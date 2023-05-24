Almanya’da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda Tezmaksan’ın desteğiyle dört yıldır mücadele eden geçtiğimiz sezonun şampiyonu Emir Aşarı, takımı Max Kruse Racing ile otoritelerce dünyanın en zor ve tehlikeli yarışlarından biri kabul edilen ADAC Totalenergies 24h Race at the Nürburgring Nordschleife mücadelesinde damalı bayrağı Sp3t kategorisinde gören ilk isim oldu. 131 aracın mücadele ettiği yarışta 88 araç bitiş çizgisini geçmeyi başardı.

Motor sporlarının saygın serilerinden Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda Türkiye’ye geçtiğimiz sezon şampiyonluk kazandıran Emir Aşarı, Türkiye talaşlı imalat sanayisinin lideri Tezmaksan’ın ana sponsorluğunda mücadele ettiği dördüncü sezonda ilk büyük başarısını elde etti. VW Golf TCR model aracıyla Sp3t kategorisinde şampiyonluk için mücadele veren ve sezonun ilk yarışlarında istediği sonuçları elde edemeyen Aşarı, Max Kruse Racing takımından arkadaşları Benjamin Cartery, Max Partl ve Matthias Wasel ile ADAC Totalenergies 24h Race at the Nürburgring Nordschleife’de bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

24 saatlik yarışla gerçeğe dönüşen çocukluk hayali

Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Emir Aşarı, “Takım olarak istediğimiz gibi başlayamadığımız sezonun bu en kritik yarışında elde ettiğimiz birincilik bizim için ayrı motivasyon kaynağı oldu. Bu yarışı bitirebilmek bile büyük bir onurken çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum 24 saatlik mücadeleyi kazanarak kariyerim açısından da en anlamlı birinciliği elde ettim. Bulunduğumuz kategoride sadece takip olarak gördüğümüz bir araç vardı ve sıralamada bizi geçmişti. Biz de doğru strateji ve en az hatayla yarış içinde onu geçmeyi başardık ve gözümüzü TCR kategorisindekilere diktik. Bu başarının bir parçası olan tüm takım arkadaşlarıma ve beni dört yıldır destekleyen Tezmaksan’a teşekkür ediyorum. Sezonun sonraki yarışlarında da hedefimiz birincilik ve sezon sonunda şampiyonluk olacak” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ