Elektrikli araç bakımcılarının yetiştirilmesi için büyük adımlar atan SANLAB, Giresun Bulancak Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrencilere, öğretmenlere ve o bölgenin araç ustalarına elektrikli araç bakım eğitimi verdi. SANLAB, kalkınma ajansları teknik destek programları kapsamındaki eğitimlerine devam edecek.

Türkiye’nin 56 ilinde 240’tan fazla noktada simülasyon merkezleri kuran SANLAB, kalkınma ajanslarının teknik destek programları kapsamında mesleki eğitim veren kurumlarda eğitimler düzenliyor. 22 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Giresun Bulancak Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrencilere, öğretmenlere ve o bölgenin araç ustalarına elektrikli araç eğitimi veren SANLAB, gençleri ve yetişkinleri otomotiv satış sonrası servislerinde yaşanan dönüşüme hazırlıyor.

“En az 100 bin elektrikli araç bakımcısına ihtiyaç var”

Elektrikli araçlar ve ilgili sektörlerde ihtiyaç duyulan yüz binlerce kişiyi geleceğin mesleklerine hazırladıklarını ifade eden SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek; Sadece Türkiye’de en az 100 bin elektrikli araç bakımcısına ihtiyaç olacak. Tüm dünyaya baktığımızda bu ihtiyaç on milyonlarla ifade ediliyor. Biz de SANLAB olarak bu alanda istihdam sorunu yaşanmaması için gerekli adımları atıyoruz. Geliştirdiğimiz Elektrikli Araç Bakım Simülatörü, ihtiyaç duyulan iş gücünün azami 3 ayda yetişmesini sağlıyor. Bugüne kadar ülkemizin 4 farklı noktasına elektrikli araç simülasyon merkezi kurduk. Yıl içerisinde teknolojimizi en az 10 noktaya daha kurarak bu sayıyı 14’e çıkaracağız. Bunların yanı sıra elektrikli araçlar alanında eğitimler vermeye devam ediyoruz. Birçok kurum/kuruluş ile imzaladığımız iş birliği protokolleri kapsamında, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik eğitimlerde SANLAB'ın teknolojileri kullanılıyor. Aynı zamanda, Kalkınma Ajanslarının Teknik Destek programları kapsamında ülke genelinde eğitimler vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Eğitimde geleceğin mesleklerine çok önem verdilerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut; "Bu bağlamda ülkemizin önde gelen kurumları ile iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Yapılan eğitimin ilçemiz ve ilimiz için çok büyük bir farkındalık yarattığını söyleyebilirim. Projeye destek veren DOKA yetkililerine teşekkür ederiz." dedi. Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen “Simülasyon Teknolojisi Kullanarak Elektrikli Araç Bakım Onarım Eğitimi” projesinin SANLAB iş birliği ile başarılı bir şekilde tamamladığını ifade eden Proje Koordinatörü Cem Mutlu Türkseven; “Projemizin amacı ihtiyaç duyulan elektrikli araç ustalarını yetiştirmektir. Bulancak Mesleki Eğitim Merkezi'nde 10 gün boyunca süren eğitime 70 kişi katılım sağladı. Mesleki Eğitim Merkezi çırak, usta ve öğretmenleri ile Bulancak oto sanayisinde çalışan ustalar eğitime yoğun ilgi gösterdiler. Elektrikli Araç Bakım Simülatörü ile gerçekleşen uygulamalı eğitimler ile bireyler sanal ortamda elektrikli araç, batarya ve motor gibi konularda pratik yapma imkânı buldu. Elektrikli araçların yapısını, bileşenlerini, çalışma ve bakım prensiplerini teorik ve pratik seviyede öğrendiler. 'Eğitimde dijital dönüşüm'ün başarılı bir örneği olarak eğitimlerimiz çok verimli geçti." dedi.