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
411 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
412 ŞİRİKÇİOĞLU PAZARLAMA VE TİC.A.Ş.
413 PAKLAR GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
414 EGGER ORMAN ÜRÜNLERİ AŞ
415 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
416 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
417 KAPLANLAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
418 SAME DEUTZ FAHR TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
419 OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
420 VİESSMANN MANİSA SATIŞ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.
421 BAYKAN DIŞ TİC. A.Ş.
422 SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
423 ARCELORMİTTAL RZK ÇELİK  SERVİS MERKEZİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
424 TUANA MUCEVHERAT VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
425 VATAN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş
426 ÜNVER TEKSTİL KONF. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
427 KUZEY STAR SHIPYARD DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
428 KOLSAN İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
429 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
430 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
431 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
432 CONSTANTİA PROPAK AMBALAJ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
433 VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
434 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
435 FRIMPEKS KIMYA VE ETIKET SAN. TIC. A.Ş.
436 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
437 GLOBAL SOURCING DIŞ TİC. A.Ş.
438 YARIŞ KABİN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
439 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.
440 ÇİNKOM METAL VE MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
441 ERİŞLER GIDA SANAYİ VE TİC.A.Ş.
442 HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCIL. SAN. VE TIC. A.Ş.
443 KUMPORT LIMAN HIZMETLERI VE LOJISTIK SAN.VE TIC.A.S.
444 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş.
445 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
446 BOĞAZİÇİ HEDİYELİK EŞYA VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
447 LİMAK ÇİMENTO SAN.VE TİC A.Ş
448 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
449 MM GRAPHIA İZMİR KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
450 PARSAN MAKINA PARCALARI SAN. A.S.
451 KARAFIBER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
452 ERSE KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
453 SAMSUN YURT SAVUNMA SAN.VE TİC.A.Ş.
454 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
455 BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
456 KİMTEKS POLİÜRETAN SAN.VE TİC.A.Ş.
457 EVAS EV ALETLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
458 ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
459 BALTA ORIENT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.
460 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
461 BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
462 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
463 MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.STI.
464 BOYTEKS TEKS.SAN.TİC.A.Ş.
465 ASTAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
466 KASAR VE DUAL TEKS. SAN. A.Ş.
467 EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
468 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
469 AKYEM ADANA YEM YAĞ BİODİZEL TAR.VE SAN.TİC.A.Ş.
470 MYSİLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
471 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
472 SUMMA TURİZM YATIRIMCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
473 KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SANAYİ A.Ş.
474 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
475 HİLAL TRANS ULUS.NAK.TİC.A.Ş.
476 ÖZ TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
477 ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
478 KUZUOĞLU SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
479 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
480 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
481 AYDIN TEKSTİL TİC. VE PAZ. A.Ş.
482 BEYPA DIŞ TİC. VE TEKS. SAN. A.Ş.
483 GÖYMEN GIDA A.Ş.
484 EGE SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş.
485 APS GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.
486 CEHA BÜRO MOBİLYALARI A.Ş.
487 PAM YAĞ GIDA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
488 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
489 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
490 ALPER İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
491 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
492 SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
493 ALD DIŞ TİCARET A.Ş.
494 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
495 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
496 BASF TURK KIMYA SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ.
497 SANDOZ GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
498 TAYAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
499 IŞIK ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
500 AKPA ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
501 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
502 ABDI IBRAHIM ILAÇ SAN. VE TIC. A.Ş.
503 TRELLEBORG İSTANBUL ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
504 TORAMAN TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
505 AKAY İNŞ. TURZ. OTL. VE YAT. A.Ş.
506 SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERI A.Ş.
507 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
508 YILTEKS İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
509 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
510 EMPERA HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
511 SODRUGESTVO TURKEY TARIM TAŞ.İTH.İHT.TİC.A.Ş
512 SUNAR PAZARLAMA VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
513 EDA DIŞ TİC. VE TEKS. PAZ. A.Ş.
514 ÜNPA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
515 FİLOTEKS İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
516 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
517 OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
518 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
519 TERSAN TERSANECILIK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
520 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
521 GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.
522 ELA TEKSTİL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
523 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
524 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
525 PLASTAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
526 FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
527 GÖYMEN FOOD GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞTİ.
528 SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
529 SUN CHEMİCAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş.
530 FORMAL ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.
531 ABDULKADİR ÖZCAN OTOMOTİV LASTİK SAN.TİC.A.Ş.
532 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
533 POLİTEK İNŞAAT AMBALAJ GIDA VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
534 EKSUN GIDA TARIM SAN. VE TİC. A. Ş.
535 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
536 AKGÜN SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş.
537 DEMSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
538 ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
539 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
540 HATBORU SAN.VE TİC. A.Ş.
541 ŞANTUK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
542 ACCELL DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
543 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
544 CMK KABLO ELEKTRİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
545 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
546 DURUM GIDA SAN.TİC.A.Ş.
547 NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş.
548 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
549 GRANİSER İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
550 BEYÇELİK GESTAMP OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
551 UOB MODA TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş.
552 İLAY DIŞ TİC.A.Ş.
553 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
554 ÇUKUROVA MAK.İML.TİC.A.Ş.
555 TRAKYA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
556 HACIŞAKİROĞULLARI UN GIDA TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
557 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
558 AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC A.Ş.
559 KÜRKÇÜOĞLU İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
560 EDT DIŞ TİCARET A.Ş.
561 ERUSLU İÇ VE DIŞ TİC.PAZ.A.Ş.
562 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
563 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
564 CONTITECH LASTIK SANAYİ VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
565 ÖZKAPLAN KARPET İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
566 YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
567 METAL MARKET DIŞ TİC ANONİM ŞİRKETİ
568 TZE GLOBAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
569 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
570 TEKİNAK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
571 MENAS MERSİN ZİRAİ ÜRÜNLER İŞL.İHR.SAN.TİC.A.Ş.
572 KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
573 ARGON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
574 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
575 BORUSAN İSTİKBAL TİCARET TÜRK A.Ş.
576 SEPA MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
577 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
578 FLAMENT SENTETİK A.Ş.
579 HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
580 RİMEL TEKS. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
581 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
582 ANADOLU ETAP DIŞ TİC.AŞ
583 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
584 DINEX EGZOZ VE EMİSYON TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC. A. Ş.
585 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
586 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
587 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
588 ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
589 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
590 MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SAN.İTH.İHR. VE TİC.A.Ş.
591 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
592 BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
593 T AND P İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
594 BEŞYEM TARIM HAYV. GIDA SAN. TİC. A.Ş.
595 MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş
596 FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
597 CANAN İPLİKÇİLİK SAN.VE TİC.A. Ş.
598 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
599 ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
600 PAK TAVUK GIDA SAN. VE TIC.A.S
601 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
602 ELKON BETON MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
603 COPA ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
604 LİDER GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
605 AKDAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. A. Ş.
606 MONDİ KALE NOBEL AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
607 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
608 CORNING OPTİK İLETİŞİM SAN. LTD. ŞTİ.
609 FNSS DIŞ TİCARET A.Ş.
610 NİTTO BENTO BANTÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
611 DEMIRER KABLO TESISLERI SANAYİ VE TICARET ANONİM SİRKETİ
612 CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
613 ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
614 ÇAM KONFEKSİYON VE SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
615 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
616 ARES ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
617 ÜNL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
618 ESALCO LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET A.Ş.
619 CEYLAN GRUP METAL OKİ.ÜR.MA. HU.İT.İH.SAN. VE TİC LTD.ŞTİ.
620 BİLKONT DIŞ TİC. VE TEKS. SAN. A.Ş.
621 NOVA SÜNGER VE YATAK SAN. TİC. A.Ş.
622 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
623 ALEMDAR UN  NAKLİYE TARIM İNŞAAT PETROL SAN.TİC.A.Ş.
624 YPS GLOBAL OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
625 ÖZERSOYLAR DIŞ TİC.A.Ş.
626 CO-RE-NA ECZA DEPOSU DIŞ. TİC. A.Ş.
627 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
628 TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
629 DEVA HOLDİNG A.Ş
630 ARMADA GIDA TİC.SAN.A.Ş.
631 KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
632 CVK MADEN İŞLETMELERİ SAN.TİC.A.Ş
633 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
634 PAGYSA PAMUK GIDA YERLİ ÜRÜNLER TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
635 SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA .A.Ş.
636 NEV-SAÇ METAL SAN.İNŞ.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
637 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
638 DİKKAN DIŞ TİCARET A.Ş.
639 ŞEM OTOMOTİV DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
640 NURCAN İNSAN KAYNAKLARI KARİYER VE TEKNOLOJİK DESTEKLER A.Ş.
641 UNSAN-UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
642 ERK PAZ. VE GİYİM SAN. TİC. A.Ş.
643 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
644 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
645 PENTİ GİYİM TİCARET A.Ş.
646 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
647 HALITLAR GIDA SAĞLIK ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
648 ARSLANTÜRK TARIM ÜRÜNLERİ SAN. İHR. VE İTH. A. Ş.
649 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
650 ANI BİSKÜVİ GIDA SAN.TİC.A.Ş.
651 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
652 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
653 KÜÇÜKER TEKS.DIŞ TİC.AŞ.
654 PİRELLİ LASTİKLERİ DIŞ TİC.A.Ş.
655 T.T.L. TÜTÜN SAN.VE DIŞ TİC.AŞ
656 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
657 ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş.
658 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
659 SAFYÜN DOKUMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
660 GES TEKSTİL DIŞ TİC.VE SAN. A.Ş.
661 ASİAPAC TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
662 İSFA METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
663 ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
664 ASD LAMİNAT ANONİM ŞİRKETİ
665 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
666 MRO TEKNİK SERVİS SAN. VE TİC. A.Ş.
667 GÜRSOY GRUP DIŞ TİC.İTH.İHR.AŞ.
668 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
669 ODELO OTOMOTİV AYDINLATMA A.Ş.
670 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
671 ANATOLİA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
672 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
673 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
674 BMS BİRLEŞİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
675 GESBEY ENERJİ TÜRBİNİ KULE ÜRETİMİ SAN.VE TİC.A.Ş.
676 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
677 TIRSAN KARDAN SAN. VE TİC. A. Ş.
678 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
679 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
680 EMSA ENERJİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
681 TEZKİM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
682 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
683 ACARSAN MAKARNA UN GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
684 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
685 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
686 EFES TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
687 ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİC. VE SAN. A.Ş.
688 SÖNMEZLER METAL DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
689 WİSER GLOBE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
690 BOSKAY METAL SAN.VE TICARET LTD.STI.
691 GÖKTAŞ YASSI HADDE MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
692 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
693 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
694 YAŞARTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
695 ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İMALAT SAN. VE TİC. A. Ş.
696 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
697 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
698 ILKNAK SU UR.SAN.VE TIC.A.S.
699 MARSOY DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
700 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
701 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
702 REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ
703 SESA AMBALAJ VE PLASTIK SAN. TIC.A.S.
704 PAKUN ÜRETİM GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.
705 EURO İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
706 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
707 DİLMENLER MAKİNE PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
708 BİMED TEKNIK ALETLER SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
709 MARELLI MAKO TURKEY ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
710 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
711 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
712 HAT-SAN  GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN.TİC A.Ş
713 HAKAN GIDA VE SANAYİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
714 KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
715 TELATEKS DIŞ TİC.KOMPOZİT SAN. A.Ş.
716 ÖZAKAN İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
717 ALMES İÇ VE DIŞ TİC.NAK.A.Ş.
718 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
719 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
720 DANIŞ GİYİM DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
721 PERİ SAKARYA İSKELE VE KALIP ÜRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
722 SELÇUK YEM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
723 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
724 MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
725 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
726 DOCOTTON GROUP İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
727 2M KABLO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
728 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
729 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
730 SUBOR BORU SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
731 ADALYA TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
732 TOSYALI FİLMAŞİN VE İNŞ.DEMİR ÜR.SAN.A.Ş.
733 İNTER ABRASİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
734 YAVUZ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
735 UPK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
736 MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.
737 NUR GIDA PETR.ÜRN.ULUS.NAK.MAD TEKS.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
738 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
739 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
740 SUNEL TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
741 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
742 MAPEKS GIDA VE SANAYİ MAMULLERİ İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
743 KİNAN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
744 GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
745 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
746 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
747 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
748 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
749 SIO AUTOMOTIVE  PAZARLAMA VE TICARET A.Ş.
750 TAT GIDA SAN. A.Ş.
751 ASLAR PRES DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş
752 3 M SANAYİ VE TİC. A.Ş.
753 BADE DIŞ TİC. A.Ş.
754 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
755 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
756 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
757 BOYÇELİK METAL SAN.TİC.A.Ş.
758 VANSAN MAKİNA MONTAJ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
759 IŞILPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
760 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
761 HURSAN PASLANMAZ ÇELİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSL. TİC. VE SAN. A.Ş.
762 PAKSEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
763 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
764 OZANTEKS TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S.
765 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
766 MED YAPIM TELEVİZYON VE FİLMCİLİK A.Ş.
767 KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
768 SAF HOLLAND OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
769 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
770 OCS KABLO SAN.VE TIC.A.S.
771 AKMARMARA NAKLİYE İNŞAAT OTOM. MOBİLYA ELEKT.TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
772 ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRT.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.
773 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
774 BOR BİLLET ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
775 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
776 MİRAY TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
777 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
778 KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
779 KENAN METAL ANONİM ŞİRKETİ
780 ALBOND ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
781 KAR-EL DEMİR TEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
782 ALABANDA MADENCİLİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
783 KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
784 ANADOLU BAKIR ANONİM ŞİRKETİ
785 SEDEF GEMI INŞ.A.Ş.
786 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
787 TİYAN UN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
788 RÜYA İÇ VE DIŞ TİC. İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ.
789 ALPSAN ALÜMİNYUM VE PLASTİK PROFİL SAN. VE TİC. A. Ş.
790 KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
791 BELTAN VIBRACOUSTIC TITRESIM ELEMANL.SAN.VE TIC.A.S.
792 TAT NİŞASTA SAN.TİC.A.Ş.
793 PİRELLİ OTOMOBİL LASTİKLERİ A.Ş.
794 SCHOTT ORİM CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
795 HİSAR ÇELİK DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
796 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
797 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
798 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
799 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
800 AYDOĞAN KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
801 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
802 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
803 LİKİT KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş.
804 AS ÇELİK DÖKÜM İŞLEME SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
805 ALCAS ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
806 TURKUVAZ AKTİF TELEVİZYON PRODÜKSİYON A.Ş.
807 KIVANÇ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
808 KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.
809 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
810 TRİSTONE FLOWTECH İSTANBUL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
811 A.B GIDA SAN.VE TIC.A.Ş.
812 DELTA ALFA ÇORAP VE TEKSTİL SANAYİ TICARET LİMİTED SİRKETI
813 FERRERO TÜRKİYE ÇİKOLATA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
814 ANKUTSAN ANTALYA KUTU SAN.OLUKLU MUK.KAĞ.TİC. A.Ş.
815 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
816 ALMESAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC .A.Ş.
817 YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
818 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
819 FORMÜL PLASTİK VE METAL SAN. A.Ş.
820 BEŞSAN MAKARNA GIDA SAN.TİC. A.Ş.
821 TİRYAKİLER OTO MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
822 PİLYEM GIDA TARIM SAN.TİC.A.Ş.
823 ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş
824 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
825 BİLEŞİM TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
826 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
827 İSTİKAMET DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
828 DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TICARET LTD.STI.
829 EGGER DEKOR ANONİM ŞİRKETİ
830 HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
831 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
832 ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş.
833 GRAND DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
834 NEATREND TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
835 AGİR GLOBAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
836 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
837 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
838 KARTONSAN KARTON SAN.TIC.A.Ş.
839 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
840 HMY TEKNOGON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
841 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
842 TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜR.SAN.TİC.A.Ş.
843 BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SAN. TIC. A.Ş.
844 STOW TURKEY DEPO VE EKİPMAN AŞ
845 AKPA ORGANIK PEROKSIT KIMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
846 ALLİANCE ONE TÜTÜN ANONİM ŞİRKETİ
847 AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİV A.Ş.
848 NEMAK İZMİR DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
849 ZAHİT ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.
850 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
851 BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş.
852 GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
853 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
854 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
855 İNTERVO DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK LİMİTED ŞİRKETİ
856 INKA DIS TICARET ANONİM ŞİRKETİ
857 ESKAPET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
858 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
859 IFF TURKEY AROMA VE ESANS ÜRÜNLERİ SATIŞ TİCARET A.Ş
860 BİOEKSEN AR GE TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
861 EUROTEX TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.
862 PAGMAT PAMUK TEKSTİL GIDA SANAYİ  VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
863 TUNA ALÜMİNYUM METAL KİMYA İNŞ. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.
864 FİLİDEA TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş .
865 ATEŞCİ MEDİKAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT YAPI ELEMANLARI AV SPOR MALZEMELERİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
866 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
867 BİLSAR DIŞ TİCARET A.Ş.
868 METAL VE YAPI SISTEMLERI TICARET ANONİM ŞİRKETİ
869 GÜRSOY TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
870 PAKTEN SAĞLIK ÜRN.SAN.TİC. A.Ş.
871 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
872 FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
873 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
874 PLASMAR PLASTİK VE KİMYA SAN VE DIŞ TİC A.Ş.
875 MEKA İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİC. A. Ş.
876 AK NIŞASTA SAN. VE TIC.A.Ş.
877 ALEF KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
878 MİRAC HALI TİC.LTD.ŞTİ.
879 DENKİM DENIZLİ KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.
880 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
881 ASAŞ AMBALAJ BASKI SAN.TİC. A.Ş.
882 ELSAN ELEKTRİK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
883 SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş.
884 SANKO TEKS.İŞLETMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş
885 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
886 NAKSAN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
887 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
888 AKCAN UN İMALATI SAN.VE TİC. A.Ş.
889 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
890 SELUZ KİMYA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
891 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
892 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
893 BEYKIM PETROLCÜLÜK GEMI IŞL. SAN.TIC.A.Ş.
894 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
895 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
896 KOSAN KOZMETIK PAZARLAMA VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
897 POYRAZ POYRAZ  FINDIK ENTEGRE SAN.VE TİC.A.Ş.
898 AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
899 MARSEL TAAHHÜT VE INSAAT ANONİM ŞİRKETİ
900 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
901 KARYER ISI TRANSFER SAN.VE TİC.A.Ş.
902 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
903 HÜRSAN HAVLU ÜRETİM SAN.VE TİC .A.Ş.
904 ERKUL KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
905 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
906 SİPAHİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
907 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
908 SANAT GROUP AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
909 T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
910 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
911 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
912 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
913 GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
914 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
915 AKTİV TURİZM SEYEHAT VE KARGO TAŞIMACILIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
916 KIRLIOĞLU TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
917 ORKUN ULUSLARARASI NAKLİYAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
918 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
919 AKKUŞ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
920 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
921 ALAPALA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
922 UNAT YAĞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
923 HİLAL ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
924 YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş.
925 HİLAL DERİ SAKADAT ET MAMÜLLERİ TARIM VE HAYVANCILIK TİC. VE SAN. A.Ş
926 DURAN DOĞAN DIŞ TİC.A.Ş
927 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
928 REHA TEKSTİL DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.
929 SAHRA GIDA İNŞ.VE TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
930 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
931 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
932 HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ A.Ş.
933 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
934 BOSSAN TEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ.
935 ÖZ-EGE TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
936 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
937 YATSAN SÜNGER VE YATAK SANAYI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
938 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
939 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
940 AKANLAR ÇİKOLATA İÇECEK GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT TİC.LTD.ŞTİ.
941 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
942 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
943 ASİST ALÜMİNYUM PROFİL SAN. VE TİC. A.Ş.
944 NBG ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
945 ALKAR İNŞAAT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
946 SERTEL VİDA METAL A.Ş.
947 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
948 KOMONTEKS TEKS. KONFEKSİYON VE YIKAMA  SAN.DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
949 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
950 ESVAP ÖRME DIŞ TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.
951 AKRİPOL KİMYA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.
952 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
953 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
954 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
955 EKSPRES TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
956 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
957 KONVEYÖR BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV YAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
958 YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
959 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
960 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
961 MEY IÇKI SAN. VE TIC. A.Ş.
962 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
963 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
964 MİTA KALIP VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
965 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
966 NURSAN KABLO DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
967 EKİN GIDA DIŞ TİCARET VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ
968 SUGLOBAL TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN.A.Ş.
969 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
970 SEDAT UĞURLU İÇ VE  DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
971 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
972 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
973 AKYILDIZ AĞAÇ ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞ.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
974 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
975 BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
976 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
977 UZER İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş.
978 BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş.
979 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
980 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
981 FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET  A.Ş.
982 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
983 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
984 ÇINAR BORU PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
985 İPEK SAVUNMA SAN. LTD. ŞTİ.
986 TARA YAPIM YURTDIŞI PAZARLAMA A.Ş.
987 ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
988 DE-KA ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
989 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
990 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
991 PROLİNE YAPI SİSTEMLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
992 FABAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
993 İBA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.
994 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
995 YAMAN MADEN SAN.VE TİC.A.Ş.
996 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
997 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
998 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
999 ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1000 OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.
Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN