Emine Erdoğan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Erdoğan, depremzede esnaflar için kurulan çarşı konteyner kenti ziyaret ederek 'hayırlı cumalar' diledi.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Malatya’da depremden etkilenen kardeşlerimizle bir araya geldik. Tebessüm eden yüzleri, samimi karşılamaları, güçlü yürekleri umutlarımızı tazeliyor.

Doğanşehir’de depremzede esnafımız için kurulan çarşı konteyner kenti ziyaret ederek, hayırlı cumalar diledim.Market, giyim, kırtasiye gibi temel ihtiyaçlara yönelik kurulan çarşı ile hem şehrimizin ekonomisinin hem de sosyal hayatın canlanacağını ümit ediyorum.

Dayanışma ve kardeşlik bağının somut örnekleri arttıkça afetin izlerinin daha hızlı silineceğine yürekten inanıyorum.

Günün sonunda depremzede vatandaşlarımızla gönül sofrasında buluştuk. Şiddeti, 85 milyonun kalbinde hissedilen depremin etkilediği şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldıracağız.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ