Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

“Milli gururumuz TCG Anadolu’yu depremzede çocuklarımızla birlikte maviliklere uğurladık. Denizleri sakin, pruvası neta olsun…

Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’nun Mavi Vatan’daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum.,23 Nisan coşkusunu paylaştığımız çocuklarımız, ülkenin değerlerine sahip çıkarak, bu bayrağı geleceğe taşıyacaklar. Türkiye Yüzyılı’nı onların kararlılığı inşa edecek.

Gözlerindeki heyecan ve mutluluk, başaracaklarının ispatı. Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam. Yolları,bahtları açık olsun.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ