Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Açılış kurdelesini kestiğimiz, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Peygamber Efendimizin ve pek çok Peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.

Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigarlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az.

Devlet, medeniyet, sanat, ve insanlık tasavvurumuzu anlatan şaheserlerin, aydınlığa inan gönüllere ışık olmaya devam edeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ