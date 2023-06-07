Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi olmasının yanı sıra kendisi de ünlü bir sinema sanatçısı olan Nilgün Bubikoğlu, özellikle En Büyük Şaban filmindeki performansıyla hafızalara kazındı. Bu filmde Kemal Sunal ile birlikte rol alan Bubikoğlu, çiçekçi kör kız Hülya karakterini başarıyla canlandırdı.

Bubikoğlu kardeşler, yetenekleri ve güzellikleriyle Türk sinemasında önemli bir yer edindiler. Nilgün Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliği ile ablasını aratmıyor.

Ekranlarda ve sosyal medyada çok aktif bir isim olmayan Nilgün Bubikoğlu, sinema kariyerine odaklandı. 64 yaşında olan Nilgün Bubikoğlu, Ayrı Dünyalar, Yor, En Büyük Şaban, Kara Para, Seviyorum, Yetimlerin Türküsü, Muhteşem Serseri, Kuşatma 2, Kan Çiçek Açtı, Gözlerin Sevda Senin, Yengeç Burcu, Sevgilerin En güzeli, Mikrop, Şükür Allahım, Sarı Çiçek Sokağı ve Kadın Severse gibi birçok sinema filminde rol aldı.

Bu deneyimli sanatçının son hali, hâlâ etkileyici güzelliğini ve cariyeliğini koruyor. Oyunculuğunun yanı sıra sıcak kişiliği ve alçakgönüllülüğü ile de takdir toplayan Nilgün Bubikoğlu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.