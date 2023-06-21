İstanbullu müzikseverler, şehrin merkezinde ancak gürültüsünden uzakta, ferah ve konforlu bir ortamda, KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de Yüzdeyüz Akustik konserleriyle sıcak yaz akşamlarının ve iyi müziğin tadını

çıkarıyor! 7 Temmuz akşamı gerçekleşecek %100 Akustik konserinde sahneye bu kez, Afili Yalnızlık, Hoşçakal, Soğuk Odalar, Belki Bir Gün Özlersin gibi şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünü fetheden Emre Aydın ve dillerden düşmeyen pek çok

şarkısıyla liste başı olmuş Tuğkan çıkacak. URU ve Art-İst Organizasyon tarafından düzenlenen konserlerin biletleri Biletix ’te, Bubilet ’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde! KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleşen %100 Akustik konserleri, 2023 yazında da dinleyicileri “iyi ve sakin müzik”le mest ediyor.

Yemyeşil huzurlu bahçe ortamıyla şehrin merkezinde ama karmaşasından uzak bir kaçış noktası sunan KüçükÇiftlik Bahçe’nin sakin ve samimi ortamında İstanbullular hem en sevilen yerli müzisyenlerin şarkılarını akustik versiyonlarıyla dinliyor hem de yeme-içme alternatifleri eşliğinde dostlarıyla birlikte hoş vakit geçirme fırsatı buluyorlar. %100 Akustik serisi kapsamında Emre Aydın ve Tuğkan’ın sahne alacağı konser 7 Temmuz 2023 Cuma akşamı gerçekleşecek. Uzun süre sonra bir kez daha sözü ve müziği kendisine ait duygusal şarkısı Fırtınam’ı sevenleriyle buluşturan Emre Aydın, konserde son dönem şarkılarının yanı sıra Afili Yalnızlık, Hoşçakal, Soğuk Odalar, Belki Bir Gün Özlersin, Sen Beni Unutamazsın, Beni Vurup Yerde Bırakma gibi pop rock müziğe damga vuran şarkılarını seslendirecek. 2006’da çıkardığı ilk albümü Afili Yalnızlık’ın ardından Kâğıt Evler, Eylül Geldi Sonra ve Uyut Beni albümlerin yayımlayan başarılı müzisyen, aynı zamanda çok sayıda tekliyi de dinleyicileriyle paylaştı.

Son yılların en iyi çıkış yakalayan müzisyenlerinden Tuğkan ise, yaptığı şarkılarla dillerden düşmüyor. Kusura Bakma isimli parçası aylarca müzik listelerinin zirvelerinde yerini koruyarak milyonlarca tıklanmaya ulaşan Tuğkan, 2017’den bu yana çıkardığı Seni Çok Özlüyorum, Civciv, Aşkın Kanunu, Geber, Sen Benim gibi teklilerle dinleyici kitlesini her geçen gün büyütmeye devam ediyor. %100 Akustik konserleri 14 Temmuz’da Yeni Türkü ve Zuhal Olcay, 11 Ağustos’ta Nazan Öncel, 18 Ağustos’ta Fatih Erkoç ve Sena Şener ile devam edecek. URU ve Art-İst Organizasyon tarafından düzenlenen %100 Akustik konserlerinin biletleri Biletix ’te, Bubilet ’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!