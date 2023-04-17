Emre Altuğ 2017 yılında evlendiği Çağla Şikel'den olan iki oğlu Kuzey ve Uzay babalarının 54. yaş gününü yaptıkları sürprizle kutladılar. Şimdiler Yalı Çapkını dizisinde yer alan Emre Altuğ, sahne aldığı mekana oğulları pasta ile gelerek babalarının doğum gününü kutladılar.

Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Emre Altuğ'un takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi