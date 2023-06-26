Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erol Ayyıldız Kimdir?

Erol Ayyıldız, 1966 yılında Giresun Piraziz'de dünyaya gelmiştir. Ayyıldız, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1992-1993 yılları arasında Ordu Ulubey Kaymakamı, 1993-1995 Kahramanmaraş-Ekinözü Kaymakamı, 1995-1998 Nevşehir-Kozaklı Kaymakamı, 2000-2003 Bitlis Vali Yardımcısı, 2003-2006 Rize Çayeli Kaymakamı, 2006-2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2010-2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2013 Zonguldak Valisi, 2013-2016 Aydın Valisi, 2016-2020 İzmir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız, 2020 yılından bu yana Eskişehir Valisi olarak görev yapmıştır. Ayyıldız, son olarak Emniyet Genel Müdürü olarak atanmıştır.