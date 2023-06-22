En çok ihracat yapan firmalar hangileri? Türkiye'de en çok ihracat yapan firmaların listesinde hangi firmalar var? Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesi açıklandı. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2022 listesinde bulunan firmaları haberimizin detaylarında bulacaksınız.
"Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasına göre, Türkiye'nin toplam ihracatı 2022 yılında 344 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatı 254 milyar dolar, hizmet ihracatı ise 90 milyar dolar olarak kaydedildi.
THY birinci sırada
Araştırmaya göre, en yüksek ihracat yapan ilk 1000 firma toplamda 161,9 milyar dolarlık bir performans sergiledi. Bu firmalar arasında Türk Hava Yolları (THY) 15,8 milyar dolar ile ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 6,3 milyar dolar ve Türkiye Petrol Rafinerileri 4,1 milyar dolar ile sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.
İlk 10 firmanın içerisinde ise Socar Turkey 3,5 milyar dolar, Toyota Otomotiv 3,4 milyar dolar, Kibar Dış Ticaret 2,9 milyar dolar, Vestel 2,3 milyar dolar, Arçelik 2,2 milyar dolar, Pegasus 1,8 milyar dolar ve TGS Dış Ticaret 1,76 milyar dolarlık ihracatla yer aldı.
21 şirketin de 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptı
İlk 1000 firma arasında sadece THY'nin çift haneli rakamlarda ihracat yapmayı başardığı belirlendi. Ancak, 21 şirketin de 1 milyar dolardan fazla ihracat yapmayı başardığı görüldü.
İhracat yapan firmaların büyüklüklerine göre dağılımı ise şu şekilde oldu: 23 şirket 500-999 milyon dolar, 251 firma 100-499 milyon dolar, 331 işletme 50-99 milyon dolar, ve 374 şirket 31-49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İlk 1000 firma arasında İstanbul'dan 448, İzmir'den 76 olmak üzere toplamda 51 ilden firmalar yer aldı. İlk 1000 firmadan 524'ü sadece İstanbul ve İzmir'den çıktı. Gaziantep'ten 63, Kocaeli'den 61, Ankara ve Bursa'dan 48'er, Denizli'den 25, Adana ve Manisa'dan 21'er, Kayseri'den 16, Mersin ve Antalya'dan 15'er, Tekirdağ'dan 14, Samsun'dan 10 firma listeye dahil oldu.
Diğer illerden de birçok firma ilk 1000 listesine girdi. Her ilin katkısı Türkiye'nin ihracatındaki çeşitliliği ve geniş coğrafi dağılımı göstermektedir."
Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi
|1
|TÜRK HAVA YOLLARI A.O
|2
|FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.
|3
|TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş.
|4
|SOCAR TURKEY PETROL TİC. A.Ş.
|5
|TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş.
|6
|KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş
|7
|VESTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|8
|ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
|9
|PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
|10
|TGS DIŞ TİC. A.Ş.
|11
|TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
|12
|OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
|13
|GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.
|14
|MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
|15
|HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|16
|İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULASIM SANAYİ A.Ş.
|17
|ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN.MÜD.
|18
|BAYKAR MAKİNA SAN.VETİC.A.Ş.
|19
|İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş.
|20
|DİLER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|21
|CİNER İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|22
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|23
|PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|24
|ŞİŞECAM DIŞ TİC.A.Ş.
|25
|BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş
|26
|TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
|27
|EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.
|28
|PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş.
|29
|YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|30
|TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|31
|YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
|32
|AHLATÇI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|33
|SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|34
|ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
|35
|TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.
|36
|STAR RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ
|37
|AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
|38
|TAHA PAZ. VE MAĞAZACILIK A.Ş.
|39
|TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş.
|40
|EKOL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
|41
|BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.
|42
|DGS DIŞ TİCARET A.Ş.
|43
|İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
|44
|ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|45
|SASA DIŞ TİC.A.Ş.
|46
|LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZM. TİC. A.Ş.
|47
|MP TURKEY TURİZM A.Ş.
|48
|EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI. TİC. A.Ş.
|49
|KAPTAN METAL DIŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş.
|50
|ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.
|51
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|52
|HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|53
|ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş.
|54
|TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.
|55
|ANEXSERVICES TURIZM ORG.TAŞ.TİC.A.Ş
|56
|BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHR. DIŞ TİC. A.Ş.
|57
|BORUSAN MANNESMANN BORU SAN.VE TIC.A.S.
|58
|BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|59
|TATMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|60
|FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.
|61
|KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|62
|YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FAB. A.Ş.
|63
|MSC GEMİ ACENTALIĞI A.Ş.
|64
|TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZARI ŞUBESİ
|65
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|66
|MAN TRUCK&BUS SE DAR MÜKELLEF TEM.MAN.TÜRKİYE A.Ş.
|67
|PETLAS LASTİK SAN.TİC.A.Ş.
|68
|CANDY HOOVER EUROSIA EV GEREÇLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
|69
|BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|70
|DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
|71
|MARS LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DEP. DAĞITIM VE TİC. AŞ.
|72
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|73
|BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş.
|74
|OBA FOOD GIDA SAN.TİC.A.Ş.
|75
|İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ
|76
|BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
|77
|ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ
|78
|BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|79
|ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.
|80
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|81
|DİCLE GIDA VE TARIM ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|82
|KİPAŞ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
|83
|DSV HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.
|84
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|85
|KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.
|86
|İSTANBUL GIDA DIŞ TİC.A.Ş.
|87
|ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|88
|BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN.VE TİC.AŞ.
|89
|GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
|90
|POLİMER KAUÇUK SAN. VE PAZARLAMA A.Ş.
|91
|SANKO DIŞ TİC.A.Ş.
|92
|DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
|93
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|94
|ARKAS KONTEYNER TAŞIMACILIK A.Ş.
|95
|POSCO ASSAN TST ÇEL.SAN. A.Ş
|96
|NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
|97
|MUTLU MAKARNACILIK SAN.VE TİC.A.Ş.
|98
|FEDERAL MOGUL DIŞ TİC.A.Ş.
|99
|GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.
|100
|BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş.
|101
|TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|102
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|103
|TUSAŞ MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|104
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|105
|TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş
|106
|MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|107
|KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|108
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|109
|TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş.
|110
|VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞ.SAN. TİC. A.Ş.
|111
|MESCİER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|112
|PRATT&WHITNEY THY TEK. UÇAK MOT.BAK.MERK.LTD.ŞTİ.
|113
|RAM DIŞ TİCARET A.Ş.
|114
|MAXİON İNCİ JANT SANAYİ A.Ş.
|115
|FINE OTEL TURİZM İŞL.A.Ş.
|116
|GALERİ KRİSTAL TUR.İNŞ.PAZ.VE TİC.A.Ş.
|117
|PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER ANONİM ŞİRKETİ
|118
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|119
|FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
|120
|TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.
|121
|S.S.P. OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş.
|122
|ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|123
|LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|124
|ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|125
|SAMPA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|126
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|127
|SEVAL İHRACAT İTHALAT PAZARLAMA TİC. VE A.Ş.
|128
|MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
|129
|KARDEMİR DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|130
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|131
|İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|132
|GÖKIRMAK MADEN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
|133
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|134
|TEKNİK ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.
|135
|TOROS TARIM SAN. VE TIC. A.Ş.
|136
|BERİL OTELCİLİK TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|137
|HES HACILAR ELEKTRİK SAN.TİC.A.Ş.
|138
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|139
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|140
|SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
|141
|KADOOĞLU YAĞ SAN.VE TİC.A.Ş.
|142
|İLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|143
|MMK METALURJİ SAN.TİC.VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
|144
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|145
|AUTOLİV CANKOR OTO.EMNİYET SİS. SAN. VE TİC. A.Ş
|146
|ATAKAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|147
|PAMUKKALE KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|148
|GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
|149
|DTS DENİZLİ TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş.
|150
|HEMA EXİM TİCARET A.Ş.
|151
|KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.
|152
|ALTEK DÖKÜM HADDE MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş
|153
|KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
|154
|BALSU GIDA SAN.VE TIC.A.Ş
|155
|ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|156
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|157
|ASIL CELIK SAN.VE TIC.A.S.
|158
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|159
|GRAM ALTIN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|160
|SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ .VE TİCARET A.Ş.
|161
|AYGAZ A.Ş.
|162
|GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
|163
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|164
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|165
|GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİC.A.Ş.
|166
|DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|167
|YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
|168
|ÇİMSA ÇİMENTO SAN.TİC.A.Ş.
|169
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|170
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|171
|ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.
|172
|YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|173
|WE İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|174
|ONSA RAFINERI ANONIM SIRKETI
|175
|NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|176
|HİTACHİ ENERGY TURKEY ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|177
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|178
|JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
|179
|SARP İNTERMODAL HİZ. İÇ VE TIDŞ TİC. A.Ş.
|180
|RE-MA METAL TEKSTİL İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|181
|OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|182
|AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|183
|MİTAŞ ENDÜSTRİ SAN.TİC.A.Ş.
|184
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|185
|HİDROMEK HİDROLIK VE MEKANİK IML.SAN.VE TİC.A.Ş.
|186
|ARSLAN ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ
|187
|YILDIZDEMİR ÇELİK SAN.A.Ş.
|188
|PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|189
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|190
|BAŞHAN TARIMSAL ÜRN.PAZ.SAN. DIŞ TİC.A.Ş.
|191
|POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.
|192
|FORE ULUSLARARASI PAZ.VE TİC.A.Ş.
|193
|MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
|194
|ORO ISTANBUL ALTIN VE GÜMÜŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|195
|BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|196
|ACIBADEM SAĞLIK HİZ.VE TİC.A.Ş.
|197
|AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.
|198
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|199
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|200
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|201
|NADİR YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|202
|ANADOLU DENİZ İNŞAAT KIZAKLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|203
|KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş.
|204
|YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAK.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
|205
|CFN KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|206
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|207
|BAYKAN DENİM KONFEKSİYON A.Ş.
|208
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|209
|TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
|210
|AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TIC. AŞ.
|211
|PENİNSULA TOURS TURİZM SEYAHAT ORGANİZATÖRLÜK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|212
|ATOM KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|213
|PERFETTI VAN MELLE GIDA SAN.VE TIC.A.Ş.
|214
|ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SAN.TİC.A.Ş.
|215
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|216
|UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|217
|ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.
|218
|MİLTEKS SPOR GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|219
|SARBAK METAL TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
|220
|YAVUZKAN HAZEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|221
|JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|222
|KAR MAGNEZYUM METAL PAZ.VE DIŞ TİC.A.Ş.
|223
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|224
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|225
|TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|226
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|227
|ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|228
|AVES ENERJİ YAĞ GI.SAN.A.Ş.
|229
|ADALI OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON TİCARET A.Ş
|230
|GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|231
|VATAN KABLO METAL ENDÜSTİ VE TİC. A.Ş.
|232
|CROSS TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
|233
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|234
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|235
|TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|236
|MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|237
|GRİD SOLUTİONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|238
|SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SANAYİ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
|239
|ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A. Ş.
|240
|AKSA JENERATOR SANAYI ANONİM ŞİRKETİ
|241
|ULAŞ GIDA UN TEKSTIL NAKLIYE TIC. VE SAN A.Ş
|242
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|243
|KAYSERİ METAL CENTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|244
|BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A. Ş.
|245
|ENPAY ENDÜSTRIYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.
|246
|WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
|247
|ULUSOY UN SANAYI VE TIC.A.Ş.
|248
|TAYPA TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|249
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|250
|ÖZGUVEN KABLO SAN.VE TIC.LTD.S TI.
|251
|İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|252
|EKIN MADEN TICARET VE SANAYI A.S.
|253
|FPS TURKEY AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|254
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|255
|ASTER GLOBAL PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş.
|256
|ALP HAVACILIK SAN.TİC. A.Ş.
|257
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|258
|MİLAT HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
|259
|MAXİON JANTAŞ JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|260
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|261
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|262
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|263
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|264
|MURAT TİCARET KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|265
|OFİ TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
|266
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|267
|DÜNYA-93 DIŞ TİC. A.Ş
|268
|SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|269
|BUNGE GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.
|270
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|271
|ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
|272
|ÖZER METAL SANAYİ A.Ş.
|273
|ERKUNT SANAYİ A. Ş.
|274
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|275
|DURMAZLAR MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.
|276
|ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
|277
|STAR PIRLANTA SANAYİ VE TICARET LİMİTED ŞİRKETİ
|278
|AKD DÖKÜM TİCARET A.Ş.
|279
|P.M.S.METAL PROFİL ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
|280
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|281
|YAKUPOĞLU TEKSTİL VE DERİ SAN. TİC. A.Ş.
|282
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|283
|EROL DIŞ TIC.LTD.ŞTI
|284
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|285
|ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş.
|286
|KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|287
|NUROL MAKİNA SANAYİ A.Ş.
|288
|GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM SAN.TİC.A.Ş.
|289
|TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
|290
|ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|291
|AKINAL SENTETİK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.
|292
|FİLPA AMBALAJ VE DIŞ TİC.A.Ş.
|293
|ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş.
|294
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|295
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|296
|ŞENPILIÇ GIDA SAN. A.Ş.
|297
|YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|298
|AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|299
|MEMİŞOĞLU TARIM ÜRN.TİC.LTD.ŞTİ.
|300
|KARANFİL GROUP DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK A.Ş.
|301
|DALGAKIRAN KOMPRESÖR SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
|302
|NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|303
|ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|304
|DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİC. A.Ş.
|305
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|306
|İSKUR TEKS. ENERJİ TİC. SAN. A.Ş.
|307
|GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTH.İHR.TİC.VE SAN. A.Ş.
|308
|BALIKESIR ELEKTRO MEKANIK SAN. TESISLERI A.S.
|309
|REXPORT DIŞ TİC.A.Ş.
|310
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|311
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|312
|JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|313
|HAS ÇELIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|314
|ASYAPORT LİMAN ANONİM ŞİRKETİ
|315
|ELİTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|316
|TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.
|317
|EUROPEN DIŞ TİC. A.Ş.
|318
|SAYINLAR GIDA MAD. SAN. TİC. A.Ş.
|319
|KONYA ŞEKER SAN.TİC.A.Ş.
|320
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|321
|AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|322
|IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|323
|ORTADOĞU RULMAN SAN.TİC.A.Ş.
|324
|KOTON MAĞAZACILIK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
|325
|KARTAL HALI TEKSTİL SAN.VE TİC A.Ş.
|326
|DOSSODOSSİ TEKS. SAN. TURZ. VE ORG. A.Ş.
|327
|NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİC.A.Ş.
|328
|KOROZO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|329
|GELİŞİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|330
|LM WIND POWER BLADES TURKEY SAN. VE TİC. A. Ş.
|331
|MİKROPOR MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
|332
|İSTOR KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|333
|DORUK UN SAN. A.Ş
|334
|NOORDZEE SU ÜRÜN.İHR.SAN.VE TİC.A.Ş.
|335
|ESSEL SELÜLOZ VE KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
|336
|VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|337
|SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
|338
|KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş.
|339
|ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
|340
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|341
|HAVAALANLARI YER HIZMETLERI A.Ş.
|342
|YÜKSEL DIŞ TİC.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.
|343
|ETİK DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.
|344
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|345
|GAMATEKS TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş
|346
|ROKETSAN ROKET SAN. VE TİC.A.Ş.
|347
|MED MARİNE KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
|348
|ETSUN DIŞ TİC. A.Ş.
|349
|SHELL&TURCAS PETROL A.S.
|350
|AYTEK KONFEKSİYON TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
|351
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|352
|DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|353
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|354
|MARS HAVA VE DENİZ KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş.
|355
|TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. DIŞ TİC. A.Ş.
|356
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|357
|MARZİNC DIŞ TİC. A.Ş.
|358
|TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
|359
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|360
|ERDOĞANLAR ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş.
|361
|DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.
|362
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|363
|CS WİND TURKEY KULE İMALATI ANONİM ŞİRKETİ
|364
|PANDA ALÜMİNYUM A. Ş.
|365
|DEMİR MADEN ÇİM.HAZ.BET.İNŞ.NAK.SAN.TİC.AŞ.
|366
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|367
|DURMAZ İHRACAT VE İTHALAT DEMİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|368
|ALFA METAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|369
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|370
|FİT TURİZM EMLAK İNŞ. TİC. A.Ş.
|371
|ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.
|372
|ÜNTEL KABLOLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|373
|CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
|374
|MERİNOS HALI SAN.VE TİC.A.Ş.
|375
|LOGİTRANS LOJİSTİK A.Ş.
|376
|ÖZAK TEKS.KONF.SAN.VE TİC.A.Ş.
|377
|ALTINMARKA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş
|378
|ERPA HAZIR GİYİM İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
|379
|CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş
|380
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|381
|LESAFFRE TURQUIE MAYACILIK ÜR.TİC. A.Ş
|382
|ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİC. A. Ş.
|383
|OTTOMET KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
|384
|VİG METAL SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
|385
|NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
|386
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|387
|KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|388
|GAZİ METAL MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|389
|GEMCİLER GÜVEN METAL SAN.TİC.A.Ş.
|390
|K.F.C.GIDA TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
|391
|ÖZ KA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|392
|ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|393
|KRONE TRAILER INTERNATIONAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|394
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|395
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|396
|TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|397
|HİTACHİ ENERGY İHRACAT TİCARET VE ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|398
|BVB TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|399
|SLN TEKSTİL VE MODA SAN.TİC.A.Ş.
|400
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|401
|ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|402
|YORGLASS CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|403
|POLİNAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|404
|ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş.
|405
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|406
|ZF SACHS SÜSPANSİYON SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
|407
|MAKBAŞ ALÜMİNYUM PROFİL İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|408
|NİKEL PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|409
|ÇUKUROVA İNŞAAT MAKİNALARI SAN .TİC.A.Ş.
|410
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|411
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|412
|ŞİRİKÇİOĞLU PAZARLAMA VE TİC.A.Ş.
|413
|PAKLAR GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|414
|EGGER ORMAN ÜRÜNLERİ AŞ
|415
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|416
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|417
|KAPLANLAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|418
|SAME DEUTZ FAHR TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|419
|OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|420
|VİESSMANN MANİSA SATIŞ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.
|421
|BAYKAN DIŞ TİC. A.Ş.
|422
|SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
|423
|ARCELORMİTTAL RZK ÇELİK SERVİS MERKEZİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|424
|TUANA MUCEVHERAT VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|425
|VATAN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş
|426
|ÜNVER TEKSTİL KONF. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|427
|KUZEY STAR SHIPYARD DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|428
|KOLSAN İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|429
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|430
|TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|431
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|432
|CONSTANTİA PROPAK AMBALAJ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
|433
|VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|434
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|435
|FRIMPEKS KIMYA VE ETIKET SAN. TIC. A.Ş.
|436
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|437
|GLOBAL SOURCING DIŞ TİC. A.Ş.
|438
|YARIŞ KABİN SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|439
|ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ TİCARET A.Ş.
|440
|ÇİNKOM METAL VE MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|441
|ERİŞLER GIDA SANAYİ VE TİC.A.Ş.
|442
|HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCIL. SAN. VE TIC. A.Ş.
|443
|KUMPORT LIMAN HIZMETLERI VE LOJISTIK SAN.VE TIC.A.S.
|444
|BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SAN.A.Ş.
|445
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|446
|BOĞAZİÇİ HEDİYELİK EŞYA VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|447
|LİMAK ÇİMENTO SAN.VE TİC A.Ş
|448
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|449
|MM GRAPHIA İZMİR KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|450
|PARSAN MAKINA PARCALARI SAN. A.S.
|451
|KARAFIBER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|452
|ERSE KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|453
|SAMSUN YURT SAVUNMA SAN.VE TİC.A.Ş.
|454
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|455
|BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
|456
|KİMTEKS POLİÜRETAN SAN.VE TİC.A.Ş.
|457
|EVAS EV ALETLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|458
|ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
|459
|BALTA ORIENT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.
|460
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|461
|BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|462
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|463
|MED-ART SAGLIK HIZMETLERI VE KUYUMCULUK SAN.VE TIC.LTD.STI.
|464
|BOYTEKS TEKS.SAN.TİC.A.Ş.
|465
|ASTAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
|466
|KASAR VE DUAL TEKS. SAN. A.Ş.
|467
|EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|468
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|469
|AKYEM ADANA YEM YAĞ BİODİZEL TAR.VE SAN.TİC.A.Ş.
|470
|MYSİLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
|471
|ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|472
|SUMMA TURİZM YATIRIMCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
|473
|KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SANAYİ A.Ş.
|474
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|475
|HİLAL TRANS ULUS.NAK.TİC.A.Ş.
|476
|ÖZ TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|477
|ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|478
|KUZUOĞLU SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|479
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|480
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|481
|AYDIN TEKSTİL TİC. VE PAZ. A.Ş.
|482
|BEYPA DIŞ TİC. VE TEKS. SAN. A.Ş.
|483
|GÖYMEN GIDA A.Ş.
|484
|EGE SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş.
|485
|APS GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.
|486
|CEHA BÜRO MOBİLYALARI A.Ş.
|487
|PAM YAĞ GIDA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|488
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|489
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|490
|ALPER İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|491
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|492
|SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|493
|ALD DIŞ TİCARET A.Ş.
|494
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|495
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|496
|BASF TURK KIMYA SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ.
|497
|SANDOZ GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|498
|TAYAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
|499
|IŞIK ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|500
|AKPA ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
|501
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|502
|ABDI IBRAHIM ILAÇ SAN. VE TIC. A.Ş.
|503
|TRELLEBORG İSTANBUL ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
|504
|TORAMAN TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
|505
|AKAY İNŞ. TURZ. OTL. VE YAT. A.Ş.
|506
|SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERI A.Ş.
|507
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|508
|YILTEKS İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
|509
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|510
|EMPERA HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|511
|SODRUGESTVO TURKEY TARIM TAŞ.İTH.İHT.TİC.A.Ş
|512
|SUNAR PAZARLAMA VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|513
|EDA DIŞ TİC. VE TEKS. PAZ. A.Ş.
|514
|ÜNPA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|515
|FİLOTEKS İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|516
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|517
|OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|518
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|519
|TERSAN TERSANECILIK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
|520
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|521
|GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAG ITIM A.S.
|522
|ELA TEKSTİL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
|523
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|524
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|525
|PLASTAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|526
|FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
|527
|GÖYMEN FOOD GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞTİ.
|528
|SİRENA MARİNE DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|529
|SUN CHEMİCAL MATBAA MÜREKKEPLERİ VE GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş.
|530
|FORMAL ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.
|531
|ABDULKADİR ÖZCAN OTOMOTİV LASTİK SAN.TİC.A.Ş.
|532
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|533
|POLİTEK İNŞAAT AMBALAJ GIDA VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
|534
|EKSUN GIDA TARIM SAN. VE TİC. A. Ş.
|535
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|536
|AKGÜN SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş.
|537
|DEMSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|538
|ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
|539
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|540
|HATBORU SAN.VE TİC. A.Ş.
|541
|ŞANTUK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|542
|ACCELL DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
|543
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|544
|CMK KABLO ELEKTRİK SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|545
|İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|546
|DURUM GIDA SAN.TİC.A.Ş.
|547
|NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş.
|548
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|549
|GRANİSER İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|550
|BEYÇELİK GESTAMP OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|551
|UOB MODA TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş.
|552
|İLAY DIŞ TİC.A.Ş.
|553
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|554
|ÇUKUROVA MAK.İML.TİC.A.Ş.
|555
|TRAKYA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|556
|HACIŞAKİROĞULLARI UN GIDA TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|557
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|558
|AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC A.Ş.
|559
|KÜRKÇÜOĞLU İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|560
|EDT DIŞ TİCARET A.Ş.
|561
|ERUSLU İÇ VE DIŞ TİC.PAZ.A.Ş.
|562
|BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
|563
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|564
|CONTITECH LASTIK SANAYİ VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
|565
|ÖZKAPLAN KARPET İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
|566
|YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|567
|METAL MARKET DIŞ TİC ANONİM ŞİRKETİ
|568
|TZE GLOBAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|569
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|570
|TEKİNAK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
|571
|MENAS MERSİN ZİRAİ ÜRÜNLER İŞL.İHR.SAN.TİC.A.Ş.
|572
|KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|573
|ARGON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|574
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|575
|BORUSAN İSTİKBAL TİCARET TÜRK A.Ş.
|576
|SEPA MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
|577
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|578
|FLAMENT SENTETİK A.Ş.
|579
|HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|580
|RİMEL TEKS. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|581
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|582
|ANADOLU ETAP DIŞ TİC.AŞ
|583
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|584
|DINEX EGZOZ VE EMİSYON TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC. A. Ş.
|585
|ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|586
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|587
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|588
|ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
|589
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|590
|MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SAN.İTH.İHR. VE TİC.A.Ş.
|591
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|592
|BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
|593
|T AND P İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|594
|BEŞYEM TARIM HAYV. GIDA SAN. TİC. A.Ş.
|595
|MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş
|596
|FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
|597
|CANAN İPLİKÇİLİK SAN.VE TİC.A. Ş.
|598
|GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|599
|ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
|600
|PAK TAVUK GIDA SAN. VE TIC.A.S
|601
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|602
|ELKON BETON MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|603
|COPA ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|604
|LİDER GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|605
|AKDAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. A. Ş.
|606
|MONDİ KALE NOBEL AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|607
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|608
|CORNING OPTİK İLETİŞİM SAN. LTD. ŞTİ.
|609
|FNSS DIŞ TİCARET A.Ş.
|610
|NİTTO BENTO BANTÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
|611
|DEMIRER KABLO TESISLERI SANAYİ VE TICARET ANONİM SİRKETİ
|612
|CANSAN ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|613
|ABY PLASTİK AMBALAJ VE ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|614
|ÇAM KONFEKSİYON VE SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
|615
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|616
|ARES ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|617
|ÜNL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|618
|ESALCO LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET A.Ş.
|619
|CEYLAN GRUP METAL OKİ.ÜR.MA. HU.İT.İH.SAN. VE TİC LTD.ŞTİ.
|620
|BİLKONT DIŞ TİC. VE TEKS. SAN. A.Ş.
|621
|NOVA SÜNGER VE YATAK SAN. TİC. A.Ş.
|622
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|623
|ALEMDAR UN NAKLİYE TARIM İNŞAAT PETROL SAN.TİC.A.Ş.
|624
|YPS GLOBAL OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
|625
|ÖZERSOYLAR DIŞ TİC.A.Ş.
|626
|CO-RE-NA ECZA DEPOSU DIŞ. TİC. A.Ş.
|627
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|628
|TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
|629
|DEVA HOLDİNG A.Ş
|630
|ARMADA GIDA TİC.SAN.A.Ş.
|631
|KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
|632
|CVK MADEN İŞLETMELERİ SAN.TİC.A.Ş
|633
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|634
|PAGYSA PAMUK GIDA YERLİ ÜRÜNLER TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|635
|SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA .A.Ş.
|636
|NEV-SAÇ METAL SAN.İNŞ.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|637
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|638
|DİKKAN DIŞ TİCARET A.Ş.
|639
|ŞEM OTOMOTİV DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|640
|NURCAN İNSAN KAYNAKLARI KARİYER VE TEKNOLOJİK DESTEKLER A.Ş.
|641
|UNSAN-UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|642
|ERK PAZ. VE GİYİM SAN. TİC. A.Ş.
|643
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|644
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|645
|PENTİ GİYİM TİCARET A.Ş.
|646
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|647
|HALITLAR GIDA SAĞLIK ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|648
|ARSLANTÜRK TARIM ÜRÜNLERİ SAN. İHR. VE İTH. A. Ş.
|649
|EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|650
|ANI BİSKÜVİ GIDA SAN.TİC.A.Ş.
|651
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|652
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|653
|KÜÇÜKER TEKS.DIŞ TİC.AŞ.
|654
|PİRELLİ LASTİKLERİ DIŞ TİC.A.Ş.
|655
|T.T.L. TÜTÜN SAN.VE DIŞ TİC.AŞ
|656
|WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|657
|ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş.
|658
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|659
|SAFYÜN DOKUMA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|660
|GES TEKSTİL DIŞ TİC.VE SAN. A.Ş.
|661
|ASİAPAC TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
|662
|İSFA METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|663
|ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
|664
|ASD LAMİNAT ANONİM ŞİRKETİ
|665
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|666
|MRO TEKNİK SERVİS SAN. VE TİC. A.Ş.
|667
|GÜRSOY GRUP DIŞ TİC.İTH.İHR.AŞ.
|668
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|669
|ODELO OTOMOTİV AYDINLATMA A.Ş.
|670
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|671
|ANATOLİA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|672
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|673
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|674
|BMS BİRLEŞİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
|675
|GESBEY ENERJİ TÜRBİNİ KULE ÜRETİMİ SAN.VE TİC.A.Ş.
|676
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|677
|TIRSAN KARDAN SAN. VE TİC. A. Ş.
|678
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|679
|BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|680
|EMSA ENERJİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|681
|TEZKİM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|682
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|683
|ACARSAN MAKARNA UN GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
|684
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|685
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|686
|EFES TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|687
|ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİC. VE SAN. A.Ş.
|688
|SÖNMEZLER METAL DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|689
|WİSER GLOBE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|690
|BOSKAY METAL SAN.VE TICARET LTD.STI.
|691
|GÖKTAŞ YASSI HADDE MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|692
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|693
|KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|694
|YAŞARTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|695
|ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İMALAT SAN. VE TİC. A. Ş.
|696
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|697
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|698
|ILKNAK SU UR.SAN.VE TIC.A.S.
|699
|MARSOY DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|700
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|701
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|702
|REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ
|703
|SESA AMBALAJ VE PLASTIK SAN. TIC.A.S.
|704
|PAKUN ÜRETİM GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.
|705
|EURO İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|706
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|707
|DİLMENLER MAKİNE PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
|708
|BİMED TEKNIK ALETLER SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
|709
|MARELLI MAKO TURKEY ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|710
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|711
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|712
|HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN.TİC A.Ş
|713
|HAKAN GIDA VE SANAYİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|714
|KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
|715
|TELATEKS DIŞ TİC.KOMPOZİT SAN. A.Ş.
|716
|ÖZAKAN İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|717
|ALMES İÇ VE DIŞ TİC.NAK.A.Ş.
|718
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|719
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|720
|DANIŞ GİYİM DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
|721
|PERİ SAKARYA İSKELE VE KALIP ÜRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|722
|SELÇUK YEM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|723
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|724
|MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|725
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|726
|DOCOTTON GROUP İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|727
|2M KABLO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|728
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|729
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|730
|SUBOR BORU SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
|731
|ADALYA TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|732
|TOSYALI FİLMAŞİN VE İNŞ.DEMİR ÜR.SAN.A.Ş.
|733
|İNTER ABRASİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|734
|YAVUZ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|735
|UPK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
|736
|MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|737
|NUR GIDA PETR.ÜRN.ULUS.NAK.MAD TEKS.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|738
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|739
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|740
|SUNEL TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
|741
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|742
|MAPEKS GIDA VE SANAYİ MAMULLERİ İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|743
|KİNAN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
|744
|GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|745
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|746
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|747
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|748
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|749
|SIO AUTOMOTIVE PAZARLAMA VE TICARET A.Ş.
|750
|TAT GIDA SAN. A.Ş.
|751
|ASLAR PRES DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş
|752
|3 M SANAYİ VE TİC. A.Ş.
|753
|BADE DIŞ TİC. A.Ş.
|754
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|755
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|756
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|757
|BOYÇELİK METAL SAN.TİC.A.Ş.
|758
|VANSAN MAKİNA MONTAJ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
|759
|IŞILPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|760
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|761
|HURSAN PASLANMAZ ÇELİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSL. TİC. VE SAN. A.Ş.
|762
|PAKSEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|763
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|764
|OZANTEKS TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S.
|765
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|766
|MED YAPIM TELEVİZYON VE FİLMCİLİK A.Ş.
|767
|KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
|768
|SAF HOLLAND OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
|769
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|770
|OCS KABLO SAN.VE TIC.A.S.
|771
|AKMARMARA NAKLİYE İNŞAAT OTOM. MOBİLYA ELEKT.TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
|772
|ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRT.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.
|773
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|774
|BOR BİLLET ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|775
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|776
|MİRAY TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|777
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|778
|KOREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|779
|KENAN METAL ANONİM ŞİRKETİ
|780
|ALBOND ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|781
|KAR-EL DEMİR TEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|782
|ALABANDA MADENCİLİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|783
|KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|784
|ANADOLU BAKIR ANONİM ŞİRKETİ
|785
|SEDEF GEMI INŞ.A.Ş.
|786
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|787
|TİYAN UN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|788
|RÜYA İÇ VE DIŞ TİC. İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ.
|789
|ALPSAN ALÜMİNYUM VE PLASTİK PROFİL SAN. VE TİC. A. Ş.
|790
|KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|791
|BELTAN VIBRACOUSTIC TITRESIM ELEMANL.SAN.VE TIC.A.S.
|792
|TAT NİŞASTA SAN.TİC.A.Ş.
|793
|PİRELLİ OTOMOBİL LASTİKLERİ A.Ş.
|794
|SCHOTT ORİM CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|795
|HİSAR ÇELİK DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
|796
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|797
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|798
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|799
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|800
|AYDOĞAN KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|801
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|802
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|803
|LİKİT KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş.
|804
|AS ÇELİK DÖKÜM İŞLEME SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
|805
|ALCAS ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|806
|TURKUVAZ AKTİF TELEVİZYON PRODÜKSİYON A.Ş.
|807
|KIVANÇ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
|808
|KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.
|809
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|810
|TRİSTONE FLOWTECH İSTANBUL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|811
|A.B GIDA SAN.VE TIC.A.Ş.
|812
|DELTA ALFA ÇORAP VE TEKSTİL SANAYİ TICARET LİMİTED SİRKETI
|813
|FERRERO TÜRKİYE ÇİKOLATA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
|814
|ANKUTSAN ANTALYA KUTU SAN.OLUKLU MUK.KAĞ.TİC. A.Ş.
|815
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|816
|ALMESAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC .A.Ş.
|817
|YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|818
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|819
|FORMÜL PLASTİK VE METAL SAN. A.Ş.
|820
|BEŞSAN MAKARNA GIDA SAN.TİC. A.Ş.
|821
|TİRYAKİLER OTO MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
|822
|PİLYEM GIDA TARIM SAN.TİC.A.Ş.
|823
|ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş
|824
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|825
|BİLEŞİM TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
|826
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|827
|İSTİKAMET DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|828
|DEMKA PLASTIK ZUCCACIYE TICARET LTD.STI.
|829
|EGGER DEKOR ANONİM ŞİRKETİ
|830
|HEKİMOĞLU DÖKÜM SANAYİ NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş.
|831
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|832
|ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş.
|833
|GRAND DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|834
|NEATREND TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|835
|AGİR GLOBAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|836
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|837
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|838
|KARTONSAN KARTON SAN.TIC.A.Ş.
|839
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|840
|HMY TEKNOGON DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|841
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|842
|TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜR.SAN.TİC.A.Ş.
|843
|BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SAN. TIC. A.Ş.
|844
|STOW TURKEY DEPO VE EKİPMAN AŞ
|845
|AKPA ORGANIK PEROKSIT KIMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|846
|ALLİANCE ONE TÜTÜN ANONİM ŞİRKETİ
|847
|AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİV A.Ş.
|848
|NEMAK İZMİR DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|849
|ZAHİT ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.
|850
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|851
|BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş.
|852
|GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|853
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|854
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|855
|İNTERVO DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK LİMİTED ŞİRKETİ
|856
|INKA DIS TICARET ANONİM ŞİRKETİ
|857
|ESKAPET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|858
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|859
|IFF TURKEY AROMA VE ESANS ÜRÜNLERİ SATIŞ TİCARET A.Ş
|860
|BİOEKSEN AR GE TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|861
|EUROTEX TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.
|862
|PAGMAT PAMUK TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|863
|TUNA ALÜMİNYUM METAL KİMYA İNŞ. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.
|864
|FİLİDEA TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş .
|865
|ATEŞCİ MEDİKAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT YAPI ELEMANLARI AV SPOR MALZEMELERİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|866
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|867
|BİLSAR DIŞ TİCARET A.Ş.
|868
|METAL VE YAPI SISTEMLERI TICARET ANONİM ŞİRKETİ
|869
|GÜRSOY TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
|870
|PAKTEN SAĞLIK ÜRN.SAN.TİC. A.Ş.
|871
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|872
|FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|873
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|874
|PLASMAR PLASTİK VE KİMYA SAN VE DIŞ TİC A.Ş.
|875
|MEKA İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİC. A. Ş.
|876
|AK NIŞASTA SAN. VE TIC.A.Ş.
|877
|ALEF KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
|878
|MİRAC HALI TİC.LTD.ŞTİ.
|879
|DENKİM DENIZLİ KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.
|880
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|881
|ASAŞ AMBALAJ BASKI SAN.TİC. A.Ş.
|882
|ELSAN ELEKTRİK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
|883
|SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş.
|884
|SANKO TEKS.İŞLETMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş
|885
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|886
|NAKSAN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|887
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|888
|AKCAN UN İMALATI SAN.VE TİC. A.Ş.
|889
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|890
|SELUZ KİMYA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|891
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|892
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|893
|BEYKIM PETROLCÜLÜK GEMI IŞL. SAN.TIC.A.Ş.
|894
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|895
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|896
|KOSAN KOZMETIK PAZARLAMA VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
|897
|POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE SAN.VE TİC.A.Ş.
|898
|AMCOR FLEXIBLES İSTANBUL AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
|899
|MARSEL TAAHHÜT VE INSAAT ANONİM ŞİRKETİ
|900
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|901
|KARYER ISI TRANSFER SAN.VE TİC.A.Ş.
|902
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|903
|HÜRSAN HAVLU ÜRETİM SAN.VE TİC .A.Ş.
|904
|ERKUL KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.
|905
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|906
|SİPAHİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|907
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|908
|SANAT GROUP AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|909
|T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|910
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|911
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|912
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|913
|GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|914
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|915
|AKTİV TURİZM SEYEHAT VE KARGO TAŞIMACILIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|916
|KIRLIOĞLU TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|917
|ORKUN ULUSLARARASI NAKLİYAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|918
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|919
|AKKUŞ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
|920
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|921
|ALAPALA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|922
|UNAT YAĞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
|923
|HİLAL ALÜMİNYUM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|924
|YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş.
|925
|HİLAL DERİ SAKADAT ET MAMÜLLERİ TARIM VE HAYVANCILIK TİC. VE SAN. A.Ş
|926
|DURAN DOĞAN DIŞ TİC.A.Ş
|927
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|928
|REHA TEKSTİL DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.
|929
|SAHRA GIDA İNŞ.VE TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|930
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|931
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|932
|HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ A.Ş.
|933
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|934
|BOSSAN TEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ.
|935
|ÖZ-EGE TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|936
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|937
|YATSAN SÜNGER VE YATAK SANAYI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|938
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|939
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|940
|AKANLAR ÇİKOLATA İÇECEK GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT TİC.LTD.ŞTİ.
|941
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|942
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|943
|ASİST ALÜMİNYUM PROFİL SAN. VE TİC. A.Ş.
|944
|NBG ÇORAP SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
|945
|ALKAR İNŞAAT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|946
|SERTEL VİDA METAL A.Ş.
|947
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|948
|KOMONTEKS TEKS. KONFEKSİYON VE YIKAMA SAN.DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|949
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|950
|ESVAP ÖRME DIŞ TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.
|951
|AKRİPOL KİMYA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.
|952
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|953
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|954
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|955
|EKSPRES TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|956
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|957
|KONVEYÖR BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV YAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|958
|YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|959
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|960
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|961
|MEY IÇKI SAN. VE TIC. A.Ş.
|962
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|963
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|964
|MİTA KALIP VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|965
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|966
|NURSAN KABLO DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|967
|EKİN GIDA DIŞ TİCARET VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ
|968
|SUGLOBAL TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN.A.Ş.
|969
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|970
|SEDAT UĞURLU İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|971
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|972
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|973
|AKYILDIZ AĞAÇ ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞ.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|974
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|975
|BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|976
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|977
|UZER İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş.
|978
|BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A. Ş.
|979
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|980
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|981
|FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|982
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|983
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|984
|ÇINAR BORU PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|985
|İPEK SAVUNMA SAN. LTD. ŞTİ.
|986
|TARA YAPIM YURTDIŞI PAZARLAMA A.Ş.
|987
|ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|988
|DE-KA ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|989
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|990
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|991
|PROLİNE YAPI SİSTEMLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|992
|FABAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|993
|İBA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.
|994
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|995
|YAMAN MADEN SAN.VE TİC.A.Ş.
|996
|ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|997
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|998
|ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|999
|ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|1000
|OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.