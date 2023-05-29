Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından "Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun!" açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Güven, istikrar, büyük ve güçlü Türkiye diyerek sandığa giden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız.

Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun!"

YENİGÜN HABER MERKEZİ