ARKA PLAN VE İDDİALAR

"Emine Erdoğan New York'ta Chanel mağazasında alışverişte" iddiasıyla Twitter'da yayınlanan video gündem yarattı. İddia yaklaşık 4.5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

BULGULAR

Emine Erdoğan, 28 Mart günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak New York'a geldi ve 30 Martta BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Sıfır Atık Özel Oturumu'na katılarak, konuşma yaptı.

İddiaya konu olan video da Emine Erdoğan'ın New York'ta bulunduğu esnada kaydedildi. Video dikkatli incelendiğinde, Emine Erdoğan'ın arabadan indiği yolun karşısında "Trump Parc" yazılı bina bulunduğu fark ediliyor. Google Maps'de "Trump Parc Condominium" aratıldığında ise bu görüntülere ulaşılıyor.

Videonun 2. saniyesinde görülen bina ise Ritz-Carlton Oteline ait.

Bu iki detayın fark edilmesinin ardından videonun çekildiği lokasyonun, West 59th Street ve 6th Avenue kesişimi olduğu anlaşılıyor.

Videonun 13. saniyesinde gözüken bir panoda "Central Park South" yani Central Park Güney yazdığı görülüyor.

Google Maps'ten "Trump Parc" ve "Ritz-Carlton"'un bulunduğu sıranın karşı tarafına bakıldığında videonun çekildiği sırada Emine Erdoğan'ın Central Park Güney Girişine yöneldiği tespit ediliyor.

Emine Erdoğan'ın Central Park'ta yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafları da, söz konusu videonun çekilmesinin ardından kendisinin Central Park'ı ziyaret ettiğini gösteriyor.

BULGU SETİ

Video, New York'ta West 59th Street ve 6th Avenue kesişiminde kaydedildi.

Emine Erdoğan, videoda arabadan inmesinin ardından Central Park'ın güney girişine doğru yöneliyor.

İncelenen fotoğraflar Emine Erdoğan'ın Central Park'ta yürüyüş yaptığını gösteriyor.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Videonun Emine Erdoğan'ın alışveriş yaptığını gösterdiği iddiası doğru değil.

(AA)