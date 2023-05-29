Emine Erdoğan Rıdvan Dilmen'e dur dedi, Mesut Özil'i çağırdı. İstanbul'dan Ankara'ya geçmek üzere olan Erdoğan çiftini uğurlayanlar arasında Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil de bulunuyordu. Dün akşam Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e yaptığı işaret çok konuşuldu. Emine Erdoğan'ın işareti sonrasında merdivenden inen Rıdvam Dilmen'in yerine Mesut Özil çıktı. Mesut Özil, Emine ve Recep Tayyip Erdoğan çifti ile fotoğraf çekinirken Rıdvan Dilmen tek başına Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekildi.

Emine Erdoğan Rıdvan Dilmen'e dur dedi: Teker Teker Çekilelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek isteyen Rıdvan Dilmen'e Emine Erdoğan'ın yaptığı işaret çok konuşuldu. Emine Erdoğan'ın işareti sonrasında merdivenden inen Rıdvan Dilmen'in yerine Mesut Özil merdivene çıktı. Rıdvan Dilmen ise tek başına sonradan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekildi.