Merhum Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan, Türkiye’nin lider yatırım şirketlerinden biri olan Esas Holding, topluma geri verme vizyonuyla hayata geçirdiği sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal ile 2015 yılından bu yana gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratıyor.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık misyonu etrafında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, yöneticiler ve gençleri bir araya getiren iş birliği modeli ile gençlere fırsat eşitliği sağlayan Esas Sosyal, hayata geçirdiği sosyal yatırım programları ile ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Esas Sosyal’in liderliğini üstlenen, aynı zamanda kadın girişimciliği alanında da öncü çalışmalarda yer alan Emine Sabancı Kamışlı; Fast Company Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve global bir jüri tarafından değerlendirilen “Sürdürülebilirlik Liderleri 50” listesinde üst üste 3 yıldır ön sıralarda yer alıyor.

Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden yönetici ve uzmanların yer aldığı jürinin yaptığı değerlendirme sonucu bu yıl 50 lider arasında 10. sırada yer alan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, “Esas Holding olarak işimizin her alanında sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Holding olarak attığımız her adımda bir iz bırakmak, yol gösterici olmak bizim için çok değerli. Sosyal yatırım birimimiz Esas Sosyal’in liderliğini de bu anlayışla sürdürüyor ve her geçen gün gençlerimizi fırsat eşitliği ile buluşturmak için çalışıyoruz. Gençlere sivil toplum sektörünü keşfetme imkânı sunarken aynı zamanda STK’lara da nitelikli iş gücü sağlıyoruz. Amacımız ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak. Geçtiğimiz günlerde 11 ilimizi etkileyen ve hepimizi derin bir üzüntüye boğan elim bir deprem felaketi yaşadık. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa diliyorum. Depremin akabinde biz de üstümüze düşeni yapmak için hemen kollarımızı sıvadık. Kurumsal ve bireysel olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, ilk günden bu yana ekosistemimizin her bir üyesiyle kurduğumuz kuvvetli bağ sayesinde desteğimizin sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Böylesine elim bir olayda önemli olanın uzun vadeye yayılan ve hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan desteklerde bulunmak olduğunu düşünerek aksiyon alıyoruz. Esas Sosyal bünyesinde hayata geçirdiğimiz programlarımızda gençleri sivil toplum sektörüyle tanıştırırken, sosyal sorumluluk bilinçlerini de geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu zor günlerde gerek katılımcılarımız gerekse mezunlarımızın çalıştıkları STK’larda gönüllü olduklarını, aynı zamanda çalıştıkları kurumları da destek olmaları için STK’lara yönlendirdiklerine şahit olduk. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu sosyal sorumluluğun ötesinde bir dayanışma örneğidir. Hayatın her alanında sürdürülebilir olunduğunda kurulan düzen çok daha sağlam olacaktır. Ülkemizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye, sosyal fayda yaratmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın değerli jüri tarafından değerlendirilmesi ve takdir edilmesi çok gurur verici… El ele vererek daha iyisini yapacağız” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi