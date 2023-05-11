BAE merkezli iki şirket arasında türünün ilk örneği olan bu anlaşma, ziyaretçilerin tek bir uçuş programıyla birden fazla uçuş noktasına seyahat etmesini sağlayarak, BAE’ye turizm akışını desteklemeye yönelik fırsatlardan faydalanmayı amaçlıyor.

Bu yaz sezonunda, her iki havayolu şirketinin yolcuları tek bir bilet satın alarak Dubai veya Abu Dhabi’ye diğer havalimanından sorunsuz dönüş imkânıyla seyahat edebilecekler. Yeni anlaşma, BAE’yi keşfetmeyi planlayan yolculara, tüm seyahatleri için tek bilet satın alma ve kolay bagaj teslimi esnekliği de sağlıyor.

Genişletilen ortak uçuş anlaşmasının ilk aşamalarında, her iki havayolu şirketi, Avrupa ve Çin’deki seçili noktalardan gelen ortak uçuş trafiğini geliştirerek BAE’ye ziyaretçi çekmeye odaklanacak. “Open jaw” seçeneği, ziyaretçilerin Abu Dhabi, Dubai veya başka bir emirliği keşfederken mümkün olduğunca fazla yol katetmelerini sağlıyor ve ülkelerine iniş yaptıkları havalimanı üzerinden seyahat etme ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman kazandırıyor. BAE’ye seyahat eden yolcular “çoklu şehir uçuşları” seçeneğine de sahip olacak ve böylece her iki havayolunun uçuş ağında yer alan bir şehirden seyahat ederek Emirates veya Etihad’ın sefer yaptığı başka bir uçuş noktasına kolayca dönüş yapabilecekler.

Mutabakat Anlaşması, Arabian Travel Market fuarında Emirates Ticari İşler Direktörü Adnan Kazım ve Etihad Havayolları Operasyon Direktörü Mohammad Al Bulooki tarafından Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark ile Etihad CEO’su Antonoaldo Neves’in ve diğer kıdemli yöneticilerin katılımlarıyla imzalandı.

Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Etihad Havayolları ile tekrar çalışma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. Bu kez şirketlerimizin BAE içinde ve dışında bir dizi yeni seyahat seçeneği sunmasını sağlayacağız. Emirates ve Etihad olarak, ilgili yolcu hizmetlerimizi ve ürünlerimizi genişletmek ve BAE’de turizmi desteklemek için güçlü yönlerimizden faydalanacağız. Bu yeni anlaşmanın her iki havayolu arasında daha fazla fırsat geliştirmek için güçlü bir temel oluşturacağına ve BAE’nin sürekli ekonomik çeşitlendirme vizyonu doğrultusundaki kararlılığımıza örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.”

Etihad Havayolları CEO’su Antonoaldo Neves ise şu açıklamalarda bulundu: “BAE’ye gelen turizmi desteklemek ve göz alıcı şehirlerimize seyahati kolaylaştırmak için oluşturduğumuz ortak misyon doğrultusunda Emirates ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. BAE’de turizmi destekleyen iki birinci sınıf havayolunun imzaladığı bu ortak uçuş anlaşması, yolcularımızın tek bir biletle Abu Dhabi ve Dubai’yi en iyi şekilde keşfetmelerini daha kolay hale getirirken Etihad Havayolları veya Emirates ile yaptıkları uçuşlarda olağanüstü bir uçuş deneyimi sunmayı taahhüt ediyor. Böylece, BAE’ye seyahat eden yolculara kazan-kazan ilkesini temel alan bir fırsat sunmuş oluyoruz.”

Genişletilen ortak uçuş anlaşması kapsamında, her iki havayolu şirketi, BAE hükümetinin BAE turizmini teşvik etme ve BAE’nin tercih edilen bir global uçuş noktası olarak konumunu pekiştirme hedefini desteklemeyi amaçlıyor. BAE ekonomisinin ana ayaklarından biri olan turizm sektörünün, ülkenin toplam GSYİH’nin %5,4’üne (31,6 milyar USD) katkıda bulunması ve 2027 yılına kadar 1 milyondan fazla istihdamı desteklemesi bekleniyor.

Havayolu şirketleri bu duyuruyla ikinci kez iş birliğine gidiyorlar. 2018’de, Emirates Group Security ve Etihad Aviation Group (EAG), BAE içinde ve dışında operasyon alanlarında bilgi ve istihbarat paylaşımı da dâhil olmak üzere, havacılık güvenliğini güçlendirmek için bir Mutabakat Anlaşması imzalamıştı. Geçtiğimiz yıl, Emirates, Abu Dhabi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile havayolunun global uçuş ağında yer alan kilit kaynak pazarlardan BAE’nin başkentine gelen turist sayısını artırmak için bir anlaşma imzaladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ